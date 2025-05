Motorola Razr 60 Ultra, análisis: este es el móvil que necesita cualquier amante de los móviles pequeños

Elegir un teléfono de panel flexible implica decantarse por un formato concreto: o flip o fold. Tras mi experiencia con ambos, al final me he descubierto más cómodo con los móviles plegables de tipo flip: ejemplos como el Motorola Razr 60 Ultra me demuestran que la verdadera utilidad de una pantalla plegable es ahorrar espacio sin perder capacidades.

Desde aquel mítico Motorola Razr V3 que triunfaba a los principios de los 2000 al Motorola Razr 60 Ultra de hoy ha pasado un abismo en lo tecnológico, pero siguen compartiendo filosofía: hacer más cómodo el transporte del teléfono. Es lo que más me gusta del nuevo modelo: cansado de móviles gigantescos, tener todo un smartphone de altísima gama condensado en un cuadradito, me parece una delicia. Requiere sacrificios, pero a mí me han compensado.

Ficha técnica del Motorola Razr 60 Ultra



MOTOROLA RAZR 60 ULTRA dimensiones y peso Plegado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm Desplegado: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm Peso: 199 gramos pantalla interna AMOLED LTPO de 7 pulgadas Resolución Super HD (1.224p) 464 ppp Color 10-bit 120% DCI-P3 Tasa de refresco: hasta 165 Hz Muestreo táctil: 130/300 Hz Brillo pico: 4.500 nits Dolby Vision pantalla externa pOLED de 4 pulgadas 417 ppp Color 10-bit 100% DCI-P3 Tasa de refresco: hasta 165 Hz Muestreo táctil: 120/165 Hz Brillo pico: 3.000 nits procesador Snapdragon 8 Elite GPU Adreno 830 memoria ram 16 GB LPDDR5X almacenamiento interno 512 GB UFS 4.0 cámara trasera Principal: 50 MP, f/1.8, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.0, 122º, macro cámara delantera 50 MP, f/2.0 batería 4.700 mAh Carga rápida 68W Carga inalámbrica 30W Carga inalámbrica inversa: 5W sistema operativo Android 15 conectividad 5G NSA/SA WiFi GPS USB tipo C NFC otros Lector de huellas lateral Altavoces estéreo Dolby Atmos 3x micrófonos Resistencia IP48 precio 1.299 euros

Diseño: una evolución casi imperceptible

El predecesor del protagonista de este análisis lleva siendo mi Android de cabecera desde hace meses: el Motorola Razr 50 Ultra es de los mejores móviles plegables, siempre bajo mi opinión. Y claro, lo enfrenté cara a cara; para darme cuenta de que son casi idénticos por fuera.

Motorola ha refinado ligeramente el aspecto exterior manteniendo el cuerpo metálico, ahora con un acabado cepillado en vez del pulido brillante de 2024. También reduce ligeramente las curvas, sin que esto dificulte el agarre.

Plegado es muy compacto y cómodo, justo lo que destacaba en la entradilla. Aunque no me gusta solo porque sea fácil de transportar, sino porque en ese estado el Motorola Razr 60 Ultra es perfectamente válido para el uso habitual; como detallaré en el apartado del software.

Tiene unos acabados de gran calidad, su aspecto desprende aroma premium por cada costado, su solidez es notable y Motorola arriesga con el material de la cara trasera. La madera del mío le sienta muy bien y hace más sencillo el agarre.

Si plegado es súper compacto, al desplegarse el Motorola Razr 60 Ultra se hace demasiado estirado, es uno de sus inconvenientes: el ratio 22:9 hace muy difícil llegar a la zona superior con una mano. El grosor desplegado es de 7,19 mm, dentro de lo habitual. Las cámaras posteriores apenas sobresalen del cuerpo (y de la pantalla frontal) y el móvil gana un botón dedicado a la IA. En el costado izquierdo.

Los botones de control, situados en el lado derecho, quedan demasiado altos al desplegar el Motorola Razr 60 Ultra. Como es habitual en los plegables, el botón de encendido también aloja el lector de huellas capacitivo. Este es rápido y eficaz en la lectura.

Parece muy alargado. Y lo es

Motorola asegura haber mejorado la bisagra incluyendo titanio para maximizar su resistencia. La sensación que da al girar el teléfono es de solidez y fiabilidad: llevo varios meses usando el Razr 50 Ultra y no he apreciado defectos, ni siquiera en la línea de plegado del panel. Volviendo al Razr 60 de este año, dicha línea queda marcada a la vista y al tacto, sin que sea excesiva. Es fácil olvidarse de ella por más que se mantenga presente.

Pantallas: plegado es igual de bueno que desplegado

Lo que en un principio comenzó por un reducido panel exterior al final terminó apropiándose de toda la superficie. Y Motorola es el fabricante que mejor partido le saca a la pantalla exterior de un plegable tipo flip, porque usarlo plegado no implica una merma de capacidades. Todas las aplicaciones funcionan dentro y fuera. Y esto amplía la comodidad para alguien que, como yo, aprecia los smartphones pequeños.

Los paneles son de excelente calidad, el contraste es muy alto, la calibración de color es la adecuada (personalizable desde los ajustes de pantalla), el brillo es alto (en exteriores se echa de menos un poco más) y el sistema adapta bien la iluminación de los paneles al ambiente exterior.

Ya comentaba que se nota la línea de plegado. Esto es así: el móvil forma un pequeño valle en el centro de la pantalla interior; valle que no solo se aprecia al tacto, también deforma ligeramente la luz de la pantalla y lo que se reproduce en ella. Es una incomodidad innata en los plegables que se diluye con el uso.

La pantalla exterior ocupa prácticamente toda la superficie de borde a borde, con el obstáculo de la doble cámara sobresaliendo. La reproducción de color, brillo y nitidez son altos para un panel de estas características. Y Motorola sabe aprovecharlo con un doble modo de uso para las apps: pantalla completa, con la molestia de los objetivos, y reducida, dejando fuera las cámaras. Es posible cambiar entre una y otra manteniendo pulsado sobre la barra de navegación.

El combo de doble pantalla hace más completo el uso sin sacrificar la comodidad. No solo eso: dado que es sumamente versátil, utilizar el Motorola Razr 60 Ultra sin desplegarlo no echa a perder las posibilidades. Y gana más: consultar el correo, los WhatsApps, ir de un punto a otro con Google Maps o escuchar Spotify en un móvil tan compacto me parece una maravilla. Es uno de los puntos distintivos del teléfono.

Rendimiento: potente y con ciertos problemas de temperatura

Con todo un Snapdragon 8 Elite en las entrañas, Motorola ejemplifica en el procesador lo que es el principal cambio con respecto al modelo de 2024. Porque este año se queda con lo más potente de Qualcomm para plantarle cara a plegables como el Samsung Galaxy Z Flip6. Esto implica máximo rendimiento, aunque no extendido.

Es un móvil delgado cuando se despliega y grueso cuando está plegado. En esta forma su tamaño se condensa y acumula mucho calor: la disipación de temperatura es baja. Esto afecta principalmente a la carga, como explicaré más adelante.

El Snapdragon 8 Elite logra que todo el móvil fluya a las mil maravillas con independencia de la app o juego que se ejecute en pantalla. Las pruebas de rendimiento dejan claro que el teléfono tiene potencial más que de sobra, el problema es el acusado throttling que ha de aplicar el sistema para que la temperatura no sea excesiva.

He apreciado el teléfono bastante caliente durante largas sesiones de juego, aunque sin que la temperatura sea exagerada en el agarre. Al cargar la batería a máxima potencia sí que aprecié una excesiva subida; con el pertinente ajuste a la baja de la potencia de carga, igual que ocurre durante el rendimiento a máximos sostenido.

Veamos los números puros y duros: estas son las pruebas de rendimiento a las que sometí al Motorola Razr 60 Ultra.



