Qué es Gemini Spark, qué puedes hacer con él, cómo funciona y quién puede usarlo

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona Gemini Spark, la nueva función de inteligencia artificial integrada dentro de la aplicación de Gemini. Se trata de una respuesta por parte de la empresa a OpenClaw y otros agentes de IA, pero orientada a ayudarnos a gestionar nuestra vida digital.

La idea no es tanto la de que haga cosas por nosotros en el ordenador como la de poder realizar tareas online de forma autónoma, e incluso cuando tengamos el móvil o el ordenador apagado. Vamos a explicarte este concepto para que lo entiendas bien, y luego te diremos cómo es su funcionamiento.

Qué es Gemini Spark

Gemini Spark es un agente de inteligencia artificial creado por Google, e integrado en la aplicación de Gemini. Los agentes de IA son sistemas de inteligencia artificial capaz de realizar acciones de forma autónoma. Tú le pides que haga una tarea, y ellos realizan todos los pasos interactuando con servicios de terceros sin necesidad de tu supervisión.

Vamos, que es como un secretario que hace tareas por ti. En el caso de Spark, será capaz de razonar a partir de lo que le pidas y de la información que obtenga de tus aplicaciones conectadas. Con esto, luego realizará acciones en tu nombre interactuando con estos servicios.

Con Gemini Spark puedes asignarle una tarea y se pondrá a trabajar en ella de forma autónoma, incluso con el móvil y el ordenador apagados. Y como uno de los aspectos que siempre preocupan con los agentes en la seguridad, Google asegura que Spark está diseñado para consultarte antes de realizar acciones importantes. Vamos, que tú tendrás la decisión final en estas cosas.

Spark podrá estar trabajando en segundo plano las 24 horas del día los siete días de la semana cuando le pidas que haga algo. Se ejecuta en el modelo Gemini 3.5, utiliza el arnés Antigravity, y se integra con las herramientas de Google Workspace, como Gmail, Slides, Docs, y todas las herramientas de la suite ofimática de la empresa.

La diferencia con el Gemini normal es la siguiente. Los chatbots de IA requieren que lo tengas abierto para que haga cosas. Luego, tú les pides que hagan una cosa, ellos responden y lo hacen, y ya está. La sesión termina ahí. Spark por su parte mantiene una presencia persistente en tus apps y entorno digital, cuando le das la orden puede trabajar en varios pasos y seguir haciéndolo de fondo mientras haces otras coas, o mientras duermes.

Cómo funciona y qué puedes hacer con Gemini Spark

Gemini Spark no vive dentro de tu dispositivo, sino en máquinas virtuales dedicadas de Google. Esto es lo que hace que siga funcionando en segundo plano aunque cierres el portátil o bloquees tu móvil. Se conecta a Gmail, Docs, Slides y otras herramientas de Workspace con integraciones de API estructuradas, lo que lo hace más predecible que agentes que navegan por el escritorio píxel a píxel.

Este agente puede conectarse de forma nativa con Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, YouTube y Google Maps. Es importante que sepas que estas conexiones están desactivadas por defecto, y serás tú quien decida cuáles de ellas quieres activar para trabajar con Spark.

Spark puede usar un navegador remoto para salir del ecosistema de Google. De esta manera, puede entrar a una web e interactuar con ella para realizar tareas como añadir productos a un carrito de la compra en tu nombre.

Esta herramienta va a poder realizar trabajos complejos por ti. Podrás configurar tareas recurrentes para que se hagan con la periodicidad que tú decidas, enseñarle nuevas habilidades y dejar que ejecute trabajos de varios pasos en tu nombre. También podrás organizar tus archivos de Google Drive, incluso añadiéndolos en una hoja de cálculo añadiendo etiquetas y notas.

También podrá extraer automáticamente datos de correos electrónicos, crear carpetas en tu nube de Drive, etcétera. También podrás enseñarle comportamientos personalizados o "Skills" para que los repita, como que lea tus últimos 50 correos enviados, que genere una guía de estilo con tu forma de escribir y que la aplique cuando le pidas que escriba un correo, y más.

Otra cosa que puedes hacer es configurar programaciones para organizar tareas con horarios o cuando se cumplan condiciones. Por ejemplo, puedes pedir que todos los lunes a las nueve de la mañana escanee tu bandeja de entrada y te resuma los correos, que te proponga una lista de tareas prioritarias, o que bloquee huecos en tu calendario de trabajo.

También vas a poder crear documentos escritos o presentaciones a partir de un prompt en herramientas como Docs o Slides. Puede revisar eventos, responder invitaciones o programar reuniones en el calendario, convertir cadenas de correos en un plan de viaje, registrar gastos en una hoja de cálculo, analizar facturas pasadas para anticipar los pagos futuros en el hogar, añadir recordatorios recurrentes, navegar por webs y comparar opciones, ayudarte a completar reservas, y mucho más.

Lo más importante es que todo esto va a hacerlo bajo tu supervisión. Es como si Spark fuera un empleado, que te enviará actualizaciones sobre los pasos que considere críticos, y requerirá de tu aprobación explícita para realizar acciones de alto riesgo, como enviar correos.

Quién puede usar Gemini Spark

Gemini Spark forma parte de la suscripción Google AI Ultra. Esto quiere decir que si quieres usarlo tendrás que ir a la suscripción más cara, lo que en España significa pagar un mínimo de 100 euros al mes.

Además, de momento solo se puede usar Spark en Estados Unidos, porque es una herramienta que todavía está en fase beta. Todavía no hay ninguna confirmación sobre cuándo llegará a otros idiomas y países, aunque cuando finalmente llegue podrá usarse en las web y las apps de Gemini de Android e iOS. También tienen previsto integrarlo directamente en Chrome en un futuro.

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