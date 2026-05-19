Electrodomésticos que más consumen en tu casa: lista con los ocho que más electricidad gastan y sus cantidades medias

Vamos a decirte cuáles son los electrodomésticos que más consumen en tu casa, para que puedas tenerlo en cuanta y así poder usarlos con cautela. Porque tenemos ejemplos como que tu horno puede gastar como 65 neveras funcionando a la vez, y son cosas que conviene conocer.

Eso sí, debes saber que aunque son electrodomésticos que consumen mucha potencia, lo hacen de una forma puntual. No son electrodomésticos que vayas a tener siempre encendidos, aunque precisamente por eso conviene conocer este consumo para esos momentos en los que podemos estar pensando si usarlos o no.

Electrodomésticos que más consumen en casa

Aquí tienes la lista realizada con diferentes cálculos del Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE), además de empresas comercializadoras de energía como Repsol o Naturgy. Debes saber que son horquillas de consumo horario, lo que consumen cada hora que los tienes encendidos.

Además, también debes saber que la horquilla de consumo puede variar dependiendo del electrodoméstico. Porque esta es la media, pero luego otros factores como la edad del aparato, su eficiencia o sus prestaciones pueden hacer que su consumo varíe de forma notable.

En cualquier caso, aquí tienes la lista:

Hornos : entre 2.000-3.000 vatios

: entre 2.000-3.000 vatios Vitrocerámicas y placas de inducción : entre 1.500-6.500 vatios

: entre 1.500-6.500 vatios Radiadores eléctricos : entre 1.500-2.500 vatios

: entre 1.500-2.500 vatios Planchas de ropa : entre 1.500-3.500 vatios

: entre 1.500-3.500 vatios Termos eléctricos : entre 1.500-2.500 vatios

: entre 1.500-2.500 vatios Secadores para el pelo : entre 1.500-2.000 vatios

: entre 1.500-2.000 vatios Planchas para cocinar : entre 1.500-2.000 vatios

: entre 1.500-2.000 vatios Freidoras eléctricas: entre 1.500-2.500 vatios

Para que tengas el contexto, una nevera con un modelo de alta eficiencia puede consumir entre 100 y 300 kWh al año, aunque otros modelos antiguos o no eficientes pueden superar los 600kWh. Vamos, que están en algo así como entre 30 y 90 vatios por hora.

Aunque a la larga esto puede hacer que consuma más que otros, conviene tener en cuenta los consumos de otros electrodomésticos que no están siempre encendidos, para que así puedas calcular mejor el cuándo usarlos dependiendo de las tarifas que tengas contratadas y sus horarios.

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