Motorola Razr 60 Ultra Motorola Razr 50 Ultra oppo find n5 Samsung galaxy z flip6 Samsung galaxy s25 ultra IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro RAM 16 GB 12 GB 16 GB 12 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.851/8.662 1.882/4.321 2.864/7.902 2.026/6.327 3.851/9.451 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 22.579 12.463 25.334 17.975 23.731 16.809 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 23.367/14.921 12.112/6.198 25.004/12.404 18.634/6.195 23.965/ 19.531 16.906/8.538 PCMARK WORK 20.596 18.528 15.059 17.578 25.251 -

El posicionamiento GPS es rápido, preciso y con un margen de error de uno o dos metros; sin problemas usando datos móviles y Wi-Fi, con ambos sistemas de conexión el Razr 60 Ultra se mostró rápido y sin cortes (dispone de Wi-Fi 7); incluye doble nano SIM física con opción a eSIM; y no echa de menos el NFC para los pagos móviles.

Software: una ración doble de IA no tiene por qué ser mejor

Reproductor de música personalizado en la pantalla externa

El Motorola Razr 60 Ultra parte actualizado a Android 15 y, a fecha de escribir este artículo, todavía tiene el parche de seguridad de marzo. La marca no se ha extendido tanto como Samsung o Google en las actualizaciones garantizadas: Motorola ofrece tres años de actualizaciones Android para el Razr 60 Ultra y cuatro años de seguridad.

Más allá del software base, Motorola se caracteriza por incluir una interfaz propia que no entorpece demasiado el diseño original de Google. Hello UI, nombre que recibe la capa de Motorola, está cargada de opciones avanzadas, de personalizaciones, ofrece un buen control de la pantalla externa (también es muy personalizable) y viene con una pila de apps propias de Motorola. No lo consideraría bloatware, porque las apps son útiles, pero tampoco es un móvil ligero de apps preinstaladas.

Si en algo me ha gustado este plegable, y los anteriores modelos, es que Motorola apostó por hacer de los Razr móviles compactos antes que plegables. No solo por el tamaño una vez plegados, sino porque su uso en esa forma es completo: el software adapta las apps a la pantalla externa. Cualquier aplicación puede utilizarse ahí a excepción de los ajustes del teléfono.

Tener Android completo en una pantalla de cuatro pulgadas cambia por completo la experiencia, ya que no hace falta andar desplegando el móvil para realizar las tareas: desde fuera es igualmente práctico. El tamaño es menor, obviamente, pero Hello UI se adapta perfectamente. Solo echo de menos una navegación similar a la del móvil en formato desplegado: Android es algo más tosco en la pantalla externa.

Tener todo el teléfono en la pantalla pequeña evita tener que desplegarlo para hacer cualquier tarea. He estado muy cómodo con un Android tan pequeño

Otro punto destacado es la IA. Aparte de tener acuerdos con Google y de incluir a Gemini hasta las entrañas, Motorola tiene su propia inteligencia artificial: Moto AI. Se encarga de gestionar el teléfono, de facilitar la búsqueda de las herramientas y hasta puede funcionar como un chatbotal uso. El botón izquierdo invoca a Moto UI, tanto con el móvil desplegado como plegado.

Usos de Moto AI en la pantalla externa

La IA de Motorola resume notificaciones, puede crear imágenes para fondos de pantalla (en la nube), tiene asistente de voz y de texto para la búsqueda interna, puede crear listas de música en base a peticiones (solo Amazon Music de momento), ofrece recordatorios de imágenes o sugerencias, puede grabar y resumir audios y se integra con Perplexity para la búsqueda con IA de lo que aparece en la pantalla.

He encontrado útil alguna función de Moto AI, la integración con Perplexity no está mal. Aun así, no termina de cuajar como valor añadido: al final, la clave de la IA en el teléfono sigue siendo Gemini.

Batería: sobresaliente para las características

El Snapdragon 8 Elite puede parecer un SoC devorador de recursos, pero lo cierto es que se muestra eficiente y con un gasto comedido. Como ya dije en el apartado del rendimiento, las características físicas del teléfono hacen que el procesador tenga que recortar potencia para evitar sobrecalentamiento; lo que redunda ligeramente en la eficiencia.

4.700 mAh de capacidad no auguran una autonomía generosa sobre el papel. En la práctica es al contrario, ya que el Motorola Razr 60 Ultra es un plegable que aguanta un par de días de trote a uso medio. Me sorprendió para bien la autonomía en primer plano y también el segundo: el gasto con la pantalla apagada es muy reducido.

