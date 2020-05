Guía de compra de móviles ultrarresistentes: certificaciones y estándares, funciones especiales y 11 teléfonos rugerizados

Ya no es que seas manazas (que puede ser el caso), es que a veces necesitas un teléfono móvil casi casi a prueba de balas: si acostumbras a hacer deportes outdoor o de riesgo, si tu profesión implica exposición a alturas y golpes, si sueles andar siempre cerca del agua... es aquí cuando los móviles todoterreno o rugerizados – del inglés rugged – entran en acción. En esta guía de compra de móviles ultrarresistentes tratamos de despejar esta cuestión para saber qué podemos esperar de ellos. Además, hemos seleccionado algunos de los teléfonos rugerizados más duros y atractivos del mercado.

¿Qué entendemos por un móvil ultrarresistente?

Los móviles ultrarresistentes, rugerizados o simplemente todoterreno adquieren esa denominación por lo robustos que son. Así, aunque como con cualquier otro terminal podemos analizarlos desde la perspectiva de las características de la pantalla, hardware, óptica o autonomía, su factor diferencial es que están diseñados para soportar una exposición a golpes, caídas, partículas y líquidos superior al resto. Pero hay grandes diferencias.

Así comenzamos por algo a lo que estamos acostumbrados porque en mayor o menor medida ya nos lo hemos encontrado en cámaras de acción, smartwatches, auriculares o también smartphones de gama media y alta: la resistencia al agua y al polvo

Resistencia al agua y polvo

La norma internacional IEC 60529 clasifica la resistencia al agua y el polvo mediante la certificación IP para equipos eléctricos y electrónicos. Para obtener esta certificación, concedida por una empresa externa, es necesario pasar una serie de pruebas de estanqueidad.

IP es literalmente internacional protection y mientras que la primera cifra hace referencia al nivel de protección contra filtraciones de objetos sólidos (coloquialmente polvo), la segunda cuantifica el nivel de protección contra filtraciones de agua u otros líquidos.

Resistencia al polvo

IP0X: sin protección especial.

IP1X: protegido contra los objetos sólidos >50 mm de diámetro.

IP2X: protegido contra los objetos sólidos >12,5 mm de diámetro.

IP3X: protegido contra los objetos sólidos >2,5 mm de diámetro.

IP4X: protegido contra los objetos sólidos >1 mm de diámetro.

IP5X: protegido contra el polvo; entrada limitada (sin depósitos dañinos).

IP6X: protección completa frente a polvo.

Resistencia al agua

IPX0: sin protección especial.

IPX1: protegido contra el agua vertida.

IPX2: protegido contra el agua vertida cuando está inclinado hasta 15 grados con respecto a su posición normal.

IPX3: protegido contra el agua rociada.

IPX4: protegido contra las salpicaduras de agua.

IPX5: protegido contra el agua en chorros a presión.

IPX6: protegido contra chorros a alta presión.

IPX7: protegido contra los efectos de la inmersión a 1 metro durante 30 minutos

IPX8: protegido contra inmersión a cierta profundidad, especificada por el fabricante (típicamente hasta los 3 metros) y más de 30 minutos

En este tipo de teléfonos lo mínimo que vamos a encontrarnos es la certificación IP68, que se traduce en que en teoría, al móvil no le entra el polvo y soporta la inmersión en agua dulce a 1 metro de profundidad durante un máximo de media hora.

Adicionalmente existe un nivel IPX9K definido por el estándar alemán DIN 40050-9 (y no por la norma IEC 60529), que certifica la protección frente a chorros de corto alcance a alta presión y de alta temperatura. Si bien se emplea para el equipamiento eléctrico o electrónico en vehículos de carretera, cada vez se ve más entre estos teléfonos.

Resistencia a los golpes, impactos y caídas

Esta estanqueidad la logran mediante a un chasis especialmente desarrollado para proteger el terminal tanto interna como externamente. Y es que además de las filtraciones de líquidos y partículas, por su ámbito de uso están expuestos a golpes y caídas.

