HOY SE HABLA DE
Los routers WiFi 7 están muy bien, pero no los vas a aprovechar si no tienes un móvil compatible: estos son los que lo soportan en 2026

Los routers WiFi 7 están muy bien, pero no los vas a aprovechar si no tienes un móvil compatible: estos son los que lo soportan en 2026

  • Esta característica lleva presente en móviles de gama alta desde 2023

  • Actualmente, son más de 90 móviles los que cuentan con WiFi 7

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Portada Router Wifi 7
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
Linkedin
520 publicaciones de Juan Lorente

Todos buscamos que nuestros dispositivos (ya sea un móvil, una tele o un PC) tengan la conexión a Internet más rápida posible, especialmente a través de WiFi. Más allá de lo que tengamos contratado, la clave de esto está en la tecnología que utilice el dispositivo. El WiFi 6 y WiFi 6E ya se han consolidado, y poco a poco estamos viendo cómo lo está haciendo el WiFi 7. Ya hay varias operadoras que ofrecen routers compatibles, pero, ¿sirve de algo si nuestros dispositivos no pueden aprovecharlos al máximo?

El cuello de botella no tiene nada que ver con el router, sino con el dispositivo que se conecta a este. Es necesario que tenga un chip que pueda gestionar las nuevas tecnologías que introduce el WiFi 7. Dicho de forma más sencilla: si tenemos un móvil prémium y no es compatible con WiFi 7, no vamos a aprovechar las ventajas de este. Por eso mismo, para que salgáis de dudas, os traemos un listado con todos los móviles que son compatibles con WiFi 7.

OPPO Find X9 5G 12+512GB, Smartphone liberado con IA, Pantalla ProXDR 6.59" 120Hz, Cámara Hasselblad de 50 MP, 4K Motion, 7025 mAh, IP69, Titanium Grey (Incluye Cargador SUPERVOOC 80W y Enco Air4)

OPPO Find X9 5G 12+512GB, Smartphone liberado con IA, Pantalla ProXDR 6.59" 120Hz, Cámara Hasselblad de 50 MP, 4K Motion, 7025 mAh, IP69, Titanium Grey (Incluye Cargador SUPERVOOC 80W y Enco Air4)

PVP en Powerplanet — 889,00 MediaMarkt — 889,00 El Corte Inglés — 890,90 Amazon — 899,00 PcComponentes — 899,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

¿Qué mejoras trae el WiFi 7 con respecto a generaciones anteriores?

Router Movistar

El WiFi 7, cuyo nombre técnico es IEEE 802.11be, no solo es una simple mejora de la velocidad máxima de conexión (aunque, claro, también lo hace). Realmente, la principal ventaja de este nuevo estándar es el cómo gestiona el ancho de banda y el tráfico. Lo hace gracias a dos nuevas tecnologías: el llamado Multi-Link Operation (MLO) y el uso de canales de 320 MHz.

La primera de estas permite que un dispositivo se conecte a varias frecuencias de forma simultánea (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) y utilice la que sea más óptima para cada momento o, incluso, combine varias de ellas. De esta forma, tu móvil, por ejemplo, podrá utilizar dos “carreteras” distintas a la vez, lo que permite que se mejore la estabilidad de la conexión y que descargue datos más rápido.

Los canales de 320 MHz, que son el doble de grandes que los del WiFi 6E, ofrecen mucho más espacio para transmitir datos. Teóricamente, estos son capaces de ofrecer una velocidad máxima de hasta 46 Gbps, cifras que hasta hace no demasiado tiempo eran impensables para una red WiFi de casa.

Llevaba años buscando un libro que me devolviese la pasión por la lectura. Ojalá hubiera descubierto antes esta saga de fantasía
Xataka
Llevaba años buscando un libro que me devolviese la pasión por la lectura. Ojalá hubiera descubierto antes esta saga de fantasía

Lista de móviles con WiFi 7

La gran mayoría de teléfonos que se venden en las tiendas suelen apostar por el WiFi 6 (802.11ax) o, con suerte, por el WiFi 6E. Como hemos dicho más arriba, los móviles necesitan nuevos módems y chips de conectividad para ser compatibles con el WiFi 7 y, actualmente, estos están presentes en su mayoría en móviles de gama alta con procesadores Qualcomm, MediaTek o Samsung.