Las métricas de batería que ofrece Motorola no son todo lo precisas que me gustaría, espero que le peguen una vuelta en futuras versiones. Si calculo las horas de pantalla con un uso habitual (juegos esporádicos, mucha navegación, redes sociales y algo de consumo multimedia), diría que sobrepasa tranquilamente las siete horas de pantalla. Bajo redes 5G ha sido un móvil muy eficiente: nunca temí quedarme sin batería al salir bien temprano de casa.

Vayamos con la carga, Ya comentaba en el rendimiento que la temperatura es un problema, sobre todo durante la carga con el teléfono plegado: la caída de potencia fue brutal cuando, en torno al 40 %, el Motorola Razr 60 Ultra se calentó en exceso. De los 55 W a los que estaba cargando bajó hasta los 8 W. Y no recuperó la potencia de carga, y la temperatura, hasta que lo dejé enchufado desplegado. El móvil no trae cargador en la caja.

Lo mejor es cargar el móvil desplegado: con el cargador de alta potencia el Motorola Razr 60 Ultra se calienta en exceso

Motorola asegura que tiene carga rápida de 68 W, con mi batería logré medir unos 55 W. Posee carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa, siempre son bienvenidas. Y en cuanto a tiempos con el cable, quedaron tal y como siguen (hay un ajuste a media carga para desplegar el teléfono):

5 minutos de carga . 16 % de batería.

. 16 % de batería. 10 minutos de carga . 27 % de batería.

. 27 % de batería. 15 minutos de carga . 35 % de batería.

. 35 % de batería. 20 minutos de carga . 45 % de batería.

. 45 % de batería. 25 minutos de carga . 54% de batería.

. 54% de batería. 30 minutos de carga . 68 % de batería.

. 68 % de batería. Total. 48 minutos.

Cámara: decirle adiós al telefoto no es una buena idea

La configuración del Motorola Razr 60 Ultra sigue siendo de doble cámara, como el año pasado, aunque sí que hay un cambio notorio: del principal y telefoto del Razr 50 Ultra pasamos a una principal y gran angular. El zoom recae en el recorte y la ampliación digital, lo que reduce las posibilidades todoterreno del teléfono.

Dado que es un móvil compacto, que el grosor es bastante fino y que los objetivos apenas sobresalen un par de milímetros del cuerpo, la física de las cámaras se ve penalizada irremediablemente por el espacio disponible. Motorola no monta unas malas cámaras para ser un plegable, aunque sí que no están a la altura de un móvil de su precio.

La combinación de hardware fotográfico incluida en el Motorola Razr 60 Ultra es la siguiente:

Cámara principal : sensor de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,56 pulgadas, distancia focal de 5,41 mm (equivalente a 24 mm), autoenfoque PDAF, apertura f/1.8 y estabilización mecánica OIS.

: sensor de 50 megapíxeles con tamaño de 1/1,56 pulgadas, distancia focal de 5,41 mm (equivalente a 24 mm), autoenfoque PDAF, apertura f/1.8 y estabilización mecánica OIS. Cámara gran angular : sensor de 50 megapíxeles, distancia focal de 1,83 mm (equivalente a 12 mm), apertura f/2.0, ángulos de visión de 122º y autoenfoque PDAF.

: sensor de 50 megapíxeles, distancia focal de 1,83 mm (equivalente a 12 mm), apertura f/2.0, ángulos de visión de 122º y autoenfoque PDAF. Cámara interior: sensor de 50 megapíxeles con tamaño de 1/3,2 pulgadas y distancia focal de 3,23 mm (equivalente a 21 mm).

Motorola no hace un mal trabajo con sus cámaras en ninguno de sus móviles. Tampoco en el Razr 60 Ultra, un terminal que tiene limitaciones físicas a la hora de incluir el hardware de captura. Por lo general, las tomas son muy buenas incluso en condiciones difíciles de iluminación.

El procesado con la cámara principal no es muy agresivo en colores, saturación y nitidez. El balance de blancos suele estar a la altura con una cierta carencia de corrección en las áreas más oscuras. El detalle a plena luz del día es bastante bueno, con media iluminación las acuarelas se aprecian al hacer algo de zoom. Y la estabilización mecánica del objetivo colabora en las tomas nocturnas para aumentar la velocidad de obturación reduciendo las trepidaciones.

