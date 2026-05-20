Un dato sirve para entender hasta qué punto las marcas chinas se están comiendo al coche eléctrico europeo: el 22%

Uno de cada cinco coches eléctricos que se compran en Europa son chinos. Chinos de origen, pero no quiere decir que sus fabricantes sean chinos. Sin embargo, es un dato que no explica la historia entera. Las empresas chinas no dejan de ganar terreno en Europa y los aranceles, claramente, no están frenando su expansión.

El 22%. El dato lo trae Benchmark Mineral Intelligence en un informe en el que se explica cuánto terreno están ganando los fabricantes chinos en Europa. Según señalan, el 22% de los coches eléctricos que se han comprado en Europa entre enero y abril de 2026 vienen de China.

La cifra es llamativa porque crece respecto al 19% que se registró el año pasado. Pero, sobre todo, porque crece un 27% respecto al mismo periodo temporal de 2025. En el primer cuatrimestre, en Europa se han vendido 400.000 coches eléctricos llegados desde China.

Chinos y no chinos. Como decíamos, el dato recoge a todos los coches eléctricos que hemos comprado en Europa llegados desde China. Esto es relevante porque la Unión Europea impuso aranceles a los coches que de allí venían alegando que los fabricantes chinos están dopados financieramente y que no compiten en igualdad de condiciones.

Pero esas barreras comerciales también se impusieron a los fabricantes europeos que traen sus coches desde China. También Tesla lo sufre con cada Tesla Model 3 vendido en Europa. Las consecuencias de estas políticas han sido especialmente dañinas para Seat S.A, con un Cupra Tavascan que apenas se ha vendido y que se ha tenido que comer los aranceles para poder tener un precio competitivo.

¿Aranceles? Como señalamos, la Unión Europea ya imponía un arancel del 10% a todos los coches que llegan desde China a nuestro mercado. Defendiendo que muchas de las marcas que venían a jugar a precio, impusieron nuevas barreras comerciales específicas para cada marca, castigando más a las que, a su juicio, más ayudas habían recibido del Estado o menos habían colaborado con la investigación.

Rodhium Group demuestra que han tenido un efecto disuasorio limitado en el tiempo. Cuando se levantaron en octubre de 2024, China había exportado a Europa 44.000 coches eléctricos en un solo mes. Inmediatamente, la cifra se desplomó pero en febrero se volvió a alcanzar ese mismo nivel de ventas en Europa.

Pero, además, el número de híbridos enchufables se ha disparado. Mientras que la venta de coches venidos de China puramente de combustión ha crecido, el híbrido enchufable ha experimentado un crecimiento brutal, pasando de 7.000 unidades en octubre de 2024 (cuando se aplicaron los aranceles) a 26.000 unidades en febrero de 2026.

Entre los más vendidos. Además de estas cifras generales del mercado, algunos fabricantes chinos han conseguido abrir brecha en los mercados donde más esperanzas tienen.

Recogen en Autovista24 que BYD fue la cuarta compañía en Europa que más coches eléctricos vendió entre enero y marzo de 2026. Su cuota de mercado en este espacio alcanzó un 6,8% y solo la supera Volkswagen, BMW y Tesla (esta última con un 7,3% y BMW con un 7,4%). BYD también es, por supuesto, la que más crece marcando un 154,7% más de ventas que el año pasado en el mismo periodo. Entre los 10 eléctricos más vendidos en Europa, el Leapmotor T03 también se cuela en el listado.

Si miramos a los híbridos enchufables, BYD tiene el modelo más vendido. El BYD Seal U es el coche con esta mecánica que más unidades ha colocado en el mercado entre enero y marzo de 2026 con 21.494 unidades. Le sigue el Jaecoo 7 con 17.434 unidades. Y BYD consigue colocar al Atto 2 como el décimo híbrido enchufable más vendido en Europa.

La cuota de mercado. En términos globales, S&P Global señala que en 2025 la cuota de mercado de los fabricantes chinos en Europa fue de un 5,8%. Pero Automotive News señala que el pasado mes de marzo, cuando los fabricantes chinos batieron su récord de exportaciones a Europa en términos de volumen, la cuota de mercado ya se disparó hasta el 9,41%. Si hablamos de cuota, el récord de diciembre de 2025 (9,48%) sigue en pie.

La inmensa mayoría de los analistas aseguran que estas cifras van a seguir creciendo con el paso de los años. En S&P Global creen que para 2035 la cuota de mercado de los fabricantes chinos alcanzarán el 15,5%.

¿Por qué? Lo que estamos viendo, según los analistas, es la punta del iceberg. BYD es un buen reflejo de cómo China ha descubierto una rendija por la que entrar a Europa. La marca vino con la idea de traer coches eléctricos únicamente, probó con el BYD Seal U en su versión híbrida enchufable y ha descubierto que es un éxito. El Grupo Chery no ha dudado en apostar por esta tecnología. Geely también ha llegado con un híbrido enchufable en su llegada. Y lo mismo sucede con Deepal, de Changan.

Estos coches no tienen aranceles y les permite ganar cuota de mercado porque pueden apretar mucho más con sus precios. Además, les permite dar una salida relativamente sencilla a coches que están sobreproducidos para el mercado chino, que se ha frenado y empieza a verse incapaz de asimilar más crecimiento en sus ventas.

Sin olvidar que cada vez más compañías buscan producir en Europa o Turquía para saltarse los aranceles. BYD fabricará en Hungría y en este último país. El Grupo Chery ya funciona en Barcelona. Leapmotor lo hará también en España y todo indica que aumentará el número de modelos destinados a nuestro país. Xpeng ya utiliza fábricas en Austria.

Y un dato: S&P Global anticipa que el 44% de los coches chinos que compremos en 2035 estarán fabricados en Europa o Turquía.

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En Xataka | El híbrido enchufable es el caballo de Troya de China: mirábamos al coche eléctrico y su gran arma era el motor de combustión