En este sentido, su carcasa ha de absorber el impacto, algo que se logra tanto con diseños especiales como con combinaciones de materiales. Eso sí, es importante destacar que no hay móviles irrompibles.

Si hablamos de resistencia a golpes y caídas, vamos a encontrarnos con certificaciones militares (MIL-STD) como las MIL-STD-810. Estas auditorías de resistencia también son realizadas por empresas externas especializadas y comportan diferentes pruebas que ponen en juego su comportamiento frente a impactos, vibraciones, altas y bajas presiones, humedad, entornos corrosivos, el funcionamiento en temperaturas extremas y estrés térmico, entre otros.

Destaca por su exhaustividad frente a resistencia a golpes y vibraciones la MIL-STD-810G, una certificación que requiere que el dispositivo supere con éxito 29 pruebas que listamos a continuación:

Método Nº Método Nº Nombre de la prueba 500 500,6 Baja presión (altitud) Procedimiento I Almacenamiento / Transporte aéreo Procedimiento II Operación / Transporte aéreo Procedimiento III Descompresión rápida Procedimiento IV Descompresión explosiva 501 501,6 Alta temperatura Procedimiento I Almacenamiento Procedimiento II Operación Procedimiento III Táctico - en espera de operativo 502 502,6 Baja temperatura Procedimiento I Almacenamiento Procedimiento II Operación Procedimiento III Manipulación 503 503,6 Choque de temperatura Procedimiento IA Choque unidireccional por temperatura externa constante Procedimiento IB Choque de ciclo único por temperatura extrema constante Procedimiento IC Choques multiciclo de temperatura externa constante Procedimiento ID Choques hacia o desde la temperatura ambiente controlada 504 504,2 Contaminación por fluidos Procedimiento I Sistemas de aeronaves, ruedas completas y vehículos de seguimiento y embarcaciones acuáticas, etc Procedimiento II Sistemas de armas pequeñas, ropa, botas, máscaras de gas, guantes, munición no letal y otras municiones, binoculares, linternas, trípodes de armas pequeñas y otros materiales 505 505,6 Radiación solar Procedimiento I Ciclos (calentamiento y efectos actínicos mínimos) Procedimiento II Estado estacionario (efectos actínicos) 506 506,6 Lluvia Procedimiento I LLuvia y lluvia proyectada Procedimiento Exagerado Procedimiento Goteo 507 507,6 Humedad Procedimiento I Inducido (almacenamiento y tránsito) y ciclos naturales Procedimiento II Agravado 508 508,7 Hongos 509 509,6 Niebla salina 510 510,6 Arena y polvo Procedimiento I Polvo proyectado Procedimiento II Arena proyectada 511 511,6 Atmósfera explosiva Procedimiento I Atmósfera explosiva Procedimiento II Contención de explosiones 512 512,6 Inmersión Procedimiento I Inmersión Procedimiento II Vadeo 513 513,7 Aceleración Procedimiento I Prueba estructural Procedimiento II Prueba operacional Procedimiento III Prueba de aceleración de peligro de choque 514 514,7 Vibración Procedimiento I Vibración general Procedimiento II Transporte de carga suelta Procedimiento III Transporte de montaje grande Procedimiento IV Tienda de aeronaves ensambladas, transporte cautivo y vuelo libre 515 515,7 Ruido acústico Procedimiento IA Campo difuso - Ruido acústico de intensidad uniforme Procedimiento IB Campo difuso - Ruido acústico de campo directo Procedimiento II Incidencia de pasto - Ruido acústico Procedimiento III Cavidad de resonancia - Ruido acústico 516 516,7 Choque Procedimiento I Choque funcional Procedimiento II Choque durante el transporte Procedimiento III Fragilidad Procedimiento IV Caída durante el tránsito Procedimiento V Choque durante peligro de impacto Procedimiento IV Manejo de bancos Procedimiento VII Impacto en péndulo Procedimiento VIII Lanzamiento desde catapulta y caída 517 517,2 Deflagraciones Procedimiento I Campo cercano con configuración actual Procedimiento II Campo cercano con configuración simulada Procedimiento III Campo medio con prueba de testeo mecánica Procedimiento IV Campo lejano con prueba de testeo mecánica Procedimiento V Campo lejano con agitador termodinámico 518 518,2 Atmósfera ácida 519 519,7 Impactos con armas de fuego Procedimiento I Reproducción directa de impacto con material medido Procedimiento II Entrada / Respuesta de material generada estocásticamente Procedimiento III Entrada de material prevista estocásticamente basada en diseño preliminar 520 520,4 Temperatura, humedad, vibración y altitud Procedimiento I Pruebas de ingenería Procedimiento II Vuelo de apoyo y operaciones Procedimiento III Prueba en ambientes combinados 521 521,4 Formación de hielo / lluvia helada 522 522,2 Choque balístico Procedimiento I Casco balístico y torreta, espectro completo Procedimiento II Simulador de choque balístico a gran escala Procedimiento III Espetro limitad, máquina de choque ligera Procedimiento IV Espectro limitado, simulador de choque mecánico Procedimiento V Espectro limitado, máquina de choque de peso medio Procedimiento VI Caída desde una mesa 523 523,4 Vibroacústica / Temperatura 524 524,1 Congelar-descongelar Procedimiento I Efectos de ciclo diurno Procedimiento II Empañamiento Procedimiento III Cambio rápido de temperatura 525 525,1 Repilación de forma en onda de tiempo Procedimiento I Replicación SESA de una entrada / respuesta de seguimiento de campo de material medido Procedimiento II Replicación SESA de una entrada / respuesta de rastreo de campo especificado mediante análisis 526 526,1 Impacto ferroviario 527 527,1 Excitadores múltiples Procedimiento I Criterios de tiempo Procedimiento II Criterios de frecuencia 528 528,1 Vibraciones mecánicas de material a bordo Procedimiento I Vibración del entorno Procedimiento II Vibración por excitación interna

Uno de los elementos críticos de diseño a nivel de resistencia frente a golpes, caídas e impactos es el panel, especialmente si nos decantamos por un teléfono rugged de tipo smartphone con su correspondiente pantalla táctil.

En este caso prestaremos atención a si es vidrio Gorilla Glass de la empresa Corning y de qué generación. El "secreto" de este tipo de vidrio resistente es su composición, ya que se fabrica a partir del compuesto de álcali-aluminosilicato, también empleado por la firma nipona Asahi Glass para su vidrio Dragontrail), competencia de Corning pero una presencia en el sector notablemente inferior.

Si bien el ambicioso Gorilla Glass 6 garantiza – según el fabricante – soportar hasta 15 caídas a máximo un metro de altura independientemente de la superficie, la generación anterior Gorilla Glass 5 sigue siendo hegemónica y su comportamiento frente a impactos es bueno.

Otras características propias de los teléfonos rugged

Por su escenario de uso, los teléfonos ultrarresistentes también cuentan con una serie de particularidades. A nivel general, aquí la tan de moda tendencia a lo bezel less no solo no existe sino que se agradece, porque los bordes protegen más que el cristal.

En este tipo de terminales es habitual encontrar una batería más grande de lo habitual, destinada a garantizar autonomía en situaciones como actividades outdoor. Y consecuencia inevitable de su carcasa robusta y de la integración de una batería más grande es que sean más pesados.

Salvo notables excepciones, están orientados para un uso básico, por lo que abundan terminales con procesadores más bien poco potentes y escasez de memoria RAM.