Si inviertes en un router con WiFi 7, lo idóneo es que tengas dispositivos que puedan aprovechar este estándar al máximo. Por eso mismo, si tienes uno de ellos en casa y estás valorando un nuevo móvil, lo ideal sería que invirtieras en uno que sea compatible.

Aunque esto es algo que podéis consultar en la lista de especificaciones de los móviles, nosotros os dejamos a continuación el listado de móviles que cuentan con WiFi 7 y que se venden en España:

Apple

Apple iPhone Air de 256 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Blanco Nube

Apple iPhone Air de 256 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Blanco Nube

PVP en MediaMarkt — 899,00 Amazon — 899,00 El Corte Inglés — 929,00 Powerplanet — 939,00 PcComponentes — 959,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google

Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android Libre con Gemini, Triple cámara Trasera, batería de más de 24 Horas y Pantalla Super Actua de 6,8" - Obsidiana, 256GB

Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android Libre con Gemini, Triple cámara Trasera, batería de más de 24 Horas y Pantalla Super Actua de 6,8" - Obsidiana, 256GB

Hoy en Amazon — 928,00 MediaMarkt — 999,00 El Corte Inglés — 999,90 PcComponentes — 1.138,49
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Honor

Honor Magic8 Pro (16 GB + 1 TB)

Honor Magic8 Pro (16 GB + 1 TB)

PVP en AliExpress — 945,83 Powerplanet — 1.159,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Huawei

HUAWEI Pura 80 Ultra Smartphone Móvil 16 GB+512 GB, Cámara con Teleobjetivo Doble Intercambiable, Cámara HDR con Ultrailuminación de 1 Pulgada, Cancelación de Ruido Mediante IA, 5170 mAh, Negro

HUAWEI Pura 80 Ultra Smartphone Móvil 16 GB+512 GB, Cámara con Teleobjetivo Doble Intercambiable, Cámara HDR con Ultrailuminación de 1 Pulgada, Cancelación de Ruido Mediante IA, 5170 mAh, Negro

Hoy en Amazon — 1.299,00 Huawei — 1.299,00 PcComponentes — 1.602,68
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Motorola

Motorola rarz 60 Ultra, 32GB (16GB+16GB RAM Boost)/512GB Scarab, Sistema de cámaras de 50MP con Moto ai, batería 4500 mAh, cárga rápida de 68W, Snapdragon 8 Elite, + Moto Tag

Motorola rarz 60 Ultra, 32GB (16GB+16GB RAM Boost)/512GB Scarab, Sistema de cámaras de 50MP con Moto ai, batería 4500 mAh, cárga rápida de 68W, Snapdragon 8 Elite, + Moto Tag

Hoy en Amazon — 764,01 PcComponentes — 767,11
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nothing

Nothing Phone (3) – Teléfono móvil con cámara triple de 50 MP, batería de carbono de silicio de 24 horas, pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, 120 Hz, matriz glyph, 12 GB + 256 GB, color negro

Nothing Phone (3) – Teléfono móvil con cámara triple de 50 MP, batería de carbono de silicio de 24 horas, pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, 120 Hz, matriz glyph, 12 GB + 256 GB, color negro

Hoy en Amazon — 495,00 MediaMarkt — 525,00 PcComponentes — 599,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

OnePlus

OnePlus 15R 12GB RAM + 256GB Almacenamiento, Smartphone con IA Snapdragon 8 Gen 5, Pantalla AMOLED 6,83" 165Hz, Batería 7400mAh, Triple Cámara 50MP, Mint Breeze

OnePlus 15R 12GB RAM + 256GB Almacenamiento, Smartphone con IA Snapdragon 8 Gen 5, Pantalla AMOLED 6,83" 165Hz, Batería 7400mAh, Triple Cámara 50MP, Mint Breeze

PVP en PcComponentes — 517,00 Amazon — 539,00 AliExpress — 545,78
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Oppo

OPPO Find X9 5G 12+512GB, Smartphone liberado con IA, Pantalla ProXDR 6.59" 120Hz, Cámara Hasselblad de 50 MP, 4K Motion, 7025 mAh, IP69, Titanium Grey (Incluye Cargador SUPERVOOC 80W y Enco Air4)

OPPO Find X9 5G 12+512GB, Smartphone liberado con IA, Pantalla ProXDR 6.59" 120Hz, Cámara Hasselblad de 50 MP, 4K Motion, 7025 mAh, IP69, Titanium Grey (Incluye Cargador SUPERVOOC 80W y Enco Air4)

