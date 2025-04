Motorola Edge 60 Fusion: la prueba de que la IA también puede llegar a los móviles más baratos

Motorola acaba de presentar su nuevo terminal de gama media premium: el Edge 60 Fusion. Se trata de un dispositivo que, más allá de por sus especificaciones, destaca por lanzarse con Moto AI, la suite de herramientas de inteligencia artificial de la compañía. Este sistema, hasta el momento, estaba en beta y solo disponible en los Razr 50, 50 Ultra y Edge 50. Motorola se sube así al carro de la IA con este Edge 60 Fusion que vamos a conocer mejor en las siguientes líneas.

Ficha técnica del Motorola Edge 60 Fusion



motorola edge 60 fusion dimensiones y peso 161 x 73 x 7,95 mm 177,5 gramos pantalla pOLED curva de e 6,5 pulgadas Resolución FullHD+ (2.712 x 1.220 píxeles) 446 ppp Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 380 Hz 100% DCI-P3 Color 10-bit Brillo pico: 4.500 nits Gorilla Glass 7i procesador MediaTek Dimensity 7300 memoria ram 8 GB LPDDR4x 24 GB RAM virtual almacenamiento interno 256 GB uMCP cámara trasera Angular 50 MP f/1.8, OIS Gran angular/macro: 12 MP, FOV 120º, f/2.2 Sensor de luz cámara delantera 32 MP f/2.2 batería 5.200 mAh Carga rápida 68W sistema operativo Android 15 conectividad 5G NSA/SA WiFi 6 Bluetooth 5.4 USB tipo C NFC GPS Dual NanoSIM otros Dolby Atmos Certificación Hi-Res Cámara Pantone Validated Moto AI Resistencia IP69 Certificación MIL-STD 810H precio 329 euros

Así es el Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion | Imagen: Motorola

Un diseño familiar. Motorola ha optado por utilizar una receta muy similar a la que usó con los Motorola Edge 50, tanto que, a simple vista, son prácticamente indistinguibles. Tienen una trasera de cuero vegano de color azul, aguamarina y rosa muy elegante cuyo módulo de cámaras está integrado perfectamente en el chasis. A destacar sus certificaciones IP69, MIL-STD 810H y la resistencia a caídas de 1,2 metros.

Panel OLED curvado. SI le damos la vuelta al terminal veremos un panel pOLED curvo de 6,77 pulgadas con resolución FullHD+ (1.220 píxeles de ancho), 120 Hz de tasa de refresco y un brillo pico mucho más alto que su antecesor: 4.500 nits frente a los 1.600 nits del Edge 50 Fusion. Reproduce el 100% del espacio DCI-P3, la reproducción de color está validada por Pantone y dispone de protección Gorilla Glass 7i.

Motorola Edge 60 Fusion | Imagen: Motorola

MediaTek bajo el capó. Bajó el capo encontramos un procesador MediaTek Dimensity 7300, SoC fabricado en cuatro nanómetros que conocemos de otros terminales como el POCO X7 o el Realme 14 Pro. El rendimiento debería ser ligeramente superior al Snapdragon 7s Gen 2 que montaba el modelo del año pasado. Le acompañan ocho gigas y 256 GB de almacenamiento interno.

Mucha IA. La clave del dispositivo es, no obstante, la llegada de Moto AI. Este sistema consta de una serie de herramientas de conveniencia como "Prestar atención" para grabar y resumir notas, "Recordar esto" para crear una especie de segundo cerebro con cosas que hayamos visto, y herramientas de edición para generar imágenes. Además, dispone de las opciones de Google Gemini que incorporan la inmensa mayoría de móviles Android.

Motorola Edge 60 Fusion | Imagen: Motorola

¿Qué hay del SO y la batería? El sistema operativo es Android 15 (minipunto para Motorola) aderezado con Hello UX, su capa de personalización que, todo sea dicho, es bastante limpia. Motorola no ha confirmado cuántos años de actualizaciones tendrá el dispositivo. Lo que sí ha dicho es que la batería asciende a 5.200 mAh y que tiene un sistema de carga rápida de 68W capaz de ofrecer "batería para todo un día con solo ocho minutos de carga", según Motorola.

Sensores Lytia. Terminamos repasando el apartado fotográfico. El dispositivo monta un sensor Sony Litya 700C de 50 megapíxeles bajo la lente angular (con OIS, por cierrto), un gran angular de 13 megapíxeles con macrom integrado y un sensor para medir la luz. Confituración sencilla, directa y al pie. Los selfies quedan en manos de un sensor de 32 megapíxeles.

Versiones y precio del Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion | Imagen: Motorola

El Motorola Edge 60 Fusion estará disponible en color Pantone Zephyr, Slipstream y Amazonite (rosa, azul oscuro y aguamarina, respectivamente) en una única versión de ocho gigas de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Su precio será de 329 euros.

Imágenes | Motorola

