Los routers WiFi 7 están muy bien, pero no los vas a aprovechar si no tienes un móvil compatible: estos son los que lo soportan en 2026

Todos buscamos que nuestros dispositivos (ya sea un móvil, una tele o un PC) tengan la conexión a Internet más rápida posible, especialmente a través de WiFi. Más allá de lo que tengamos contratado, la clave de esto está en la tecnología que utilice el dispositivo. El WiFi 6 y WiFi 6E ya se han consolidado, y poco a poco estamos viendo cómo lo está haciendo el WiFi 7. Ya hay varias operadoras que ofrecen routers compatibles, pero, ¿sirve de algo si nuestros dispositivos no pueden aprovecharlos al máximo?
El cuello de botella no tiene nada que ver con el router, sino con el dispositivo que se conecta a este. Es necesario que tenga un chip que pueda gestionar las nuevas tecnologías que introduce el WiFi 7. Dicho de forma más sencilla: si tenemos un móvil prémium y no es compatible con WiFi 7, no vamos a aprovechar las ventajas de este. Por eso mismo, para que salgáis de dudas, os traemos un listado con todos los móviles que son compatibles con WiFi 7.
OPPO Find X9 5G 12+512GB, Smartphone liberado con IA, Pantalla ProXDR 6.59" 120Hz, Cámara Hasselblad de 50 MP, 4K Motion, 7025 mAh, IP69, Titanium Grey (Incluye Cargador SUPERVOOC 80W y Enco Air4)
¿Qué mejoras trae el WiFi 7 con respecto a generaciones anteriores?
El WiFi 7, cuyo nombre técnico es IEEE 802.11be, no solo es una simple mejora de la velocidad máxima de conexión (aunque, claro, también lo hace). Realmente, la principal ventaja de este nuevo estándar es el cómo gestiona el ancho de banda y el tráfico. Lo hace gracias a dos nuevas tecnologías: el llamado Multi-Link Operation (MLO) y el uso de canales de 320 MHz.
La primera de estas permite que un dispositivo se conecte a varias frecuencias de forma simultánea (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) y utilice la que sea más óptima para cada momento o, incluso, combine varias de ellas. De esta forma, tu móvil, por ejemplo, podrá utilizar dos “carreteras” distintas a la vez, lo que permite que se mejore la estabilidad de la conexión y que descargue datos más rápido.
Los canales de 320 MHz, que son el doble de grandes que los del WiFi 6E, ofrecen mucho más espacio para transmitir datos. Teóricamente, estos son capaces de ofrecer una velocidad máxima de hasta 46 Gbps, cifras que hasta hace no demasiado tiempo eran impensables para una red WiFi de casa.
Lista de móviles con WiFi 7
La gran mayoría de teléfonos que se venden en las tiendas suelen apostar por el WiFi 6 (802.11ax) o, con suerte, por el WiFi 6E. Como hemos dicho más arriba, los móviles necesitan nuevos módems y chips de conectividad para ser compatibles con el WiFi 7 y, actualmente, estos están presentes en su mayoría en móviles de gama alta con procesadores Qualcomm, MediaTek o Samsung.
Si inviertes en un router con WiFi 7, lo idóneo es que tengas dispositivos que puedan aprovechar este estándar al máximo. Por eso mismo, si tienes uno de ellos en casa y estás valorando un nuevo móvil, lo ideal sería que invirtieras en uno que sea compatible.
Aunque esto es algo que podéis consultar en la lista de especificaciones de los móviles, nosotros os dejamos a continuación el listado de móviles que cuentan con WiFi 7 y que se venden en España:
Apple
- iPhone 16 (779 euros)
- iPhone 16 Plus (909 euros)
- iPhone 16 Pro (1.130 euros)
- iPhone 16 Pro Max (1.278 euros)
- iPhone 17 (899 euros)
- iPhone 17 Air (899 euros)
- iPhone 17 Pro (1.289 euros)
- iPhone 17 Pro Max (1.429 euros)
Apple iPhone Air de 256 GB: El iPhone más Fino jamás Creado, Pantalla de 6,5 Pulgadas con Promotion hasta 120 Hz, Chip A19 Pro, cámara Frontal Center Stage, autonomía para el día Entero; Blanco Nube
- Pixel 8 (375,99 euros)
- Pixel 8 Pro (474,69 euros)
- Pixel 9 (475,18 euros)
- Pixel 9 Pro (700 euros)
- Pixel 9 Pro XL (613,56 euros)
- Pixel 10 Pro (765 euros)
- Pixel 10 Pro XL (928 euros)
Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android Libre con Gemini, Triple cámara Trasera, batería de más de 24 Horas y Pantalla Super Actua de 6,8" - Obsidiana, 256GB
Honor
- Honor 400 Pro (435,89 euros)
- Honor 600 (499 euros)
- Honor Magic7 Pro (636,78 euros)
- Honor Magic8
- Honor Magic8 Pro (945,83 euros)