PVP en Powerplanet — 889,00 MediaMarkt — 889,00 El Corte Inglés — 890,90 Amazon — 899,00 PcComponentes — 899,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Realme

realme GT 8 Pro Smartphone 5G, 16+512 GB, Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, Pantalla de 6.79", 2K QHD+ AMOLED 144Hz, Cámara de 200 MP, 7000 mAh, movil con 120W Cargador(Versión EU)

realme GT 8 Pro Smartphone 5G, 16+512 GB, Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, Pantalla de 6.79", 2K QHD+ AMOLED 144Hz, Cámara de 200 MP, 7000 mAh, movil con 120W Cargador(Versión EU)

PVP en AliExpress — 647,10 Powerplanet — 799,00 Amazon — 899,00 MediaMarkt — 1.049,00 PcComponentes — 1.049,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB Violeta Cobalto Pantalla Dynamic AMOLED 2X 12GB RAM Procesador Snapdragon

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB Violeta Cobalto Pantalla Dynamic AMOLED 2X 12GB RAM Procesador Snapdragon

PVP en Powerplanet — 1.059,00 Samsung — 1.299,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony

Sony Xperia 1 VIII - Pantalla OLED HDR FHD+ de 6,5" 19,5:9 120Hz, Triple cámara con Nuevo teleobjetivo, Xperia AI, Batería 2 días, Audio 3,5 mm, Dual SIM, Negro Grafito

Sony Xperia 1 VIII - Pantalla OLED HDR FHD+ de 6,5" 19,5:9 120Hz, Triple cámara con Nuevo teleobjetivo, Xperia AI, Batería 2 días, Audio 3,5 mm, Dual SIM, Negro Grafito

Hoy en Amazon — 1.499,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vivo

vivo X300 FE Smartphone 5G, 12 GB + 512 GB, cámara superteleojetivo ZEISS 50MP+50MP+8MP, Snapdragon 8 Gen 5, batería de 6500 mAh, IP68 e IP69, teléfono móvil Android 16, púrpura

vivo X300 FE Smartphone 5G, 12 GB + 512 GB, cámara superteleojetivo ZEISS 50MP+50MP+8MP, Snapdragon 8 Gen 5, batería de 6500 mAh, IP68 e IP69, teléfono móvil Android 16, púrpura

Hoy en Amazon — 999,00 Powerplanet — 999,00 Vivo — 999,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
Ya es oficial: llegan las primeras ofertas en los Xiaomi 17T y Xiaomi 17 Pro con doblete de descuentos por tiempo limitado
En Xataka
Ya es oficial: llegan las primeras ofertas en los Xiaomi 17T y Xiaomi 17 Pro con doblete de descuentos por tiempo limitado

Xiaomi

XIAOMI 17, Smartphone 12+256 GB, Lente óptica Leica Summilux, batería de 6330 mAh (Tipo), HyperAI, Negro, garantía del Fabricante 2 años + 1 año Extra, Cargador no Incluido

XIAOMI 17, Smartphone 12+256 GB, Lente óptica Leica Summilux, batería de 6330 mAh (Tipo), HyperAI, Negro, garantía del Fabricante 2 años + 1 año Extra, Cargador no Incluido

PVP en AliExpress — 770,29 Powerplanet — 839,00 Amazon — 855,34
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ZTE (nubia)

Nubia Z80 Ultra 5G 16GB/512GB

Nubia Z80 Ultra 5G 16GB/512GB

PVP en AliExpress — 671,72 Powerplanet — 759,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hay un buen montón de opciones e incluso algunas asequibles si miramos generaciones anteriores. El WiFi 7 será un estándar muy extendido dentro de unos años, pero todavía le queda un poco para ello. Además, es una tecnología que exige una doble actualización: es necesario tanto un router como un móvil compatibles.

¿Cuál es la estrategia más sensata? Lo ideal es esperar a renovar el móvil. Si tu próximo teléfono es compatible con WiFi 7, entonces ahí te merecerá la pena invertir en un router que también ofrezca este estándar, pero no tiene mucho sentido hacerlo al revés.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, Pepu Ricca, Xataka

En Xataka | Baterías de silicio-carbono, explicadas: por qué cada vez más móviles aguantan hasta dos días y pesan menos

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios