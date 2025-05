Pasada la sorpresa, 'La Revuelta' está descubriendo hasta qué punto 'El Hormiguero' es un coloso complicado de vencer

Aunque en sus primeros meses de vida el combate entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' era encarnizado, con victorias en audiencia casi alternándose de forma matemática, la situación ha cambiado. David Broncano lleva semanas sin adelantar a 'El hormiguero', lo que pone al programa estrella de las noches de La1 en un apuro: necesita encontrar el modo de contraatacar.

Un 2025 en caída. La competición durante los primeros meses de 'La revuelta' se saldó a final del año pasado con una victoria ajustada: 15,7% contra 15,6%, con Broncano venciendo más claramente en la franja de estricta coincidencia (16,3%/15%). Pero algo parece estar fallando en 2025: el primer trimestre se emitieron 46 jornadas de 'La revuelta' y 47 de 'El hormiguero', y Antena 3 se impuso a La1: obtuvo un promedio de 14,8% frente a 13,4%. En 35 jornadas ganó 'El hormiguero'.

Segundo trimestre con ganador claro. Pero es que en los meses de abril y mayo la cosa no ha ido mucho mejor: en estas cinco semanas, solo tres días consiguió 'La revuelta' vencer a 'El hormiguero' (2, 3 y 15 de abril, el último de ellos siendo el programa de Motos una reposición). Es decir, el programa de Broncano lleva más de un mes sin adelantar a su rival, con cifras que en la mayoría de las ocasiones se acercan al 10% de share, incluso a menudo sin llegar a rebasarlo, mientras que 'El hormiguero' se acomoda más cerca de cifras en torno al 13-15 de share. Es decir, no solo no adelanta a su rival, sino que su audiencia ha bajado: está lejos de ese 14.8% que promedió en 2025.

¿Es un desastre 'La revuelta'? En realidad, no son malas cifras, sobre todo si comparamos con la media de audiencia que La1 hacía en esa franja de access antes de la llegada de Broncano (por ejemplo, en el primer semestre de 2024 La 1 promedió un 9% de share). Gracias a Broncano La 1 pasó en el ranking anual de ser la tercera cadena más vista de 2024 a ser la segunda (con el impulso adicional, eso sí, de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en junio y julio: fue en esos meses la cadena más vista, después de 12 años sin liderar un mes). Las cifras de 'La revuelta', en su conjunto, no son desastrosas, pero a Broncano se le resiste el liderazgo.

Ya no hay sorpresa. Hay otra posible razón para esta caída: el conocido como "efecto WOW" (que suele emplearse en marketing, pero también sirve para cualquier propuesta de contenido para el gran público, como programas de televisión) ya no es el de los primeros tiempos. Atrás quedaron la reacción al robo de un invitado con un documental sobre la berrea del ciervo a modo de respuesta, la espléndida actuación de Amaia que cerró 2024 o cómo llamaron la atención dos iconos del programa, como Broncano y Lalachús, en las campanadas de Nochevieja.

Desde entonces, pocas acciones en el programa han conseguido ese efecto: quizás los cortos en torno al sorteo de lotería o la llamativa actuación de Leiva en directo con numerosas estrellas invitadas. Poca cosa para un programa que hace tiempo que no se encarama a los trends de redes sociales, algo que hace unos meses conseguía casi a diario. 'La revuelta' ya no sorprende igual.

Una fórmula que acusa el cansancio. ¿Qué ha podido pasar? Una posibilidad es el agotamiento del efecto sorpresa: 'La revuelta' arrancó como 'La resistencia' en Movistar Plus+ en febrero de 2018, lo que supone siete años en los que la fórmula apenas ha experimentado variaciones. Es un agotamiento que no afecta al mucho más veterano programa de Motos: la estructura sólida pero bien cimentada en unos colaboradores y unas secciones que llevan años entre lo más visto de la televisión convierten el no evolucionar en un problema para Broncano. Para Motos, sin embargo, y como ha ido demostrando al liquidar a un rival detrás de otro, su andamiaje monolítico es su principal arma.

La familia de la tele no despega. No es la única propuesta de la TVE renovada que dirige Sergio Calderón que no termina de encontrar su espacio ante la competencia. En su tercer día en antena, después de un arranque dubitativo con una cabalgata, 'La familia de la tele' cayó ayer hasta un flojísimo 6,2%, con solo la mitad de cuota que el triunfador, un cada vez más crecido Jorge Javier con un 12,1% de share. Era la apuesta más ambiciosa de esta primera mitad de 2025 para RTVE y el regreso de Belén Esteban a primera línea despertaba expectación, pero el resultado no parece estar convenciendo en su semana de debut al público.

Cabecera | Atresmedia / RTVE

En Xataka | Broncano, Giró y Buenafuente: el plan del nuevo director de TVE para poner patas arriba la guerra de audiencia