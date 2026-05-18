Los trabajadores tecnológicos tienen mejores salarios y un "pero" importante: más de la mitad teme ser sustituido por una IA

El sector tecnológico lleva años siendo uno de los más atractivos del mercado laboral español, y los datos siguen apuntando en esa dirección: disfrutan de mejores sueldos, más capacidad de ahorro y mayor confianza a la hora de pedir subidas. Pero hay un elefante en la habitación que no pasa inadvertido a nadie: la inteligencia artificial.

Un estudio de InfoJobs acaba de poner cifras al sector de la tecnología destacando que los trabajadores de este sector viven mejor que la media de los trabajadores españoles en casi todos los indicadores económicos, pero más de la mitad teme que la IA acabe destruyendo empleos en su actividad, un porcentaje muy por encima del que se registra entre el resto de la población ocupada.

Mejores sueldos, más satisfacción. La percepción salarial de los empleados del sector tecnológico se sitúa en una puntuación media de 5,8 sobre 10, por encima del 5,2 que registra la población ocupada en general. De hecho, el 23% de los trabajadores de este sector asegura sentirse muy satisfecho con su salario, frente al 20% que lo está entre el conjunto de trabajadores. Por otro lado, los empleados tech que se declaran insatisfechos son su salario también son menos, siendo el 27% en el sector tecnológico, frente al 33% entre todo el conjunto de los asalariados.

Esa diferencia de percepción se sostiene sobre una realidad objetiva, ya que el 43% de los profesionales tecnológicos cobra más de 2.000 euros al mes, mientras que entre la población ocupada general esa cifra se queda en solo el 23%. En el extremo contrario, el tramo salarial más habitual entre el conjunto de trabajadores es el comprendido entre los 1.001 a 1.500 euros mensuales, lo que deja clara la distancia salarial que separa al sector tecnológico del resto.

No se callan y piden aumentos de sueldo. Tal y como detalla el informe de InfoJobs, el 65% de los profesionales tecnológicos ha recibido algún aumento de sueldo en los últimos dos años. Esto representa un promedio de siete puntos más que el dato del conjunto de la población ocupada. Y además se sienten más animados a pedir incrementos salariales.

Prueba de ello es que el 31% tiene intención de pedir un aumento de sueldo a su empresa, una proporción que casi duplica a la del resto de los trabajadores, que se queda en el 17%. Entre quienes se planean pedir ese incremento, las expectativas también son más altas: el 34% aspira a una subida superior a los 5.000 euros brutos anuales. A eso hay que sumar que ahorran más que la media, destinando a ello el 14% de su sueldo, cuatro puntos porcentuales por encima del dato general.

La inflación ha condicionado el poder adquisitivo. A pesar partir de una posición casi privilegiada dentro del ámbito laboral en España, los empleados del sector tecnológico no escapan del deterioro en la capacidad de compra que afecta al conjunto de la sociedad española. El 37% asegura que su situación económica ha empeorado en los últimos dos años, un porcentaje casi idéntico al de la población ocupada general, que se sitúa en el 38%. Solo el 29% de este sector considera que ha mejorado, mientras que un 34% cree que se ha mantenido en los mismos términos.

Esa pérdida de poder adquisitivo tiene un impacto directo en el gasto cotidiano, obligando al 85% de estos empleados a recortar gastos, aunque se mantienen por debajo del 92% que declara haberlo hecho entre el conjunto de los ocupados. Las partidas más afectadas por estos recortes son el ocio y el tiempo libre, las vacaciones y escapadas, y las compras personales y para el hogar.

El miedo a la IA, el elefante en la habitación. No obstante, el dato más llamativo del estudio tiene que ver con la espada de Damocles que estos profesionales llevan tiempo notando sobre sus cabezas: la inteligencia artificial. Son los profesionales que más usan estas herramientas, pero también los que más temen sus consecuencias.

El 52% de los trabajadores tecnológicos teme que la IA destruya empleos en su actividad, una cifra que supera en 13 puntos al 39% que registra la media de la población ocupada en España, muy basada en sectores de manufactura especializada y profesionales de servicios con tareas de difícil automatización.

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Imagen | Unsplash (Arvin Mogheyse)