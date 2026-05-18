8 estrenos esta semana en Netflix, incluyendo una serie de ciencia ficción y misterio de los creadores de 'Stranger Things'

Atravesamos el ecuador de mayo, y aunque Netflix baja un poco su ritmo de estrenos, eso no quiere decir que no tenga propuestas atractivas para esta semana. Por una parte, una curiosa película de misterio y ciencia ficción con sello de distinción: los Duffer Brothers de 'Stranger Things', incansables en su búsqueda de nuevos filones. Y no es lo único: alguna que otra película exclusiva y un documental de una auténtica diva. Vamos a revisarlo todo.

Series

Kylie

Serie documental de tres episodios que recorre cinco décadas de carrera de Kylie Minogue, desde sus inicios en la televisión hasta su consolidación como un ícono global del pop con más de 80 millones de discos vendidos. Arranca desde sus hoy olvidados comienzos como actriz en la serie 'Vecinos' hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del pop a nivel mundial. El director de la serie es un reconocida especialista en documentales de famosos, con títulos en su haber como 'Beckham' o 'Still: A Michael J. Fox Movie'. La serie no solo revisa los hitos de su carrera sino momentos tan difíciles como el diagnóstico de cáncer de mama que interrumpió su carrera, en un metraje puntuado por declaraciones de amigos cercanos como Nick Cave, Jason Donovan o el productor Pete Waterman.

Estreno: Miércoles 20 de mayo

The Boroughs: Jubilación rebelde

Matt y Ross Duffer, creadores de 'Stranger Things', nos conducen esta vez como productores a un lujoso complejo residencial para jubilados en pleno desierto de Nuevo México. La creación de esta simpática 'The Boroughs: Jubilación rebelde' se la han dejado a Jeffrey Addiss y Will Matthews, de 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia', y está protagonizada por Alfred Molina, que da vida a un recién llegado que pronto se enfrenta a un misterioso monstruo que acecha a los vecinos de la idílica comunidad. Para ello se alía con un grupo de inadaptados del barrio, con los que desentrañará qué esconde el complejo. El reparto incluye nombres como los de Bill Pullman, Geena Davis o o Jena Malone. El referente de los hermanos, según han contado, es la mítica 'Cocoon' de Ron Howard.

Estreno: Jueves 21 de mayo

Otras series

Carísima - Miércoles 20 de mayo

James - Jueves 21 de mayo

One Tree Hill - Jueves 21 de mayo

Temporada de celo - Viernes 22 de mayo

Futuro desierto - Viernes 22 de mayo

Películas

Las damas primero

Adaptación británica de la comedia francesa 'No soy un himbre fñácil', donde se abordaba la inversión de roles de género con tono satírico. Aquí conoceremos a un hombre arrogante y exitoso que, tras sufrir un accidente, despierta en una realidad alternativa donde las mujeres dominan todos los espacios de poder, desde las empresas hasta la vida social, experimentando en carne propia las dinámicas de desigualdad que antes desconocía. Katie Silberman, escritora de la estupenda 'Súper empollonas', coguioniza esta historia que mezcla humor y crítica social y cuyo reparto encabezan Sacha Baron Cohemn y Rosamund Pike.

Estreno: Viernes 22 de mayo

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