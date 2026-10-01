La gran paradoja de China: pese a instalar más energía renovable que nadie en el mundo, sigue dependiendo del carbón

China vive una paradoja difícil de explicar: por un lado, está desplegando energía solar y eólica a una escala sin precedentes; por otro, sigue dependiendo del carbón para garantizar el suministro eléctrico. ¿Cómo es posible que ambas cosas estén ocurriendo al mismo tiempo?

Las cifras de las renovables. Este pasado mes de septiembre, cuenta el portal Centre for Research on Energy and Clean Air que se cumplen cinco años desde que Xi Jinping anunciara que China intensificaría su apoyo a otros países para el desarrollo de energías limpias y que no construiría nuevos proyectos de carbón en el extranjero. Una apuesta por la transición ecológica que permanece en su último plan quinquenal y que, al menos de momento, las cifras corroboran.

Y es que el país asiático lleva años desplegando energía solar y eólica a una escala difícil de imitar. Tanto es así que, como cuenta la Agencia Internacional de la Energía (IEA), alcanzó su objetivo de capacidad eólica y solar para 2030 en 2024, es decir, seis años antes de lo que había previsto. Solo ese año, en datos de EMBER que recoge Motorpasión, China invirtió 625.000 millones de dólares en energía limpia, lo que supuso el 31% de la inversión total a nivel mundial, obteniendo una capacidad acumulada para la eólica y solar de 1.840 GW. Y no olvidemos el almacenamiento: solo en diciembre de 2025 instaló tantas baterías como todo EE.UU. en un año.

Y además. China no solo se conforma con liderar la generación de energía limpia, sino que también la fabrica y la exporta. Su hegemonía en la cadena de suministro mundial de elementos indispensables para esta tecnología, como la extracción de minerales críticos a la fabricación de módulos solares o turbinas eólicas, es indiscutible. Además, su apuesta por el vehículo eléctrico también le está llevando a liderar de forma absoluta la industria global, con un 75% de la producción mundial y un 60% de las ventas globales, según cuentan desde RTVE.

Pero la paradoja del carbón sigue ahí. A pesar de estas cifras tan alentadoras con la energía verde, China sigue siendo el mayor consumidor de carbón del mundo. En 2025, concentró alrededor del 55,8% del consumo total del planeta. Y no parece que vaya a cambiar. De hecho, cuenta Motorpasión que este año China ya ha puesto en marcha 30 GW más de carbón, diez veces más de lo que retiró el año pasado, y tiene 274 GW más en proyecto. Reuters también apunta a un repunte que continuará este 2026.

¿Por qué? Pues curiosamente la causa tiene que ver con las renovables y es algo contraintuitiva. Tener más energías renovables no significa poder usar toda su producción. Las energías renovables como la solar y la eólica son intermitentes y producen energía cuando hay solo o viento respectivamente, no necesariamente cuando existe una demanda detrás. Esto hace que se produzcan picos de energía que luego acaba desperdiciándose. Como explica la IEA, el rápido despliegue de las energías limpias ha superado la expansión de la red, lo que ha provocado mayores tasas de curtailment (o recortes de producción). Además, falta infraestructura para poder transportar, almacenar y gestionar ese excedente de electricidad que producen las renovables y reservarlo para cuando de verdad hace falta.

Aquí es donde entraría en juego el carbón. Las centrales eléctricas de este recurso pueden equilibrar la seguridad del sistema energético chino generando electricidad cuando se necesita, y permitiendo tener un respaldo cuando cae la producción renovable cuando deja de soplar el viento o se pone el sol. Según explica el Financial Times, la idea es que el funcionamiento de estas centrales sea más flexible y sigan operando durante menos tiempo.





Imagen | Andreas Felske

En Xataka | China tardó una década en frenar el carbón a base de megaproyectos renovables. Le ha bastado un año para reactivarlo