En cuanto a funciones adicionales especialmente útiles para su ámbito de aplicación:

Si lo vas a usar para deportes de nieve o excursiones a lugares fríos, vas a agradecer enormemente que sea 'glove touch', o lo que es lo mismo, que puedas manipularlo incluso con guantes .

Algunos modelos cuentan, como los teléfonos para mayores, con botón SOS de acceso rápido . Esta tecla física permitirá conectar directamente – ya sea mediante una llamada o mensaje – con el contacto que tú decidas... por si sucediera un accidente.

La función 'push to talk' que funciona de forma similar a un walkie talkie, útil para comunicarte con personas de tu entorno.

Modelos destacados

Hammer BOW+

Es un formato poco común, pero dentro de los teléfonos rugged encontramos este Hammer BOW+ (86 euros) de tipo concha, un teléfono básico con 3G, email e internet pero fundamentalmente destinado a llamadas y mensajes.

Plegado resulta compacto, con certificación IP68 y según el fabricante, resistente a caídas hasta 1,5 metros. Con grandes botones, pantalla exterior para ver quién llama y base de carga, lo que lo hace muy interesante para usuarios que no muy tecnológicos.

MyPhone Hammer Bow+ 2,4" IP68 Hoy en Amazon por 86,95€

Cubot King Kong Mini

El Cubot King Kong Mini (109 euros) es un smartphone básico con Android 9, 3GB de RAM y 32GB de capacidad que igual nos sirve para llamadas como para un uso básico de redes sociales o WhatsApp a través de su pantalla de 4".

Tiene cámara dual y reconocimiento facial, lo que hacen de este modelo uno de los más interesantes si simplemente queremos un smartphone más resistente de lo habitual, asequible y sencillo con buena batería, si bien no es el más "duro" de la lista.

CUBOT King Kong Mini 4G Dual SIM Telefono Móvil Libre Antigolpes IP65 4.0 Pulgadas, 3GB RAM y 32GB ROM, Android 9.0, 2000mAh Batería Type-C, Resistentes Dual Cámara 13MP+8MP Smartphone (Naranja) Hoy en Amazon por 109,99€ PVP en PcComponentes 139€

Cubot Quest

Otra alternativa de Cubot algo más solvente tanto en materia de protección como de specs es este Quest (169 euros), con más RAM, mejor procesador y más capacidad, además de reconocimiento facial, de huellas y pagos mediante NFC.

Su batería es de 4.000 mAh, es resistente al agua gracias a su certificación iP68, carcasa ligera (para lo que es) y robusta y su panel es Gorilla Glass 5.

CUBOT Quest 4G IP68 Móvil Todorerreno para Viajes o Deporte Smartphone Impermeable 4GB+64GB 5.5 Pulgadas Android Dual SIM Dual Cámara 12Mp 4000mAh con Botón Personaliado NFC Type-C Negro y Rojo Hoy en Amazon por 169,99€ PVP en PcComponentes 169,99€

Land Rover Explore

Muy similar al anterior en cuanto a especificaciones, este Land Rover Explore (225 euros) destaca por su diseño robusto, buena batería y hardware equilibrado para un uso estándar. Además de certificación iP68 y Gorilla Glass 5, su pantalla puede ser utilizada con dedos húmedos o con guantes y está pensada para poder leerse pese a los reflejos del sol.

Otros detalles a agradecer para "uso extremo" son la inclusión de un gancho para llevarlo atado en la hebilla del pantalón, una app preinstalada para el control remoto, linterna SOS y un modo de filtro rojo.

Cat s41

El fabricante de maquinaria para la construcción y equipos industriales cuenta en su catálogo con móviles rugerizados muy interesantes como este Cat s41 (319 euros), un smartphone a la vieja usanza en cuanto a diseño pero con una resistencia altísima, ya que cuenta con las certificaciones MIL SPEC 810G, IP68 y panel Gorilla Glass 5.

Además, la batería es enorme considerando las especificaciones modestas de este terminal con Android Nougat, NFC y carga rápida.

