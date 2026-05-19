Una silla en la que siempre tendrás la cabeza o la espalda apoyada: la nueva Sihoo Doro C300 Pro V2 se ha estrenado con descuento

Si trabajas (o estudias) en casa como yo, probablemente pases gran parte del día sentado. El cuerpo humano no está pensado para pasar largas horas sentado delante de un ordenador, algo que podemos combatir con pequeñas pausas donde nos movamos un poco y con algunos estiramientos. Pero incluso con todo esto, vas a estar sentado un montón de tiempo. Y por eso, lo ideal es hacerlo en una silla donde estés lo más cómodo o cómoda posible.

Sillas hay muchas. La mayoría apuesta por una silla de oficina porque reúnen comodidad y un diseño elegante (lo ideal cuando tienes alguna reunión online). Ahí destacan opciones que conocerás muy probablemente, como la Markus de Ikea o la Actiu Stay. Hoy te traemos una alternativa que se acaba de estrenar: se llama Sihoo Doro C300 Pro V2 y cuesta 449,99 euros con el cupón 'SihooXa6'. ¿En qué destaca? En que es una silla que, sin que tengas que tocar nada, se ajusta a ti aunque te muevas mientras estás sentado.

Una silla que "te sigue" para que siempre tengas la espalda apoyada

Vamos a ver los puntos más destacables de esta nueva silla de Sihoo, pero con lo que te tienes que quedar principalmente es con lo que comentamos más arriba: es una silla pensada para que tengas apoyada la espalda o la cabeza incluso si te reclinas su respaldo (que, de hecho, se reclina hasta los 135 grados).

Sillas como la Markus de Ikea son estáticas. Eso quiere decir que, si te inclinas hacia atrás o te mueves un poco, tu cuerpo deja de estar apoyado correctamente. Eso no ocurre con esta silla de Doro, que cuenta con un sistema llamado DynaCore. ¿Y eso qué significa? Que tiene una estructura de cuatro zonas coordinadas (cabeza, espalda, lumbares y brazos) que siempre está en contacto con tu cuerpo.

A esto hay que añadirle otro sistema que se llama SyncroFlex. Las sillas son ajustables a través de un sistema de palancas. En la de Sihoo también hay una para ajustar la altura de la misma o la inclinación del respaldo, pero hasta ahí. El respaldo se desliza de forma automática para coincidir con la forma de tu espalda y ajustarse a esta. Esto también es ideal si la silla la vais a utilizar varios en casa, porque se ajusta a diferentes alturas sin tener que estar tocando palancas.

Otro punto que también está genial de esta Sihoo Doro C300 Pro V2 son sus reposabrazos. Ya no es raro encontrar lo que muchas marcas llaman 'reposabrazos 4D', llamados así porque se mueven hacia atrás, hacia delante y arriba-abajo. Los de la silla de Sihoo van un paso más allá con su ajuste en 8D, ya que también se pueden configurar o mover en función de la posición que tengamos. Esto va genial si, por ejemplo, reclinas el respaldo y quieres leer un libro o una tablet: no solo tendrás apoyado el codo, sino también el antebrazo.

Más cosas a tener en cuenta de la misma. Su reposacabezas tiene un buen tamaño, pero lo mejor es que es flexible y también acompaña el movimiento de tu cuello. Además, el asiento se puede ajustar en profundidad, algo que no podemos hacer en sillas como la Markus y que es ideal para personas con las piernas muy largas o cortas.

Para terminar, es una silla que cuenta con malla transpirable como tejido principal. No es que sea la única silla del mercado en utilizar esto, pero es lo ideal en ambientes calurosos y ahora que empieza a hacer calor en todas partes. Además, no podemos olvidar que Sihoo ofrece 30 días de prueba gratis y tres años de garantía.

Esto, sumado a todo lo anterior, hace que esta Sihoo Doro C300 Pro V2 sea una opción muy interesante para que pasar muchas horas en casa sentado sea más llevadero.

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Imágenes | Sihoo

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