La pantalla externa puede mostrar lo que capta la cámara del teléfono. Es perfecto para selfies

Una de las ventajas del teléfono es que permite su uso como cámara tanto desplegado como plegado. Incluso en modo intermedio: al ponerlo en 90º con la app de cámara abierta se activa automáticamente el modo videocámara. Este simula la apariencia y estilo de una cámara de vídeo tradicional. Con unos resultados que se mantienen en la línea general de la fotografía: naturales, con vídeos suficientemente nítidos y fluidos. El Motorola Razr 60 Ultra graba a un máximo de 8K y 30 fps.

El gran angular no hace mal trabajo en exteriores y con buena iluminación, de noche el rendimiento cae en mayor medida que con la cámara principal. Tiende a subexponer con respecto a su hermana. El equilibrio en color, saturación y balance de blancos es adecuado entre todas las cámaras. Y la corrección de la lente está a buen nivel disparando en panorámico.

Sin el telefoto al que echar mano, el móvil utiliza la cámara principal para el zoom con recorte (2x) y digital (hasta 30x). Los resultados son de menor calidad que una lente dedicada, aunque sin demasiado zoom pueden valer. Más allá de 10x los borrones se aprecian exagerados.

En cuanto a aplicación de cámara, Motorola monta un software de captura amplio en opciones pro sin menospreciar la vertiente lúdica. Modo retrato (correcto y sin alardes), modo nocturno (puede salvar alguna toma sin demasiada luz), dispone de ajustes profesionales con guardado en RAW, incluye el citado modo videocámara con el móvil a medio plegar, la pantalla externa sirve para que se vean los modelos de la foto mientras se hace y también admite la toma a la máxima resolución del sensor. De los dos traseros, tanto de la cámara principal como de la gran angular, bien por Motorola aquí.

Para comprobar cómo son las cámaras del Motorola Razr 60 Ultra no hay nada como diseccionar el resultado. La galería de fotos tomadas con el móvil está en Google Fotos.

Motorola Razr 60 Ultra, opinión y nota de Xataka

El móvil evoluciona con respecto a los dos años anteriores, donde Motorola ya dejó perfilada su visión de los plegables tipo flip. El de este año es un smartphone maduro, de gran calidad, con todo lo necesario para destacar en cualquier apartado. Sorprende por lo bien que funciona y por lo compacto que se muestra una vez plegado: que mantenga la funcionalidad en este formato es un sobresaliente.

Motorola sabe cómo hacer el mejor móvil plegable de tipo flip, sobre todo en el apartado del software: usarlo es amarlo. Desplegado tiene el inconveniente del ratio de pantalla: 22:9 es muy alargado. La calidad de las pantallas es muy alta, no penaliza apenas el pliegue y siempre queda la duda de cómo aguantará con el uso a largo plazo. Bajo mi experiencia, el Motorola Razr 60 Ultra es un teléfono sólido y resistente.

Las cámaras son buenas, pero quedan claramente por debajo de lo que demanda un móvil de 1.299 euros (el cambio del telefoto por el gran angular de este año para mí es una penalización). La autonomía está a un excelente nivel, igual que el rendimiento. Todo penalizado por la temperatura: la tendencia a elevar los grados me ha parecido más patente que en otros teléfonos con el mismo Snapdragon 8 Elite.

El Motorola Razr 60 Ultra es un móvil del que cuesta separarse una vez los pruebas, sobre todo si te gustan los móviles compactos: tenerlo todo en cuatro pulgadas de pantalla es una delicia. Aunque el precio a pagar no me parece justificable, es una pena.

8,5 Diseño 9 Pantalla 8,75 Rendimiento 8,25 Cámara 7,75 Software 8,75 Batería 8,75 A favor Todo Android se puede usar en la pantalla externa.

Muy buena autonomía para ser un plegable.

Tener un acabado en madera lo hace diferente. En contra El ratio interno de la pantalla es muy alargado.

Tiende a calentarse, sobre todo durante la carga estando plegado.

Las cámaras son algo discretas.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Motorola. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.