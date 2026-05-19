Hoy Meta va a completar una de las mayores reestructuraciones de su historia: 8.000 despidos, 7.000 relocalizaciones

Miles de empleados de Meta se irán a dormir esta noche sin saber si mañana tendrán trabajo. La empresa de Mark Zuckerberg ha puesto fecha y hora para poner fin a la larga agonía que estaban sufriendo sus empleados en uno de los mayores recortes de personal que Meta ha hecho en su historia reciente.

Según adelantaba Reuters, la compañía ha pedido a sus empleados de EEUU que mañana teletrabajen mientras se van desplegando los avisos de despido. Una medida que, más allá de la logística, refleja la enorme tensión que la empresa sabía que se iba a generar ese día.

Despidos a las 4 de la madrugada y sin relevo. Según un documento interno al que ha tenido acceso la agencia de noticias, los despidos se ejecutarán en tres oleadas que darán comienzo a las 4 de la madrugada del miércoles, hora local, en cada región. Así lo detalló Janelle Gale, directora de Recursos Humanos de Meta, en un memorando interno compartido con los empleados. "Muchos líderes anunciarán cambios organizativos", escribía la directiva.

Según ese documento, el conjunto de despidos afectará a cerca del 10% de toda la plantilla de los 77.986 empleados que Meta tenía a finales de marzo. Además, la empresa ha retirado 6.000 ofertas de trabajo para cubrir vacantes que tenía abiertas.

Más de 7.000 empleados recolocados en IA. Los despidos son solo una parte del movimiento de reestructuración que está llevando a cabo Mark Zuckerberg. Meta ya ha reasignado un nuevo puesto a más de 7.000 empleados en nuevos proyectos vinculados a la IA, según apuntaba el mismo memorando de Gale. Algunos traslados ya se han hecho efectivos antes del 20 de mayo, pero en otros casos los empleados serán notificados a lo largo del mismo miércoles.

En esa comunicación interna, Gale explicó el objetivo de los cambios: "Ahora nos encontramos en una etapa en la que muchas organizaciones pueden operar con una estructura más horizontal, con equipos más pequeños de grupos o cohortes que pueden moverse con mayor rapidez y con mayor autonomía". La compañía también eliminará mandos intermedios para aplanar su jerarquía y acelerar la toma de decisiones.

Semanas de angustia antes del recorte. Las últimas semanas en Meta han sido especialmente duras para los trabajadores tras la filtración de la noticia de los despidos, y la precipitada confirmación por parte de la empresa. Los empleados de Meta calificaron de la experiencia como "un infierno de 28 días".

Durante estos días un grupo de empleados protestó contra el uso de tecnología de rastreo del ratón para monitorizar la productividad, en un escenario de tensión en el que muchos trabajadores ponían en duda su permanencia en la compañía.

El precio de apostar todo a la IA. Estos cambios forman parte de una profunda renovación en Meta este año, que muchos ya denominan como el "el segundo Año de la Eficiencia" de Meta, en referencia a la primera gran reestructuración que Mark Zuckerberg aplicó entre 2023 y 2024.

Según apuntaba Business Insider, varios líderes de la empresa no descartaron nuevos recortes más allá de este 10% inicial, lo que convierte el 20 de mayo en el principio de un proceso de adelgazamiento de la estructura de Mera más intenso de lo previsto en las cifras iniciales.

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Imagen | Unsplash (Mariia Shalabaieva), Meta