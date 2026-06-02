Llevamos años inventando de todo para acabar con los mosquitos. Ahora tenemos un arma prometedora: un láser que los detecta y los fríe

Un joven ingeniero chino llamado Steven Cheng ha construido un sistema sorprendente para matar mosquitos. Su proyecto hace uso de un emisor de láser conectado a una cámara y un ordenador. Al combinar algoritmos de visión artificial con aprendizaje profundo, el sistema es capaz de detectar y freír mosquitos con una precisión sorprendente. Esta es de hecho la versión "artesanal" de un producto comercial de una startup china, pero hay toda una historia detrás de esta singular arma láser.

De misiles espaciales a láseres para moquitos. La idea de usar láseres contra mosquitos nació probablemente de la mano de Lowell Wood, un astrofísico que además fue el arquitecto del sistema de defensa antimisiles de Ronald Reagan. En un encuentro con el ingeniero e inventor Nathan Myhrvold —ex CTO de Microsoft—, surgió la ppropuesta de crear un dispositivo similar para matar mosquitos y así luchar contra la malaria.

Intento fallido. Myhrvold se puso manos a la obra entusiasmado porque los mosquitos pesan tan poco que bastaba un láser de poca intensidad que incluso se podría aplicar cerca (o sobre) humanos y mascotas. La empresa de Myhrvold, Intellectual Ventures, creó un prototipo que mostró en una charla TED en 2010, pero a pesar de lo llamativo de la propuesta, la idea y el producto no prosperaron.

El salto comercial. Una startup china recogió el guante recientemente y comenzó a ofrecer un producto que precisamente aplicaba esa misma idea con tecnología actual. La startup Photon Matrix Lab ya comercializa lo que llaman "Mosquito Air Defense", un sistema portátil que está disponible en Indiegogo y que promete erradicar a los mosquitos mediante un sistema de detección y un láser que fríe a estos insectos. En la web oficial el precio es de unos 600 euros, y las entregas prometían comenzar este mes de junio para las cerca de 4.000 personas que han invertido en la campaña de financiación colectiva.

Pero hay quien se lo guisa y se lo monta. Steve Cheng no cuenta qué le inspiró para el proyecto, pero sí muestra en varios tuits los vídeos en los que se ve cómo ha ido evolucionando su sistema. Explica además como durante meses estuvo recolectar miles de imágenes detalladas para alimentar su modelo de IA. Eso, por cierto, provocó (siempre según él) que recibiera diversas picaduras durante todo el cuerpo mientras usaba cámaras de alta resolución para capturar a los insectos en pleno festín.

Aprendizaje profundo antimosquitos. El corazón de su sistema es un algoritmo de aprendizaje profundo que procesa imágenes en tiempo real para identificar mosquitos estáticos o en vuelo. El sistema hace uso de GPUs para analizar el entorno y detectar el mosquito, separándolo de cualquier ruido visual del fondo. Para detectar a los mosquitos hace uso de una cámara réflex digital con un teleobjetivo que permite aplicar el zoom para identificar a los mosquitos a mayor distancia.

Ataque de precisión. El objetivo confirmar que el objetivo es efectivamente un mosquito antes de freírlo con el láser. Este ingeniero usaba un láser montado sobre un gimbal capaz de moverse en milisegundos para actuar de forma instantánea. En el vídeo, muy llamativo, se ve cómo el láser efectivamente parece cargarse a los mosquitos de una forma realmente satisfactoria.

Muchas incógnitas. Los tuits y la existencia de ese modelo comercial prometen, pero ya hemos visto en el pasado cómo las campañas de financiación colectiva no acababan bien al entregar productos que no cumplían con la promesa. La efectividad real de estos sistemas es una incógnita, pero la idea es desde luego especialmente llamativa, sobre todo cuando estamos ya comenzando a sufrir altas temperaturas: los mosquitos no tardarán en asolarnos de día y noche, si no lo hacen ya, y sigue sin haber remedio 100% eficaz contra lo que Bill Gates calificó como los animales más letales de la Tierra.

Imagen | Wolfgang Hasselmann | Steven Cheng

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