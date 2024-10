Jaecoo 7, primeras impresiones: un SUV borracho de equipamiento que tiene su mayor rival en casa con el futuro híbrido enchufable

La industria del automóvil china se ha encontrado con las barreras comerciales europeas en su desembarco en nuestro continente. De momento, marcas como Omoda o Jaecoo (ambas del grupo Chery) tendrían que desembolsar sus correspondientes derechos compensatorios si quieren exportar sus vehículos a Europa.

Estos derechos compensatorios se transformarán, previsiblemente, en aranceles en los próximos días, cuando la Comisión Europea proponga su tasa final que tendrán que aplicar a este tipo de automóviles. Con todo, Chery cuenta con otras bazas para entrar en nuestro país.

En primer lugar porque, al contrario que BYD (que solo cuenta con opciones enchufables) Chery tiene en Omoda una alternativa de combustión pura o hibridada para entrar en un mercado más asequible. Y Jaecoo buscará hacer hueco en la otra interesante vía que los fabricantes chinos tienen ante sí: el híbrido enchufable.

Ficha técnica del Jaecoo 7



Jaecoo 7 Tipo de carrocería. SUV de cinco plazas. Medidas y peso. 4,50 metros de largo 1,86 metros de ancho y 1,68 metros de alto. Distancia entre ejes de 2,67 metros. Maletero. 424 litros. Potencia máxima. 147 CV en la versión de gasolina. 340 CV para el PHEV. Consumo WLTP. 7,0 l/100 km para la versión de gasolina 4x2. 8,0 l/100 km para la versión de gasolina 4x4. WLTP para el PHEV por confirmar. Distintivo ambiental. C y Cero emisiones. Ayudas a la conducción (ADAS). Obligatorias por la Unión Europea. La marca refiere 18 ayudas ADAS, sin especificar más detalles. Otros Pantalla para el cuadro de instrumentos de 14,8 pulgadas. Sistema de infoentretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay (inalámbrico). Head-Up Display. Cargador inalámbrico de 50 W. Cámara 540º para uso off road. Asientos calefactados y ventilados delante y calefactados detrás. Techo panorámico de 1,1 m2. Híbrido eléctrico. No. Híbrido Enchufable. Si, 340 CV de potencia y 90 km de autonomía eléctrica. eléctrico. No. Precio y lanzamiento. Ya disponible en versión de gasolina. Gasolina 4x2 por 33.900 euros. Gasolina 4x4 por 37.900 euros. PHEV desde 40.900 euros con lanzamiento por confirmar.

El mayor rival está en casa

Esta última opción, la del híbrido enchufable, es realmente interesante para el mercado chino. En primer lugar porque cuando hablamos de superar los 30.000 euros, el cliente europeo y español parece ser más conservador antes de dar el paso a un fabricante chino. En segundo lugar, porque también lo es ante un vehículo eléctrico y, por último, porque entramos en una gama de precios donde Tesla es casi imbatible si hablamos de autonomía/precio.

Pero con los híbridos enchufables, los fabricantes chinos pueden ganar un enorme terreno. En esta tecnología, no hay tantos rivales entre las compañías occidentales y China está ofreciendo coches más espectaculares en su interior y equipamiento que estos fabricantes. Además, este tipo de coches no estará gravado por los nuevos aranceles, ya que sólo se aplicarán a los coches eléctricos.

Y a todo lo anterior hay que sumar que están ofreciendo automóviles que, por homologación, pueden ser tratados como eléctricos a la hora de entregar las ayudas del Plan MOVES III. Aunque un coche es híbrido enchufable si iguala o supera los 90 km de autonomía en modo completamente eléctrico, el cliente puede beneficiarse de un descuento de hasta 7.000 euros si achatarra otro vehículo. Como mínimo se beneficiará de 4.500 euros de descuento.

Decimos todo esto porque en esta primera toma de contacto del Jaecoo 7, la compañía china ha traído a nuestro país la versión de gasolina. Un coche que parte de los 33.900 euros en su versión de tracción delantera y 37.900 euros en su versión de tracción total. Es decir, que si a los 40.900 euros del híbrido enchufable se le aplican las ayudas del Plan MOVES III, puede llegar a quedarse en el mismo precio que el "gasolina básico".

Lo de básico, eso sí, es una forma de hablar. Porque desde que nos sentamos en el Jaecoo 7 comprobamos que no hay nada de ello en el interior. Los materiales están bien rematados y escogidos. Sí, hay plásticos duros repartidos por el salpicadero o la consola central pero todos los materiales donde habitualmente posamos brazos, manos y codos están acolchados, como la tapa de la guantera central, los reposabrazos de las puertas o los tiradores de las puertas. Incluso las plazas traseras están bien cuidadas.

Ya de base, el Jeacoo 7 llega con un equipamiento muy completo, como llantas de 19 pulgadas, un techo panorámico que alcanza las plazas traseras, carga inalámbrica del teléfono móvil de 50W, asientos delanteros calefactados o pantalla 540º que, en realidad, es una representación del vehículo (también transparente) para salvar cualquier tipo de obstáculo en modo offroad. En su versión 4x4 añade también ventilación a los asientos delanteros y calefacción a los traseros, volante calefactado o Head-Up Display.

No nos han confirmado qué equipamiento tendrá el híbrido enchufable pero ya de salida, igualando el equipamiento del modelo básico y pudiendo quedarse con todos los sistemas de este primero, es de esperar (a falta de pruebas) que sea una opción más interesante.

Todo indica que ya hemos visto esta interfaz en coches de BYD

Un gasolina interesante

Pese a todo, el Jaecoo 7 puede ser una alternativa realmente interesante a quien busque un SUV compacto con una buena relación calidad precio. Un Nissan Qashqai ya se asienta en los 36.650 euros, un Hyundai Tucson en los 38.325 euros. Son coches menos competitivos en precio y equipamiento pero a su favor tienen la pegatina ECO. Un Kia Sportage sí se encuentra en 30.000 euros y un Ford Kuga se mueve en los 33.000 euros (ambos con 150 CV y etiqueta C) pero sus equipamientos no son tan ricos.

En marcha, volvemos a echar de menos un reparto de funciones en el interior que contemple los mandos físicos. Como probamos la versión 4x4, la pantalla central en formato vertical crecía hasta las 14,8 pulgadas (se queda en 13,2 pulgadas en los 4x2). El funcionamiento del software fue bueno y rápido en líneas generales. Y tiene sentido porque ya lo hemos visto en otros modelos.

Concretamente en BYD. Desde Jaecoo nos confirmaron que el software está diseñado por una empresa externa a Chery y no tenemos dudas de que es la misma que desarrolla las interfaces para el gigante chino de vehículos eléctricos, ya que las animaciones y la ambientación general eran muy similares a las que hemos visto en los modelos de BYD. Pondría la mano en el fuego y no creo que me quemara. Hay que destacar que el coche llega con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico.

Igual que nos faltan controles para la climatización, echamos de menos un botón accesible para apagar los avisos por alerta de velocidad que la Unión Europea obliga a activar con cada nuevo encendido. Muchas compañías se han llevado estas funciones a submenús dentro de la pantalla y seguimos echando de menos un botón físico al que acudir rápidamente como tienen en Renault o Mazda.

En marcha, el Jaecoo 7 tiene su principal lunar negro en la dirección. El volante se siente extremadamente blando, artificial y su dirección es muy poco directa. Hasta el punto de que está muerta en su zona central. Es necesario meter muchísimo volante, que obliga a cruzar los brazos en una horquilla, para tomar la curva.

Por lo demás, el coche se siente cómodo en su suspensión, que prioriza el confort por encima del dinamismo. El tacto del freno es bueno, muy lejos de las sensaciones esponjosas de otros coches (especialmente entre la mayoría de enchufables del mercado).

En cuanto a su motorización, este Jaecoo 7 llega con un motor de gasolina de 1,6 litros y 147 CV que se combina con un cambio de marchas de siete relaciones. El vehículo se enciende siempre en modo ECO por las limitaciones de emisiones de la Unión Europea. En él, el coche se siente un poco perezoso en las aceleraciones. No lo es tanto si activamos el modo Normal o Sport. No hablamos de un coche rápido en ningún caso pero sí cumplirá cuando necesitemos cierta potencia para adelantar o salvar situaciones de peligro.

El otro gran punto negro del coche es su consumo. La versión 4x4 homologa 8l/100 km en ciclo WLTP. En nuestra ruta, combinando el puerto de Navacerrada y una vuelta por autopista para sumar unos 250 kilómetros de prueba, terminamos en 9 l/100 km sin hacer una conducción fuerte. Son cifras a tener muy en cuenta en la compra y donde claramente pueden ser superados por los rivales.

Por último, cabe destacar que Jaecoo preparó un interesante circuito offroad donde el coche se comportó extraordinariamente bien, teniendo en cuenta que había zonas complicadas de salvar y que el coche montaba los neumáticos de asfalto. la cámara 540º en este caso es de especial ayuda, ya que podemos observar cualquier tipo de obstáculo y salvarlo con las ayudas de las guías allí donde es mejor seguir la marcha del coche con la cámara que fijando la mirada en el parabrisas. Cámara que, por cierto, ofrece muy buena resolución.

A falta de probarlo más en profundidad, el Jaecoo 7 es realmente interesante para quien busque un SUV de 4,50 metros con un equipamiento amplísimo. Entre los rivales, encontrará opciones menos gastonas y con mayor maletero (se queda en 420 litros que pueden ser un poco justos en una familia) pero generalmente más costosas.

Pero teniendo en cuenta todo lo que puede ofrecer el futuro híbrido enchufable, recomendaría esperar a este modelo para quienes estén interesados en la compra. Su batería con 90 kilómetros de autonomía le da acceso a unas ayudas propias de coche eléctrico, situando la compra en el mismo rango de precios que el modelo de combustión y, sobre todo, permitiendo un ahorro considerable en el día a día, salvando su alto consumo, quizás el mayor hándicap del coche.

Fotos | Xataka

En Xataka | Omoda llega a España con el caso MG como referente: una marca china que quiere romper el mercado SUV con precios atractivos