Las temperaturas bajan mañana, pero nadie se fía: "las temperaturas entre 5 o 10 grados por encima de lo normal van a seguir", dice Rodríguez Marcos de AEMET

Lo sabemos desde hace semanas. AEMET cree que el trimestre junio-julio-agosto de 2026 estará en el tercil cálido en toda España y la verdad es que no es una apuesta muy arriesgada. De las 10 olas de calor que AEMET ha contabilizado en junio en la Península y Baleares desde 1975, la mitad se concentran en la última década.

El problema de fondo es que, como estamos viendo, junio ha dejado de ser un mes de 'transición' para incorporarse (estadística y climáticamente) al verano 'en estado químicamente puro'.

¿Cómo qué 'junio' es 'verano'? Climatológicamente ya lo era, claro. El verano climático empezó el 1 de junio. La diferencia es lo que nos señala la AEMET: la misma definición de las olas de calor se calibró teniendo en cuenta las temperaturas más altas de julio y agosto. Que sea cada vez más común que junio empieza a superar esas temperaturas es un claro indicio de lo que hablamos.

Sobre todo, porque la ola de junio de 2025 (del 18 junio al 4 julio) duró 17 días y afectó a 40 provincias: la tercera más larga y la tercera más extensa de la serie. No es que este no sea "el calor de antes", es que la situación está descontrolada.

¿En qué se traduce esto? Según explicó Francisco Javier Rodríguez Marcos de la AEMET, lo que dicen los modelos es que las temperaturas de este trimestre estarán entre el 30 más alto del registro. Esto afectará especialmente a la zona norte, el este de la Península y las islas Baleares.

La línea a superar está clara: los 46 ºC que El Granado (Huelva) alcanzó el 29 de junio del año pasado. Es, hasta el momento, la temperatura más alta jamás registrada en España en un mes de junio.

¿Pero en 2026 no es 'raro'? Es verdad que venimos del invierno más lluvioso en 47 años, pero también es verdad que abril fue el abril más cálido de la serie histórica. Es decir, nadie sabe qué es 'normal' en 2026 y, en este sentido, nadie puede decir que el escenario que se dibuja sea raro.

Lo importante es prepararse. En cierta forma, las olas tempranas tienen un impacto sanitario potencialmente mayor porque el cuerpo aún no está aclimatado al calor al inicio de la estación. En este sentido, lo mejor es adelantar la preparación de las viviendas (aislamiento, refrigeración, ventilación nocturna) y empezar a preparar nuestro día a día.

Imagen | Tropical TidBits

En Xataka | Hay zonas de Pakistán y la India rozando los 50º C: el ser humano está descubriendo dónde está su límite fisiológico



