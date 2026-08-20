China produce tanta energía limpia que la está tirando. Sus sobras podrían alimentar México durante un año

China es la potencia solar del planeta. Se ha expandido tanto en tan poco tiempo que ha pasado algo curioso: su sector corre el riesgo de morir de éxito. Sus nuevas necesidades están provocando una reactivación del carbón, pero además está pasando algo tan curioso como que producen tantísima energía a partir de las renovables que tienen que tirar un buen porcentaje de la misma.

Tanto que podrían satisfacer la demanda energética de varios países durante un año entero.

Deslastre de generación. El término en inglés es 'curtailment' y es algo que se refiere a la reducción o rechazo deliberado de electricidad procedentes de renovables como la eólica o la solar cuando la red eléctrica no puede absorber, transmitir o distribuir toda la energía disponible en un momento determinado.

No se trata de un mal funcionamiento o de una brecha en el sistema, sino de una decisión operativa de los gestores de la red. En esencia, aunque las condiciones climáticas permitan producir esa energía, se descarga porque el sistema no está en condiciones de canalizarla con seguridad. Sería como seguir llenando una bañera que ya está a rebosar.

El problema de China. Este fenómeno está adquiriendo una magnitud considerable en el país en el que más fácil era que ocurriera: China. Es el mayor productor solar del planeta y se está convirtiendo en una potencia eólica gracias a sus enormes generadores, y un informe reciente del Global Energy Monitor y del Center for Research on Energy and Clean Air apunta que el país rechazó 360 tWh de energía limpia entre enero y junio.

Supone un volumen un 49% superior al del mismo periodo del año anterior y, por ponerlo en contexto, es el equivalente al consumo eléctrico anual de México. En pocas palabras: es una auténtica burrada que tiene sentido si vemos la velocidad con la que China está abrazando la energía solar y toda la infraestructura que está desplegando.

Estructural. Para los analistas, el origen de este desajuste no es una sorpresa, ya que responde a carencias de fondo en el sistema eléctrico. Aunque la capacidad de las renovables y su tecnología se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso, las redes de transmisión no han seguido el ritmo

El carbón, por su parte... Por otro lado está el hecho de que el país ha vuelto a mirar los combustibles fósiles con buenos ojos. Aunque han ido dando pasos agigantados dejando atrás el carbón, el país recientemente ha puesto en marcha nuevas centrales. Es algo que tiene sentido si tenemos en cuenta las necesidades actuales de China en materia energética debido al objetivo de ser una potencia de la IA.

Aunque los centros de datos pueden operar con energía procedente de las renovables, hay momentos de picos de demanda en los que esa energía es tremenda y se necesita de manera rápida. Ahí la reacción de las renovables es más lenta y es por ello que el gas y el carbón han tenido un repunte tanto en China como en otros países que comparten ambiciones tecnológicas.

De hecho, las empresas de combustibles fósiles aparcaron hace meses algunos de sus objetivos ambientales debido a que vender energía para la IA estaba resultando mucho más lucrativo a corto plazo.

Inversión en apuros. Y el impacto del deslastre de generación no se limita al hecho de desperdiciar energía. Tras una inversión brutal, que se esté "tirando" energía procedente de las renovables puede hacer que los inversores se lo piensen más antes de meter el dinero en un sector que puede estar sobreexplotado en estos momentos.

Como exponen en Reuters, varios analistas han explicado que la incertidumbre generada por el reciente 'curtailment' provoca que los inversores no se lancen de inmediato a meter dinero en proyectos renovables, estudiando mucho más si será rentable y añadiendo tanto tensión como riesgo para quieres quieren financiar las instalaciones.

Repensando la instalación. Con esto sobre la mesa, apuntan que el mercado está reorientando su estrategia. En lugar de apostar por plantas solares aisladas, parece que gana peso la combinación de generación más almacenamiento para minimizar los rechazos de la red y que esa energía se desperdicie. Es decir: menos placas, más baterías.

A esto se suma la reciente política adoptada por el país que elimina el precio fijo garantizado para las renovables. Entre unas cosas y otras, los inversores ejecutan acciones con más cautela y es lo que habría favorecido que las nuevas instalaciones de solares caigan en más de un 60% este año. Para lo mismo en todos los sectores, ya que los inversores no quieren proyectos que tengan un mínimo riesgo y, cuando aparece uno que parece más seguro, van a ese. Actualmente, la IA y la memoria.

Chile, otra potencia en la energía solar, se dedicó en 2025 a reforzar su capacidad de almacenamiento instalada, asociándola directamente a plantas solares para evitar, precisamente, el desperdicio.

No es exclusivo. Pero bueno, aunque China concentra buena parte de la atención debido al volumen de energía que rechaza, el fenómeno no es exclusivo. Se estima que el 'curtailment' de India es del 14%, unos 8,13 TWh; el de Australia es del 7%, unos 2,93 TWh; y el de Japón es del 4%, unos 2,35 TWh.

España no escapa a esta dinámica, y los análisis apuntan a 2,5 TWh que no pudieron integrarse en la red. Por volver a la cifra de China, en el caso del gigante asiático se habla de 360 TWh, lo cual es aún más alucinante si lo ponemos al lado de lo que se 'tira' en Australia o España.

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