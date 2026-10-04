Tres coches alemanes y uno francés decepcionan en un gran estudio de fiabilidad con 30.000 conductores

A la hora de comprar un coche, la fiabilidad es uno de esos parámetros más deseados: nadie quiere que le deje tirado y ante un posible fallo, pensar en la factura del mecánico te puede dejar temblando. Ahora bien, es un concepto difícilmente mesurable: hay quien se deja llevar por la percepción de la marca, por el boca a boca, por experiencia propia o por ránkings. La veterana revista What Car? ha elaborado su encuesta de fiabilidad de 2026 y hay tres coches europeos que no salen nada bien parados.

Los mejores y los peores. Hay dos coches que comparten el primer puesto como coches más fiables, el Mini Countryman y el Suzuki Swift (2017-2024). Después les sigue el Toyota Aygo X, BMW 4 Series Coupé and Convertible, el Mini hatchback en una lista de hasta 20 modelos donde la mayoría provienen de Asia.

Si deslizamos hacia abajo nos encontramos con el top 10 de coches menos fiables y como líder hay una sorpresa, tanto por la solera de la marca como por las expectativas del modelo: el Volkswagen Tiguan (2024 en adelante). La plata es para el Renault Arkana (2018-2025) y el bronce para el Mercedes GLE. En cuarta posición repite VW con su ID 4. Impacta que los cuatro primeros sean europeos, pero es que en octava posición aparece de nuevo el Tiguan (2016-2024). En ese top 10 de coches menos fiables solo hay una marca asiática de las de nueva hornada: el Jaecoo 7.

La encuesta. La revista británica es una de las referencias en el mundo del motor y como cada año, ha elaborado este ranking a partir de encuestas a unas 30.000 propietarios reales que informan sobre averías sucedidas en coches de hasta 5 años. Además del número de averías y el tipo, cuenta también el coste de la reparación y los días que el coche estuvo inmovilizado.

UN VISTAZO A...

Eso sí, hay un par de matices a tener en cuenta. Hay marcas como Seat, Peugeot, Renault o Citroën que son menos populares en el Reino Unido que aquí, de modo que pueden estar infrarrepresentados en la muestra. Por otro lado, la lista no tiene en cuenta solo coches nuevos, sino la experiencia de las personas encuestadas, por lo que no solo aparecen defectos de diseño, sino también de coches usados y con kilometraje a sus espaldas.

Volkswagen, bajo lupa. El 50% de los propietarios del Tiguan declara problemas eléctricos ajenos al motor y el 30% fallos del sistema multimedia. Con dos modelos de Volkswagen en la lista, la marca alemana es una de las que peor paradas sale, algo que coincide con otros estudios como el de J.D. Power de este mismo año: en ese ranking se llevó el título de marca que más problemas da.

Por qué importa. La lista es un friendly reminder de que reputación de marca no sirve como atajo para elegir un coche fiable. De hecho, ya hemos visto que hay unos cuantos modelos ambiciosos y marcas de gama alta. Llama la atención que en la lista aparezca el ID.4, simple y llanamente porque un eléctrico debería ser más simple y fiable que un térmico, sin embargo cerca del 20% de las personas encuestadas reportó fallos en el motor.

Una curiosidad: con los coches cada vez más conectados e inteligentes, el sat nav es un sospechoso habitual entre los fallos más habituales, lo que evidencia que la complejidad de software se está atragantando a muchos fabricantes (y lo están sufriendo los usuarios y usuarias). La encuesta también ofrece datos de cuánto tiempo ha estado inmovilizado el coche: aquí vuelve a despuntar (para mal) el Renault Arkana y el ID 4: el 78% y el 66% respectivamente tuvo que esperar más de una semana. Que la factura de la reparación sea alta pica, estar sin coche más de una semana, también.





Via | Automobile Magazine

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Portada | Ed Wingate







