Los fabricantes chinos de paneles OLED creían tener un horizonte prometedor. Hasta que llegó la escasez de memorias

Las empresas chinas cuyo negocio se sostiene en mayor o menor medida sobre la fabricación de paneles OLED para teléfonos móviles están sufriendo. BOE, Visionox, Tianma o TCL CSOT son algunas de las compañías a las que la escasez de chips de memoria ha colocado en una posición muy delicada. De hecho, el mercado de las matrices OLED para smartphones atraviesa su peor trimestre en años, según DigiTimes Asia.

Los envíos globales cayeron un 12% en términos interanuales y un 20% respecto al trimestre anterior durante el primer cuarto de 2026, según los datos que maneja la consultora UBI Research. A priori podría sorprendernos que el mercado de las memorias esté degradando el negocio de los fabricantes chinos de paneles OLED de pequeño formato, pero si indagamos más allá de la superficie es fácil entender con precisión qué está pasando.

Y lo que está sucediendo es que los fabricantes de teléfonos móviles Android están comprando muchas menos pantallas con matriz orgánica a sus proveedores chinos debido a que necesitan compensar el incremento del precio de las memorias reduciendo el coste de la pantalla. Este escenario afecta sobre todo a los smartphones Android de gama de entrada y media, que son los que mayoritariamente apostaban por matrices OLED de precio comedido fabricadas en China. Los terminales Android de gama alta y los iPhone suelen montar pantallas OLED de Samsung Display o LG Display, aunque Apple también recurre a BOE para algunos modelos.

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Los fabricantes surcoreanos están encajando mucho mejor este golpe

El origen de este problema reside en una decisión que tomaron SK Hynix, Samsung y Micron Technology, las tres empresas que controlan más del 95% de la producción mundial de DRAM, hace un año. El auge de los centros de datos para inteligencia artificial (IA) ha disparado la demanda de las memorias HBM (High Bandwidth Memory) que conviven con las GPU. A los tres grandes fabricantes de memorias los chips HBM les dejan un margen mayor que las memorias DRAM convencionales, por lo que se han volcado en la producción de las primeras y han sacrificado en gran medida a estas últimas.

Lo más sorprendente es que esta coyuntura ha desencadenado un problema asimétrico

Esta estrategia ha provocado que el precio de las memorias DRAM y NAND se incremente bruscamente, pero lo más sorprendente es que esta coyuntura ha desencadenado un problema asimétrico. Como hemos visto, las ventas de los fabricantes chinos de paneles OLED han caído, pero Samsung Display y LG Display están encajando muy bien el golpe. Y lo están haciendo debido a que sus clientes más importantes son Apple y Samsung Electronics.

Estos dos fabricantes de teléfonos móviles trabajan con márgenes amplios y han pactado contratos de suministro a largo plazo con Samsung Display y LG Display, lo que les da un mayor margen de maniobra. Por el momento no se han visto obligados a recortar el coste de sus pantallas. Sea como sea, las cuotas de mercado durante el primer trimestre de 2026 hablan por sí solas, según The Korea Herald.

Samsung Display lideró el mercado global de paneles OLED para smartphones con una cuota del 44,4%, frente al 42,8% del mismo periodo de 2025. LG Display alcanzó el 9%, subiendo desde el 7,6%. Ambas ganaron cuota a pesar de que sus envíos absolutos también cayeron. Entre las empresas chinas el panorama fue desigual: BOE mantuvo la mayor cuota china con un 16,3%, y Visionox subió al 10,7% desde el 9,3%. Tianma cayó al 9% desde el 12,1%, y, por último, TCL CSOT bajó al 7,8% desde el 9,8%.

Imagen | Xataka

Más información | DigiTimes Asia | The Korea Herald

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