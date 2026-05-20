Gemini Omni: qué es, qué ofrece la IA de creación de vídeo de Google y cómo utilizarla

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona Gemini Omni, el nuevo modelo de inteligencia artificial creado por Google. Se trata de un modelo capaz de generar vídeos a partir de cualquier tipo de entrada, lo que le dará rienda suelta a tu creatividad.
Vamos a empezar este artículo explicándote qué es y qué puede hacer Gemini Omni, para que entiendas bien por qué es tan revolucionario y todas las opciones que ofrece Gemini con él. Luego, pasaremos a explicarte la manera en la que funciona.
Qué es Gemini Omni y qué ofrece
Gemini Omni es el modelo de Google para crear vídeos utilizando inteligencia artificial. Con él, la empresa del buscador pretende revolucionar la creación de vídeo por IA igual que revolucionó la creación de imágenes con Nano Banana. La primera versión de este modelo es la de Gemini Omni Flash, y es de esperar que en el futuro vayan llegando nuevas versiones.
Este es un modelo que permite crear contenido a partir de cualquier tipo de entrada. Esto quiere decir que vas a poder combinar imágenes, audio, vídeo y texto en tus prompts a la hora de pedirle a la IA que genere el vídeo. Gemini usará su conocimiento del mundo real para que los vídeos sean coherentes y realistas.
De hecho, Google no solo plantea Omni como herramienta para generar vídeos desde cero. También dice que es un sistema capaz de trabajar sobre una escena mediante instrucciones encadenadas. Vamos, que vas a poder cambiar solo elementos concretos de un vídeo o transformarlo todo por completo.
Omni es el sustituto de Veo, el anterior modelo de creación de vídeos de Google. Te permitirá crear clips de hasta 10 segundos, con generación de audio nativa. También puedes convertir fotos en vídeo con un máximo de 5, y editar varias interacciones.
A la hora de crear o editar vídeos, Omni te va a permitir ajustar la estética, las acciones, el entorno, el ángulo o el estilo de un vídeo, además de detalles específicos. También permite mantener la consistencia de los personajes y conservar la continuidad de la escena, ofreciendo también físicas coherentes.
Con todo esto, Omni te permitirá hacer cosas como cambiar el estilo de un vídeo, hacerlo en dibujos animados, por ejemplo. Podrás crear vídeos a partir de una imagen, añadirle un audio, cambiar elementos concretos del vídeo como una persona por una criatura, etcétera.
Quién puede usar Gemini Omni
De momento, Gemini Omni está disponible solo para usuarios de pago con alguna suscripción de Gemini. Se integra directamente tanto en la aplicación como en la página web de Gemini y Flow.
Vas a tener una opción de usar Omni gratis, y será utilizando YouTube Shorts y YouTube Create App. Sin embargo, para usarlo de forma nativa dentro de la app de Gemini sí que vas a tener que pagar.
Cómo funciona Gemini Omni
Para usar Gemini Omni, tienes que entrar en Gemini y desplegar el menú de opciones del recuadro de escritura. En el menú que se abre, pulsa sobre la opción de Crear vídeo. Cuando lo hagas, debajo del campo donde puedes escribir tu prompt verás que se ha quedado marcada fija la opción de vídeo.
Irás a una pantalla donde tienes varios estilos e ideas entre los que puedes elegir solo con pulsar en ellos. Pero abajo del todo también puedes escribir tu prompt a mano añadiendo elementos como vídeos, imágenes o audios.
Por ejemplo, puedes añadir un vídeo y explicarle a la IA los cambios que quieres hacer en él. Recuerda que puedes cambiar elementos dentro, sustituirlos por otros, usar el vídeo como base para una creación o lo que quieras. También puedes subir imágenes y audios y generar vídeos a partir de ellos, o incluso simplemente hacer un vídeo desde cero.
Y ya está. En unos minutos Gemini creará el vídeo basándose en los elementos que hayas añadido y la petición que hayas realizado. Cuando termine, podrás ver el vídeo, rehacerlo, compartirlo o descargarlo en tu dispositivo.
