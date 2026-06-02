Tras trabajar seis meses en 'The Witcher 4', un desarrollador enciende el tren del hype: "La gente no está lista para esto"

Hay un término que hemos normalizado en el mundillo de la tecnología y los videojuegos: "hype". No me gusta nada este anglicismo y prefiero "engorile". Ese enrogile es una parte esencial en el marketing actual porque se lanzan tantísimas cosas y a tantos años vista que hay que crear expectación cuanto antes y a lo bestia. Hay juegos como 'The Witcher 4' a los que no les hace falta, pero aún así acaba de recibir una ración de engorilamiento por parte de alguien que algo sabe de RPGs.

Un veterano de Larian Studios, los genios tras el fantástico 'Baldur's Gate 3', que asegura que no estamos preparados para lo que están cocinando con 'The Witcher 4'.

La CD Projekt de los Galácticos. Los estudios de videojuegos tienen una gran rotación de personal. No tiene que ver sólo con los despidos, sino algo mucho más práctico: algunas de ellas quieren que los mejores estén en su barco. Un ejemplo es Valve, cuyos empleados pueden, desde el primer día en su nuevo puesto de trabajo, recomendar a desarrolladores de otros estudios.

Para los desarrolladores, un proyecto como 'The Witcher 4' es llamativo tanto por la trayectoria de la saga (sobre todo tras el fantástico 'The Witcher 3') como por ser un juego de las mentes tras 'Cyberpunk 2077'. Ese juego salió como salió, pero el estudio polaco se ha redimido a base de parches y actualizaciones de contenido.

Para el nuevo juego del Brujo, CD Projekt se está reforzando con desarrolladores de estudios afines como Warhorse (creadores de 'Kingdom Come: Deliverance') o Larian Studios (los de 'Baldur's Gate 3' que ahora están con el nuevo 'Divinity').

Se vienen cositas. Trabajar en Larian implica una estabilidad porque los juegos que hacen son más o menos los mismos. Si en una Ubisoft tan pronto estás en un juego rollo 'Assassin's Creed' como en un 'Far Cry', en Larian hacen una cosa, y la hacen muy bien: CRPGs. Y uno de los veteranos de Larian que ha deshecho las maletas en CD Projekt RED es Felix Pedulla.

Pedulla era el diseñador de cinemáticas de 'Baldur's Gate 3', siendo este un apartado imponente en el juego y parece que tendrá el mismo papel en el estudio polaco. Tras los primeros seis meses en CD Projekt RED, Pedulla ha visto cosas y esta semana tomó una decisión: encender la mecha del engorile con una declaración típica del "se vienen cositas".

Tras un largo mensaje en LinkedIn en el que mira al pasado, el vértigo del cambio y repasa esos seis primeros meses en su nuevo hogar, Pedulla concluye con un "¿Sabes lo que estamos haciendo para 'The Witcher 4'? La gente no está preparada para esto".

Queda mucho. Básicamente, Pedulla no ha dicho nada de nada (tampoco puede, ya que las cláusulas de confidencialidad en estos trabajos son extremadamente férreas), pero si bien este tipo de declaraciones no son ajenas al mundillo (las hemos visto con muchos otros juegos, con ejemplos como el esperadísimo 'GTA VI'), no suelen venir de fuentes directamente implicadas en el desarrollo. Al menos, no de una forma tan pública.

Pero, aunque no me gusten particularmente estas prácticas, entiendo que de vez en cuando se lancen estos mensajes porque hay que mantener viva la ilusión y la atención por un proyecto que llega en una época en la que todo compite por esa atención. Porque queda bastante para tener 'The Witcher 4' entre manos y hay que ir calentando el ambiente.

Esta semana se dcelebra el no-E3, una semana repleta de conferencias de viedeojuegos y quién sabe si en alguna de ellas veremos un vídeo real de un 'The Witcher 4' del que sólo hemos visto una cinemática (el campo de Pedulla, curiosamente) y una demo técnica en Unreal Engine 5. O quizá no veamos nada porque antes que la cuarta entrega del Brujo llegará una nueva expansión del veterano 'The Witcher 3'.

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