Honor Magic8 Pro (16 GB + 1 TB)
Huawei
- Mate 70 Air
- Pura 80 Pro (899 euros)
- Pura 80 Ultra (1.299 euros)
HUAWEI Pura 80 Ultra Smartphone Móvil 16 GB+512 GB, Cámara con Teleobjetivo Doble Intercambiable, Cámara HDR con Ultrailuminación de 1 Pulgada, Cancelación de Ruido Mediante IA, 5170 mAh, Negro
Motorola
- Motorola Signature (999 euros)
- Motorola Razr 60 Ultra (764,01 euros)
- Motorola Razr 70 Ultra (1.509 euros)
Motorola rarz 60 Ultra, 32GB (16GB+16GB RAM Boost)/512GB Scarab, Sistema de cámaras de 50MP con Moto ai, batería 4500 mAh, cárga rápida de 68W, Snapdragon 8 Elite, + Moto Tag
Nothing
Nothing Phone (3) – Teléfono móvil con cámara triple de 50 MP, batería de carbono de silicio de 24 horas, pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, 120 Hz, matriz glyph, 12 GB + 256 GB, color negro
OnePlus
- OnePlus 13 (728 euros)
- OnePlus 13R (499 euros)
- OnePlus 13s
- OnePlus 15 (717,30 euros)
- OnePlus 15R (517 euros)
- OnePlus Ace 6 (656,39 euros)
- OnePlus Nord 6 (386,10 euros)
OnePlus 15R 12GB RAM + 256GB Almacenamiento, Smartphone con IA Snapdragon 8 Gen 5, Pantalla AMOLED 6,83" 165Hz, Batería 7400mAh, Triple Cámara 50MP, Mint Breeze
Oppo
- Find X8 (799 euros)
- Find X8 Pro
- Find X9 (889 euros)
- Find X9 Pro (1.057,14 euros)
- Find X9 Ultra (1.699 euros)
- K13 Turbo Pro
OPPO Find X9 5G 12+512GB, Smartphone liberado con IA, Pantalla ProXDR 6.59" 120Hz, Cámara Hasselblad de 50 MP, 4K Motion, 7025 mAh, IP69, Titanium Grey (Incluye Cargador SUPERVOOC 80W y Enco Air4)
Realme
realme GT 8 Pro Smartphone 5G, 16+512 GB, Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, Pantalla de 6.79", 2K QHD+ AMOLED 144Hz, Cámara de 200 MP, 7000 mAh, movil con 120W Cargador(Versión EU)
Samsung
- Galaxy S24 Ultra (669,99 euros)
- Galaxy S25 (597,72 euros)
- Galaxy S25+ (776 euros)
- Galaxy S25 Ultra (805,99 euros)
- Galaxy S25 Edge (600,51 euros)
- Galaxy S26 (729 euros)
- Galaxy S26+ (869 euros)
- Galaxy S26 Ultra (1.059 euros)
- Galaxy Z Flip7 (864,34 euros)
- Galaxy Z Fold7 (1.439 euros)
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 256GB Violeta Cobalto Pantalla Dynamic AMOLED 2X 12GB RAM Procesador Snapdragon
Sony
- Xperia 1 VIII (1.499 euros)
- Xperia 1 VII
- Xperia 1 VI (1.359 euros)
Sony Xperia 1 VIII - Pantalla OLED HDR FHD+ de 6,5" 19,5:9 120Hz, Triple cámara con Nuevo teleobjetivo, Xperia AI, Batería 2 días, Audio 3,5 mm, Dual SIM, Negro Grafito
Vivo
- iQOO 13
- iQOO 15
- iQOO Neo 10
- iQOO Z10
- iQOO 15
- X200 Ultra
- X300 (1.008,99 euros)
- X300 FE (999 euros)
- X300 Pro (879 euros)
- X300 Ultra (2.399 euros)
vivo X300 FE Smartphone 5G, 12 GB + 512 GB, cámara superteleojetivo ZEISS 50MP+50MP+8MP, Snapdragon 8 Gen 5, batería de 6500 mAh, IP68 e IP69, teléfono móvil Android 16, púrpura
Xiaomi
- Xiaomi 14 (579 euros)
- Xiaomi 14T Pro (472,42 euros)
- Xiaomi 15 (659 euros)
- Xiaomi 15 Ultra (1.199,99 euros)
- Xiaomi 15T Pro (549,98 euros)
- Xiaomi 17 (770,29 euros)
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17T Pro (899,99 euros)
- Poco F7 (296,99 euros)
- Poco F7 Pro (353,35 euros)
- Poco F7 Ultra (419,36 euros)
- Poco F8 Pro (408,84 euros)
- Poco F8 Ultra (565,69 euros)
- Poco X8 Pro Max (359,10 euros)
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Turbo 4 Pro
XIAOMI 17, Smartphone 12+256 GB, Lente óptica Leica Summilux, batería de 6330 mAh (Tipo), HyperAI, Negro, garantía del Fabricante 2 años + 1 año Extra, Cargador no Incluido
ZTE (nubia)
- nubia RedMagic 10 Pro (869 euros)
- nubia RedMagic 11 Pro (709,78 euros)
- nubia RedMagic 11 Pro+
- nubia Z80 Ultra (671,72 euros)
- nubia Z70 Ultra (444,63 euros)
- nubia Z60 Ultra
Nubia Z80 Ultra 5G 16GB/512GB
Hay un buen montón de opciones e incluso algunas asequibles si miramos generaciones anteriores. El WiFi 7 será un estándar muy extendido dentro de unos años, pero todavía le queda un poco para ello. Además, es una tecnología que exige una doble actualización: es necesario tanto un router como un móvil compatibles.
¿Cuál es la estrategia más sensata? Lo ideal es esperar a renovar el móvil. Si tu próximo teléfono es compatible con WiFi 7, entonces ahí te merecerá la pena invertir en un router que también ofrezca este estándar, pero no tiene mucho sentido hacerlo al revés.
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