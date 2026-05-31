Los routers WiFi 7 están muy bien, pero no los vas a aprovechar si no tienes un móvil compatible: estos son los que lo soportan en 2026

Todos buscamos que nuestros dispositivos (ya sea un móvil, una tele o un PC) tengan la conexión a Internet más rápida posible, especialmente a través de WiFi. Más allá de lo que tengamos contratado, la clave de esto está en la tecnología que utilice el dispositivo. El WiFi 6 y WiFi 6E ya se han consolidado, y poco a poco estamos viendo cómo lo está haciendo el WiFi 7. Ya hay varias operadoras que ofrecen routers compatibles, pero, ¿sirve de algo si nuestros dispositivos no pueden aprovecharlos al máximo?

El cuello de botella no tiene nada que ver con el router, sino con el dispositivo que se conecta a este. Es necesario que tenga un chip que pueda gestionar las nuevas tecnologías que introduce el WiFi 7. Dicho de forma más sencilla: si tenemos un móvil prémium y no es compatible con WiFi 7, no vamos a aprovechar las ventajas de este. Por eso mismo, para que salgáis de dudas, os traemos un listado con todos los móviles que son compatibles con WiFi 7.

¿Qué mejoras trae el WiFi 7 con respecto a generaciones anteriores?

El WiFi 7, cuyo nombre técnico es IEEE 802.11be, no solo es una simple mejora de la velocidad máxima de conexión (aunque, claro, también lo hace). Realmente, la principal ventaja de este nuevo estándar es el cómo gestiona el ancho de banda y el tráfico. Lo hace gracias a dos nuevas tecnologías: el llamado Multi-Link Operation (MLO) y el uso de canales de 320 MHz.

La primera de estas permite que un dispositivo se conecte a varias frecuencias de forma simultánea (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz) y utilice la que sea más óptima para cada momento o, incluso, combine varias de ellas. De esta forma, tu móvil, por ejemplo, podrá utilizar dos “carreteras” distintas a la vez, lo que permite que se mejore la estabilidad de la conexión y que descargue datos más rápido.

Los canales de 320 MHz, que son el doble de grandes que los del WiFi 6E, ofrecen mucho más espacio para transmitir datos. Teóricamente, estos son capaces de ofrecer una velocidad máxima de hasta 46 Gbps, cifras que hasta hace no demasiado tiempo eran impensables para una red WiFi de casa.

Lista de móviles con WiFi 7

La gran mayoría de teléfonos que se venden en las tiendas suelen apostar por el WiFi 6 (802.11ax) o, con suerte, por el WiFi 6E. Como hemos dicho más arriba, los móviles necesitan nuevos módems y chips de conectividad para ser compatibles con el WiFi 7 y, actualmente, estos están presentes en su mayoría en móviles de gama alta con procesadores Qualcomm, MediaTek o Samsung.

Si inviertes en un router con WiFi 7, lo idóneo es que tengas dispositivos que puedan aprovechar este estándar al máximo. Por eso mismo, si tienes uno de ellos en casa y estás valorando un nuevo móvil, lo ideal sería que invirtieras en uno que sea compatible.

Aunque esto es algo que podéis consultar en la lista de especificaciones de los móviles, nosotros os dejamos a continuación el listado de móviles que cuentan con WiFi 7 y que se venden en España:

Apple

Google

Honor

Huawei

Motorola

Motorola rarz 60 Ultra, 32GB (16GB+16GB RAM Boost)/512GB Scarab, Sistema de cámaras de 50MP con Moto ai, batería 4500 mAh, cárga rápida de 68W, Snapdragon 8 Elite, + Moto Tag Hoy en Amazon — 764,01 € PcComponentes — 767,11 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nothing

OnePlus

Oppo

Realme

Samsung

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Sony

Xperia 1 VIII (1.499 euros)

Xperia 1 VII

Xperia 1 VI (1.359 euros)

Sony Xperia 1 VIII - Pantalla OLED HDR FHD+ de 6,5" 19,5:9 120Hz, Triple cámara con Nuevo teleobjetivo, Xperia AI, Batería 2 días, Audio 3,5 mm, Dual SIM, Negro Grafito Hoy en Amazon — 1.499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Vivo

Xiaomi

ZTE (nubia)

Hay un buen montón de opciones e incluso algunas asequibles si miramos generaciones anteriores. El WiFi 7 será un estándar muy extendido dentro de unos años, pero todavía le queda un poco para ello. Además, es una tecnología que exige una doble actualización: es necesario tanto un router como un móvil compatibles.

¿Cuál es la estrategia más sensata? Lo ideal es esperar a renovar el móvil. Si tu próximo teléfono es compatible con WiFi 7, entonces ahí te merecerá la pena invertir en un router que también ofrezca este estándar, pero no tiene mucho sentido hacerlo al revés.

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Imágenes | Iván Linares, Pepu Ricca, Xataka

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