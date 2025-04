Mark Zuckerberg ha enviado sus dos superyates a 8.500 km solo por un motivo: subir a una cima en helicóptero y bajarla esquiando

El común de los mortales nos conformamos con pasar las vacaciones de Semana Santa intentando atrapar los primeros rayos de sol primaveral en alguna playa del Mediterráneo, en Canarias o, los más abnegados, disfrutando de la tranquilidad de las ciudades vacías.

Sin embargo, cuando Mark Zuckerberg y tienes la tercera mayor fortuna del mundo, los planes para esos días de fiesta son mucho más ambiciosos. El fundador de Meta ha tirado de poderío económico enviado a su flota de dos superyates de 330 millones de dólares a hacer una travesía de 8.500 km, solo para que Mark Zuckerberg pueda bajar esquiando la ladera de una montaña.

Vacaciones de esquí a otro nivel. De acuerdo con lo publicado por Luxurylaunches, Mark Zuckerberg ha vuelto a hacer gala de su espíritu aventurero organizando unas vacaciones de Semana Santa por todo lo alto, en las que el esquí iba a ser el principal ingrediente. Por eso, ha enviado su flota de superyates valorada en 330 millones de dólares a Noruega.

El Launchpad y su barco de apoyo, el Wingman, han tenido que recorrer una distancia de unos 8.500 km bordeando el círculo polar ártico para fondear en las aguas noruegas y esperar allí a la familia Zuckerberg. El plan: practicar heliesquí o, dicho de otro modo, subir en helicóptero hasta la cima de una montaña y bajarla esquiando.

A esquiar en barco. Aunque pueda sonar extraño, caro y extremadamente contaminante, Mark Zuckerberg tiene sus motivos para semejante despliegue, tal y como publicaba el medio sueco NRK . El Launchpad, un superyate valorado en 300 millones de dólares y con 118 metros de eslora, sirvió de residencia de lijo flotante para el millonario, mientras de que el Wingman, un barco de apoyo valorado en 30 millones de dólares, hizo las funciones de apoyo y de helipuerto para el helicóptero que les acompañaría durante toda la travesía.

Durante estas vacaciones, Zuckerberg ha aprovechado al máximo las posibilidades que le ofrece su flota. Anclado en los fiordos noruegos, uno de los paisajes más impresionantes y poco transitados del planeta, el magnate ha desplegado su helicóptero desde el helipuerto de su superyate para practicar heliesquí en las montañas noruegas.

Heliesquí con truco. Como su nombre ya indica, esta disciplina consiste en subir a la cima de una montaña en helicóptero y descender esquiando por pendientes de nieve virgen, una experiencia reservada solo para los más aventureros y, en este caso, para quienes pueden permitirse semejante despliegue logístico.

La práctica del heliesquí requiere de permisos especiales de aterrizaje para el helicóptero y, dadas las estrictas medidas medioambientales de la zona, no son muy partidarios de darlos por motivos turísticos, tal y como confirmaba a NRK Børre Johansen, alcalde de Hamarøy una población del norte de Noruega. Sin embargo, Zuckerberg ha encontrado una solución ingeniosa: no necesita permisos si el helicóptero aterriza directamente en su yate y no toca tierra firme.

Gracias a esta laguna legal, el multimillonario ha podido descender por las laderas de las montañas noruegas sin restricciones burocráticas, utilizando el helipuerto de su yate como base de operaciones para alcanzar cimas en Noruega o incluso cruzar a Suecia, esquiar por pendientes inalcanzables para la mayoría de esquiadores y regresar a su lujosa embarcación, todo sin tener que pedir autorización a las autoridades locales.

Flota de larga distancia. No es la primera vez que Mark Zuckerberg despliega su flota a miles de kilómetros de distancia de su base en San Francisco solo para disfrutar de una escapada de lujo. En 2024, el Launchpad navegó más de 7.700 kilómetros desde San Francisco hasta Tahití, donde permaneció anclado durante más de dos meses esperando la llegada de su dueño. En aquella ocasión, Zuckerberg nunca llegó a aparecer, pero la flota estuvo lista para recibirlo en cualquier momento.

Según indican los datos de navegación proporcionados por MarineTraffic, el Launchpad todavía se encuentra en Longyearbyen, una de las poblaciones habitadas más septentrionales del planeta situada en el archipiélago de Svalbard, famoso por la "Bóveda del Apocalipsis".

Imagen | Feadship, Meta