El listado de requisitos para Gemini Intelligence es tan largo que hasta muchos teléfonos de Google se quedan fuera

Las actualizaciones siempre han sido el talón de Aquiles de Android, pero desde hace varios años hemos visto como los fabricantes están empujando para ofrecer hasta siete años de actualizaciones en sus móviles. Es una buena noticia para usuarios y reguladores. El problema es que la IA amenaza con introducir una nueva forma de fragmentación: tener el móvil actualizado ya no garantiza tener acceso a las funciones más importantes, ni siquiera si es de gama alta.

Qué ha pasado. Hace unos días, durante el Android Show, Google anunció la nueva función estrella que llegará a Android: Gemini Intelligence. Ya no hablamos de funciones concretas, sino de una capa de IA que lo recubre todo, haciendo que el móvil actúe de forma autónoma dentro del sistema y las apps. Suena de maravilla, lo que no suena tan bien es la lista de requisitos.

Requisitos de hardware. Google ha detallado los requisitos mínimos para que un móvil pueda correr Gemini Intelligence y es bastante poco esperanzador. Hablamos de dispositivos con 12 GB de memoria RAM y que monten procesadores "flagship" recientes. Estos requisitos directamente dejan fuera a la mayoría del parque móvil actual, pero además en el momento actual con la crisis de memorias subiendo precios, la gama alta va a ponerse aún más inalcanzable.

El verdadero problema. Si la RAM y el procesador ya dejan fuera muchos móviles, los requisitos de software son aún peores. Aquí es donde Google mete el verdadero hachazo ya que, para correr Gemini Intelligence, es necesaria la compatibilidad con Gemini Nano V3, el modelo de lenguaje local para móviles. Si nos fijamos en la lista de compatibilidad actual, ya no es que afecte a móviles baratos, es que también deja fuera móviles como el Samsung Galaxy Z Fold7 que fue lanzado en verano de 2025 y costaba 2.109 euros, o el Xiaomi 17 Ultra que acaba de ser lanzado por casi 1.500 euros.

No está claro que la lista sea definitiva, ya que es posible que haya cambios porque permitan actualizar posteriormente, pero de momento el panorama es desolador:

La lista de dispositivos compatibles con Gemini Nano v2 y Gemini Nano v3. Imagen: Xatakamovil

Aún hay más. Los requisitos de software no terminan aquí. Google también ha puesto varias condiciones adicionales para que un dispositivo pueda tener Gemini Intelligence. El dispositivo deberá recibir al menos cinco años de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad, además de cumplir con una serie de requisitos de calidad sobre estabilidad, tasa de fallos y multimedia entre otros.

El privilegio de la IA. "Lo mejor de Gemini en nuestros dispositivos más avanzados", es la frase que nos encontramos en la página oficial de Gemini Intelligence, por lo que Google ya nos advierte desde el principio. Que las actualizaciones o las funciones más avanzadas lleguen a los móviles más caros es algo a lo que estamos acostumbrados, pero con la IA estamos viendo cómo el listón sube todavía más. Además, no se trata de una función concreta como lo fue ARCore, estamos hablando del eje central de la propuesta, una nueva forma de interactuar con el móvil que sólo va a poder probar un pequeño porcentaje de usuarios, también los que tengan un Google Pixel.

Imagen de portada | Google

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