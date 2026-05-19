Con la IA saturando las fábricas de TSMC, hay alguien listo para tomar el relevo: las fundiciones chinas

Semiconductor Manufacturing International Corp, o SMIC, es el pilar de la industria de los semiconductores en China. Junto a Huawei, es el artífice del gran plan gubernamental para que empresas y centros de datos chinos dejen de depender de chips extranjeros que, desde el puñetazo encima de la mesa dado a mediados del 2023 con el SoC del Huawei Mate 60 Pro, ha llamado mucho la atención en el panorama internacional. Tanto que la propia SMIC apunta que ya hay clientes extranjeros que están cambiando pedidos para que los fabriquen ellos.

¿El motivo? En plena crisis de los semiconductores, China es de los pocos lugares con capacidad de producción disponible.

Cuello de botella. SMIC, y las fundiciones chinas, están en una guerra distinta: volumen por encima de sofisticación. Mientras TSMC, Intel y Samsung están peleando por la superioridad en la guerra de los 2 nanómetros, China no parece interesada en esa batalla de los nodos avanzados. El motivo es simple: apenas representan el 20% del mercado mundial de chips y producirlos es extremadamente caro. Esa estrategia de estar fuera de los focos de la vanguardia les está saliendo bien.

Se estima que entre enero y febrero, China ha exportado circuitos integrados por valor de más de 43.000 millones de dólares. Supone un crecimiento del 21,8% y la realidad es que, en estos momentos, China no puede competir en tecnología con la que domina el segmento: TSMC. La empresa taiwanesa está desarrollando los nodos más avanzados para clientes como Nvidia y Apple y ya hace unos años afirmaban que no podían con toda la demanda.

Hoy, esa demanda, se ha disparado con la IA y TSMC ya dice que puede que no haya para todos. Es por ello que hay 64 nuevas fábricas previstas para desatascar la situación, 58 de ellas ubicadas en China.

Pedidos. Volviendo a SMIC, Zhao Haijun, el co-CEO de la empresa, apuntó hace unos días durante la llamada de presentación de resultados que China es de las pocas regiones que tiene capacidad de fabricación, lo que está motivando a que “muchos clientes extranjeros redirijan sus pedidos”. Esto no es noticia si tenemos en cuenta la situación mundial, pero el directivo asegura que algunos de esos productos “anteriormente se fabricaban en fundiciones en el extranjero y ya no se producen allí”.

Ese es el punto relevante de todo esto, ya que afirma que, aunque SMIC como la mayor fundición nacional está recibiendo la mayor carga de esos pedidos, hay otras empresas más pequeñas que también están saliendo beneficiadas de la situación. Esta situación se está dando por necesidad, por necesidad de TSMC, según datos de TrendForce. Debido a que la taiwanesa tiene previsto reducir parte de su capacidad de nodos maduros (para centrarse en los de vanguardia) está derivando parte de esa producción y pedidos excedentes a proveedores chinos y fundiciones de segunda línea.

Eso también va a provocar que las obleas se aprovechen al milímetro y que de una tasa de aprovechamiento promedio del 80% en las obleas de ocho pulgadas, la industria pase al 90% este 2026. Se necesitan chips y va a haber que rascar de donde sea.

Efecto dominó. La situación está viniendo bien a una SMIC que reportó ingresos de 2.505 millones de dólares en el primer trimestre de este año, un 11,5% interanual que será superado en el segundo periodo del año, con un crecimiento de los ingresos de entre el 14% y el 16%, muy por encima del 7% que esperaban desde Wall Street.

Pero parece que no sólo SMIC está teniendo buenas noticias dentro de la catastrófica situación actual del segmento de los componentes, la memoria y demás. Ya comentamos hace unos meses que "crisis" podía ser sinónimo de "oportunidad" para la industria china de los semiconductores porque había fabricantes extranjeros que se estaban acercando a ellos para tener suministro, sobre todo, de memorias RAM, lo que podría provocar el florecer internacional de esta industria eclipsada tradicionalmente por el tridente Samsung - SK Hynix - Micron.

Como vemos en SCMP, Hua Hong es otra fundición china más pequeña que SMIC, pero que también vio crecer sus ingresos un 22,2% interanual debido a un aumento de envíos de obleas y a que el precio promedio de venta es más alto. Estas empresas que hacen chips de memoria NAND, DRAM y NOR están viendo crecer su negocio y los analistas esperan que otras fundiciones nacionales centradas en chips lógicos también continúen creciendo a lo largo de los próximos meses.

No tan intocable. De la manera que sea, es evidente que la líder del mercado sigue siendo TSMC, pero si antes era un gigante indiscutible, ahora sigue siendo ese Goliath… al que le está saliendo su David. Varios, de hecho. Apple ha dejado de ser el cliente preferido de una TSMC que tiene en Nvidia a su mejor aliado y lleva un tiempo sonando que Intel podría ocupar ese lugar en el corazón de Apple.

Y, volviendo a los 2 nanómetros, AMD lleva unos años muy metida en la batalla tanto del consumo como del segmento de la IA y busca chips avanzados. Y, como en el caso de Apple, como ahora es Nvidia la que tiene todos los privilegios de TSMC, AMD ha buscado un poquito más al este para fabricar sus chips de 2 nm. ¿La afortunada? Samsung.

Imagen | ASML

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