Doogee S95 Pro

Propuesta ambiciosa para lo que es este tipo de móviles la del Doogee S95 Pro (327 euros), con cámara triple trasera, Helio P90 – el del Redmi Note 8 Pro –, con 8GB de RAM y 128GB de capacidad para mover con fluidez Android 9. De batería va bien servido, con 5150mAh, compatible con la carga inalámbrica.

También da la talla para usuarios exigentes en materia de protección, con certificación IP68/IP69K, el estándar MIL-STD-810G y vidrio Gorilla Glass para su panel Full FHD + de 6,3 pulgadas.

DOOGEE S95 Pro Movil Todoterreno 4G, Helio P90 IP68/IP69K Impermeable Android 9.0 Telefonos Moviles Libres Dual SIM 8GB+128GB, 6,3 Pulgada 5150mAh, 48MP+8MP+8MP AI Cámara, NFC Carga Inalámbrica PVP en Aliexpress 327€ Hoy en Amazon por 399,99€

Doogee S90

El año pasado llegaba a Kickstarter – ya a la venta de forma oficial – el Doogee S90 (359 euros), un smartphone todoterreno modular muy atractivo que se puede usar con cuatro accesorios como cámara de visión nocturna, batería, walkie-talkie y un gamepad.

A nivel de hardware y óptica se encuentra en la gama media, con detalles como NFC y carga rápida, pero donde más destaca es en su vocación ultrarresistente, con software específico para uso outdoor, cuenta con certificación IP68, IP69K y MIL-STD-810G.

DOOGEE S90 Pro Android 9.0 Móvil Antigolpes - Helio P70 Octa-Core 6GB + 128GB, IP68 Impermeable Teléfono Resistente, Pantalla de 6,18” FHD+, 16MP + 8MP, 5080mAh Batería, Carga Inalámbrica NFC GPS. Hoy en Amazon por 359,99€

Blackview BV9500 Pro

Completísimo en su ámbito de uso este Blackview BV9500 Pro (359 euros), con un procesador Helio P23, 6GB de RAM y 128GB de capacidad, pantalla de 5.7" LCD IPS FHD+ con alto brillo para verla bien en exteriores y una batería de 10.000 mAh contundente tanto a nivel de autonomía como de peso. Además, tiene carga rápida e inalámbrica y NFC.

Dispone de las certificaciones IP68 / IP69K, sistema avanzado de posicionamiento dual por satélite y modo walkie talkie, lo que hacen de este modelo un terminal interesante para los más aventureros.

Ulefone Armor 7

Cámara triple, bien de RAM, 128GB de capacidad, procesador Helio P90 y pantalla con notch de 6.3" FHD+ o NFC para pagos son algunos los reclamos a nivel técnico de este Ulefone Armor 7 (449 euros).

Pero si lo queremos para el barro, también cuenta con argumentos de peso, como su gran batería y una carcasa resistente a polvo y líquidos con certificación IP68.

Ulefone Armor 7 Móvil Resistente,Helio P90 Octa Core 8GB RAM + 128GB ROM, cámara 48MP, Pantalla FHD+ 6.3’’, Robusto Smartphone Android 9.0 IP68, Batería 5500mAh, Carga Inalámbrica Qi 10W, NFC GPS Hoy en Amazon por 449,99€

Blackview BV9800 Pro

Nos vamos a la gama alta de Blackview con este BV9800 Pro (509 euros) , que comparte bazas con el modelo anteriormente listado de la marca como la certificación IP68 / IP69K, el estándar militar MIL-STD-810G o su uso como walkie talkie, pero va un poco más allá en cuanto a specs, con un procesador superior como el Helio P90, cámara triple, pantalla más grande y una gran batería de 6580 mAh con carga rápida e inalámbrica

Blackview BV9800 Pro Imagen Térmica IP68 Smartphone Resistente - 48MP+16MP, Helio P70 6GB+128GB, