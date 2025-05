'La familia de la tele' se ha ganado muchos detractores en su primera semana. Y eso incluye a buena parte de TVE

Solo una semana y el programa estrella de las tardes de La1, ''La familia de la tele', no deja de dar disgustos a RTVE. A sus flojos resultados de audiencia se suma ahora un nuevo problema: la presencia de su colaboradora Marta Riesco en el Vaticano ha molestado al Consejo de Informativos del Ente Público por la mala imagen que está dando.

La polémica. Este jueves, Riesco apareció en el Vaticano para cubrir la elección del Papa. Un día después, el Consejo de Informativos lanza un comunicado para proteger la credibilidad de RTVE. A su juicio, la llegada de Riesco "a un evento claramente informativo” y “utilizando el micrófono de RTVE” es problemático por la forma y el estilo, muy similar al de los informativos tradicionales. "Los profesionales de la información de esta casa llevan largas jornadas en Roma informando con seriedad y rigor", dice el comunicado.

Lo singular del caso es que Riesco no tuvo ocasión de informar demasiado: tras un primer bloque en el que informó sobre la situación y charló con unas monjas en un tono distendido pero serio y respetuoso, llegó la fumata blanca. La dirección de ''La familia de la tele' cortó la emisión del programa para dar paso a los informativos. Un día antes, dos históricas de RTVE, María Escario y Ángeles Caso, criticaban a La1 por incluir en su programación un espacio que podría entenderse como continuación de 'Sálvame': Escario, ya jubilada, difundía en redes sociales un artículo muy crítico de Caso publicado en Artículo 14.

La familia en problemas. No es el único tropiezo que ha tenido 'La familia de la tele': sus audiencias del primer día de cabalgata no fueron espectaculares (8,7% y 9,1% de share), pero luego fueron bajando. El martes hicieron 8,7% y 7,4%, y el miércoles tocaron fondo con un solo bloque de 6,2%. El jueves se emitió solo en sobremesa, y también obtuvo mínimo en esa franja, 8%. De cara a la semana que viene, quizás RTVE tenga que plantearse el contenido y el formato de un espacio que por ahora no sube del cuarto lugar, quedando por detrás de La Sexta.

Objetivo: Salvar las series. 'La familia de la tele' se planteó inicialmente como un par de corchetes que enmarcaban, con sus dos mitades, a los dos platos fuertes de la tarde, las series 'Valle salvaje' y 'La promesa'. De momento no se están viendo afectados por los cambios, y de hecho el jueves la primera de ellas hizo 10,1% de share, la segunda mejor cuota de su historia. Pero ahora mismo son el flotador que mantiene a salvo las tardes de La1. ¿Se seguirá arriesgando RTVE a que 'La familia de la tele' arrastre con sus resultados a las ficciones aparentemente infalibles?

Inocencia interrumpida. 'La familia de la tele', con esta polémica indeseada con el Consejo de Informativos y con los flojos resultados de audiencia, se convierte así en el primer gran tropiezo de la directiva encabezada por Sergio Calderón. Bajo su mandato se están sucediendo programas (algunos de ellos, eso sí, heredados de la anterior directiva) que están funcionando y renovando la imagen de RTVE: Broncano (que, eso sí, empieza a flaquear ante 'El Hormiguero'), Marc Giró, Buenafuente (que por cierto, arrancó con una excelente audiencia, un 12,8%)...

'La familia de la tele' era un proyecto claramente muy querido por Calderón, ya que antes de recalar en la dirección del canal público trabajaba en Fabricantes Studio, productora de 'Sálvame'. Un tropiezo que aún está a tiempo de arreglar si no quiere que se convierta en una primera muesca en su historial en RTVE.

Cabecera | RTVE

En Xataka | Las audiencias, en terreno imprevisible entre la mala racha de Broncano y la recuperación cada vez más patente de Tele5