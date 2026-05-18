Elon Musk pierde el caso contra OpenAI y Sam Altman: el desenlace ha llegado antes de lo esperado

Hay pocas historias recientes en tecnología tan cargadas de contradicciones como la de OpenAI. Nació con una misión vinculada al interés general, pero acabó ocupando un lugar clave en una industria cada vez más competitiva. Elon Musk estuvo en el origen de esa historia, después se marchó y más tarde construyó su propia compañía de inteligencia artificial. Desde ahí llevó a OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman a los tribunales. La pregunta de fondo, al menos en el relato que Musk intentó llevar al tribunal, era quién podía reclamar la versión original de lo que OpenAI prometía ser.

El plazo legal. Antes de que el juicio pudiera convertirse en una revisión completa de la evolución de OpenAI, el caso quedó encallado en una cuestión temporal. El jurado de Oakland, California, deliberó durante unos 90 minutos y concluyó que Musk había presentado su demanda demasiado tarde. Eso dejaba sus reclamaciones bloqueadas por el límite legal para accionar ante los tribunales. La decisión del jurado tenía carácter consultivo, pero la jueza Yvonne Gonzalez Rogers afirmó que aceptaba sus conclusiones como propias y que existía una cantidad sustancial de pruebas para respaldarlas.

La acusación de Musk. La demanda presentada en febrero de 2024 intentaba colocar el conflicto en un terreno muy concreto: el de una supuesta ruptura del pacto fundacional. Musk acusó a Altman, Brockman y OpenAI de haber “robado una entidad sin ánimo de lucro” y de haberse enriquecido injustamente con la evolución de la compañía hacia una estructura que incorpora una rama con ánimo de lucro. Su reproche, llevado al tribunal, era que el proyecto había acabado pareciéndose demasiado a aquello que decía no querer ser.

La respuesta de OpenAI. La defensa intentó desmontar la demanda por dos vías: negar la traición de fondo y subrayar el calendario. Los abogados de OpenAI sostuvieron que la misión de la organización no había cambiado y que la compañía seguía dirigida por una junta de una fundación sin ánimo de lucro. También pusieron el foco en el momento elegido por Musk para demandar: después de fundar xAI. El jurado aceptó esa lectura del calendario y concluyó que Musk conocía desde al menos 2021 los hechos que después llevó a los tribunales.

El alcance de la demanda explica por qué el caso se seguía con tanta atención en la industria. Recordemos que Musk pedía al tribunal medidas de enorme impacto: que OpenAI devolviera más de 130.000 millones de dólares a su brazo sin ánimo de lucro, que Altman y Brockman fueran apartados de sus cargos y que se deshiciera la reestructuración corporativa que convirtió a la compañía en una de las tecnológicas más valiosas del mundo.

Un juicio con muchas capas. Más allá del resultado, el proceso dejó algo que suele ser difícil de ver desde fuera: fragmentos del funcionamiento interno de la compañía. Durante el procedimiento se presentaron correos privados, mensajes de texto, notas de reuniones y mucho más. También declararon nombres relevantes, como Ilya Sutskever y Shivon Zilis. Entre lo que salió a la luz hubo conversaciones sobre fórmulas de financiación, necesidades de infraestructura, entre otros asuntos.

¿Fin del caso? El fallo deja a OpenAI y a sus líderes con una victoria importante, pero no convierte el enfrentamiento en una historia cerrada. El abogado principal de Elon Musk, Marc Toberoff, anunció que piensan apelar. El caso, por tanto, termina esta fase antes de entrar en el fondo, pero la disputa entre las partes aparentemente seguirá viva.

Imágenes | Gage Skidmore

En Xataka | El reality show más divertido del momento no se emite en Telecinco: lo protagoniza el juicio de Elon Musk y Sam Altman