La UE ha cambiado las normas y Nintendo no ha tenido más remedio que aceptarlo: la Switch 2 tendrá batería reemplazable en 2027

Nintendo ha confirmado en su web de información al consumidor que prepara una versión revisada de la Switch 2 para el mercado europeo, una en la que la batería podrá sustituirse con facilidad. No se trata realmente de una revisión tradicional como podamos esperar, sino una nueva versión nacida como fruto para cumplir con la normativa europea que entrará en vigor en 2027.

De qué va esto. La clave está en el Reglamento (UE) 2023/1542 sobre baterías, que a partir del 18 de febrero de 2027 exige que las pilas y baterías integradas en ciertos aparatos vendidos en la UE puedan ser extraídas y reemplazadas por el propio usuario con facilidad y en cualquier momento de la vida útil del producto. Las consolas portátiles entran dentro de esa categoría, así que la Switch 2 queda afectada de lleno.

Qué dice Nintendo. En la publicación oficial de su web, la compañía asegura que está "implementando medidas para cumplir con estos requisitos preparando versiones de productos que se ajusten al Reglamento". Para diferenciar esos modelos de los actuales, Nintendo afirma que los nuevos llevarán números de modelo distintos y el código adicional "OSM" visible en el embalaje, lo que los identifica como "productos independientes a efectos regulatorios".

Cómo se reconocen los modelos afectados. Nintendo no menciona la Switch 2 por su nombre, sino que habla de "productos actuales cuyos números de modelo empiezan por 'BEE'". Ese es precisamente el caso de Switch 2, cuyo número de modelo es BEE-001, tal y como recoge VGC. Los Joy-Con 2 (BEE-012 y BEE-014) y el mando Pro de Switch 2 (BEE-008) también llevan baterías integradas y comparten ese mismo prefijo, por lo que podrían recibir igualmente una revisión si la normativa les aplica. De momento, Nintendo no lo ha confirmado.

Detalles aún por confirmar. Nintendo no explica qué cambiará a nivel de diseño para facilitar el reemplazo. Y hará falta un cambio importante, pues hoy en día sustituir la batería de la Switch 2 no es moco de pavo. Según la guía de reparación de iFixit, la batería no resulta accesible ni siquiera tras retirar la carcasa trasera, y requiere desmontar buena parte del aparato para luego volver a montarlo. La de los Joy-Con 2 es algo más sencilla, pero tampoco va a tiro hecho.

Solo para la UE, de momento. Nintendo no se ha comprometido aún a vender estos modelos fuera de Europa, y tampoco tiene ninguna obligación de hacerlo. Sin embargo, como apuntan desde Tom's Guide, fabricar una versión de hardware completamente distinta para una sola región acaba teniendo poco sentido desde el punto de vista económico. Y es que lo habitual es que las variantes regionales se limiten a componentes concretos, no a rediseños tan importantes como este. Por eso no sería extraño que, con el tiempo, los modelos "OSM" acabasen llegando también a otros mercados, aunque por ahora es solo una conjetura.

Cuándo. Lo único seguro es que Nintendo tendrá esas consolas adaptadas en las tiendas europeas antes del 18 de febrero de 2027. Lo que no está claro es el calendario exacto ni si la versión original convivirá con la nueva o terminará desapareciendo. Tampoco conviene perder de vista que estos modelos llegarán, presumiblemente, después de la subida de precio prevista para septiembre, que sitúa la consola en 500 euros aquí en Europa. Habrá que esperar para conocer más información al respecto.

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