Hay un superyate equipado con todos los lujos por el que suspiran todos los millonarios: es el único con IA como copiloto

Cruzar el Mediterráneo a bordo de un superyate de lujo sin el molesto runrún constante del diésel y sin vibraciones era un lujo reservado para Jeff Bezos y otros millonarios propietarios de veleros. Sin embargo, esa es la promesa del Seawolf X, el primer yate del mundo cuyo sistema de propulsión híbrido no solo está gobernado por un capitán, sino que tiene como copiloto a una IA.

El Seawolf X lleva meses acaparando la atención del sector náutico, no solo por su innovadora tecnología híbrida de propulsión que combina motores diésel y eléctricos, sino porque plantea algo que muy pocos se habían atrevido a probar: que una IA tome el mando de la propulsión de un superyate de lujo para que consuma lo justo en cada momento.

El primer yate del mundo con IA a bordo. Tal y como publicaba Forbes, el Seawolf X fue entregado en 2024 por el fabricante italiano Rossinavi y su principal novedad no está ni en la longitud de su eslora ni en sus acabados de lujo, sino en quién se encarga de gestionar la propulsión del yate según las condiciones de navegación y la actividad de la embarcación.

El segundo de a bordo es un sistema de IA llamado Rossinavi AI, que analiza en tiempo real el estado del mar, la velocidad del viento, las corrientes y la ruta prevista para calcular en cada instante qué combinación de propulsión eléctrica y diésel resulta más eficiente. El fabricante asegura que no estamos ante una automatización sencilla, sino que el sistema aprende y ajusta continuamente el comportamiento del motor para ahorrar el máximo de combustible en cada escenario y no generar emisiones.

SeaWolf X

Gestión autónoma de la carga. La parte más llamativa es que la IA no espera las instrucciones del capitán para optimizar el funcionamiento de los sistemas de propulsión. Rossinavi AI ha sido diseñada para aprender de los patrones de uso a bordo y actúa en consecuencia: ajusta la distribución de energía, decide cuándo cargar o descargar las baterías y coordina los distintos sistemas del barco para que todo funcione sin que nadie tenga que intervenir.

El banco de baterías del Seawolf X se recarga mediante los propios motores y a través de paneles solares integrados en la estructura del barco. La autonomía en modo híbrido alcanza las 3.000 millas náuticas (unos 5.500 km), lo que lo convierte en una embarcación capaz de afrontar travesías oceánicas de largo recorrido. Pero el dato más llamativo es que la intervención de la IA consigue reducir el consumo de combustible hasta un 30% respecto a un yate convencional de prestaciones equivalentes.

En aguas tranquilas y con viento favorable, Rossinavi AI prioriza la propulsión eléctrica. Cuando el mar se complica, cambia automáticamente a los motores diésel para proporcionar mayor potencia.

Una de las cubiertas del SeaWolf X

El lujo también se mide en silencio. Aquí entra en juego uno de los argumentos más sólidos del Seawolf X desde el punto de vista del lujo. El sistema híbrido permite navegar en modo completamente eléctrico en determinadas condiciones, lo que elimina el ruido y las vibraciones características de los motores diésel.

Cuando está fondeado, las baterías alimentan todo el barco sin arrancar ningún motor. El resultado es silencio absoluto, algo que los dueños de yates de este nivel de lujo valoran mucho y que, hasta ahora, era casi imposible de conseguir durante más de unas pocas horas.

Lujo al alcance de pocos bolsillos. El interior del Seawolf X ha sido diseñado por el estudio Fulvio De Simoni y puede alojar hasta 12 huéspedes en cinco camarotes, con una tripulación de hasta nueve personas. Los espacios combinan maderas y materiales de alta gama con una distribución que aprovecha la amplitud que ofrece el interior de los cascos de catamarán.

El beach club de popa facilita el acceso directo al agua para actividades náuticas, y las cubiertas están diseñadas para el descanso tanto en puerto como en travesía. Disfrutar de todo este lujo y silencio no sale barato. Es posible navegar en el Seawolf X el módico precio de entre 280.000 euros y 380.000 euros por semana mientras disfrutas de los paisajes de las islas griegas, las cristalinas aguas de la costa de Croacia o el glamour de la Costa Azul e Italia.

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Imagen | Rossinavi