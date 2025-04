Motorola no quiere quedarse atrás en la carrera de la IA. Su plan: aliarse con gigantes como Google o Perplexity para Moto AI

Motorola se sube al fin, y de qué manera, al carro de la inteligencia artificial. La compañía de Lenovo ha anunciado hoy una serie de actualizaciones importantes para Moto AI, su suite de herramientas de IA, con el objetivo de ponerse a la altura de sus rivales. Rivales que, todo sea dicho, llevan más tiempo explotando esta tecnología.

Para plantarles cara, Motorola no solo ha optado por funciones ya conocidas como la edición fotográfica o la asistencia, sino que ha estrechado lazos con los grandes jugadores del sector, a saber Google, Meta, Microsoft y hasta Perplexity. Esto es todo lo que ofrece Moto AI.

La IA llega a Motorola

Motorola Razr 60 Ultra | Imagen: Xataka

La IA no es el futuro, sino el presente en los smartphones. Tiene camino por recorrer, pero los primeros grandes avances ya están aquí. Samsung fue la primera en apostar por esta tecnología con Galaxy AI, probablemente una de la suites más aventajadas, y el resto de marcas no tardaron en subirse a la ola. Actualmente, marcas como OPPO, Vivo, Xiaomi o Realme y hasta Apple con Apple Intelligence ofrecen herramientas de IA generativa. Llamaba la atención que Motorola, una marca de Lenovo que presume de ser el cuarto fabricante en Europa y que no ha dejado de crecer, no estuviera ahí.

Eso fue hasta finales del año pasado. Fue entonces cuando Motorola anunció Moto AI, su suite de herramientas de IA, en fase beta. Esta IA lleva solo ha estado disponible, hasta ahora, en los Razr 50 y Edge 50, así como en el recientemente anunciado Motorola Edge 60 Fusion. Hoy da un paso más allá con su disponibilidad de lanzamiento en los Razr 60 y Moto Edge 60 que la firma ha presentado en Nueva York.

Moto AI se estrenó en beta en unos cuantos dispositivos. Hoy los nuevos Razr y Edge 60 la llevan activa de serie

Que este es un paso importante para Motorola no lo dicen ellos, se presupone al saber la alianza que han tomado con gigantes como Google, Meta, Microsoft y Perplexity para ofrecer cuantas más herramientas de IA, mejor. Una cuestión de dar opciones con la ventaja de que todo queda a un toque de distancia.

Qué ofrece (y quiere ofrecer) Moto AI

Hasta el momento, Moto AI ofrecía un abanico de opciones relativamente limitado: Catch me up (un resumen de notificaciones), Pay Attention (para grabar, transcribir y resumir voz y texto), Remember This (para crear un segundo cerebro de cosas a recordar en la app de diario) y Magic Canvas (para generar fondos de pantalla con IA). Con las novedades anunciadas en Nueva York, la suite sube de nivel y pasa a ofrecer un lote de funciones más jugoso.

La primera es Next Move. Esta función analiza lo que se está mostrando en pantalla y ofrece sugerencias sobre qué hacer después. Ya estés mirando recetas para la cena del sábado con amigos o planeando un viaje, podrás invocar a la IA para que sugiera opciones o ideas.

Next Move | Imagen: Xataka

Otra función, esta enfocada a los amantes de la música, es Playlist Studio. Como se puede intuir de su nombre, esta función crea listas de reproducción personalizadas según lo que estás haciendo. Con sólo un comando, por ejemplo: “música para cocinar pasta”, te preparar una selección musical acorde al contexto. También puede crear la lista en función de lo que se muestra en pantalla. Aquí cabe destacar que esta función, por ahora, solo funciona con Amazon Music.

Playlist Studio | Imagen: Xataka

Siguiendo con el lado más artístico, Image Studio permite crear imágenes, fondos y stickers con sólo un prompt utilizando IA generativa. Para los que disfrutan de la fotografía, Motorola también ha incluido Signature Style y Group Shot. La primera es un sistema de edición automática de fotos en función de la escena. La segunda, una herramienta para combinar varias imágenes en una para que, por ejemplo, todas las personas presentes salgan con los ojos abiertos. Estas dos funciones solo estarán disponibles en los Razr y Edge más recientes.

En ese sentido, la integración de Moto AI en el Razr 60 Ultra no exige, ni siquiera, tocar la pantalla. Gracias a la función Look and Talk, bastará con poner el teléfono semiplegado sobre la mesa para convertirlo en un asistente de IA capaz de, por ejemplo, responder preguntas, resumir notificaciones o transcribir y resumir conversaciones

Motorola se apoya en los grandes

Look and Talk | Imagen: Xataka

Gemini y Gemini Live también están presentes en el teléfono. Se puede acceder a la IA de Google incluso desde la pantalla externa (en el caso del Razr 60 Ultra) y, además, también es posible usar Microsoft Copilot. La integración de esta última IA está en Moto AI, desde donde el usuario podrá hacer preguntas, conseguir respuestas, etc.

La integración con los modelos Llama de Meta se ha llevado a cabo en la función Catch me up comentada anteriormente. Es la primera vez que esta IA se integra en un smartphone y, en el caso de Motorola, permitirá recibir resúmenes de notificaciones incluso cuando no tenemos conexión.

Integraciones de terceros | Imagen: Xataka

También cabe destacar que Motorola se apunta el tanto de ser la primera marca en integrar la búsqueda vía Perplexity. Los usuarios podrán elegir "Explorar con Perplexity" para usar su buscador integrado y recibir información o profundizar en un tema, incluso en la pantalla externa del Razr 60 Ultra. Esto es realmente interesante y abre la puerta a que Perplexity se abra camino en un terreno tan importante para el crecimiento como es el de los smartphones.

Finalmente, no está de más mencionar que los nuevos smartphones de Motorola cuentan con un botón exclusivo para acceder a Moto AI, además de poder hacerlo desde el icono flotante o el menú. También es compatible con Smart Connect, la función anunciada en el CES a principios de año que permite conectar ecosistemas entre sí (el móvil a la tele o al PC, por ejemplo) mediante IA y comandos de voz.

En qué dispositivos se puede usar

Motorola Razr 60 Ultra | Imagen: Xataka

Moto AI está todavía dando sus primeros pasos y, por el momento, está limitado a unos dispositivos concretos. A los Motorola Razr 50 y Edge 50 del año pasado se suman el nuevo plegable, el Razr 60 Ultra, y la familia Razr 60. Desde Motorola aseguran que estará disponibles en "dispositivos seleccionados en Asia, Europa, Latinoamérica y Oceanía", por lo que quedamos a la espera de detalles.

Imagen de portada | Motorola editada por Xataka

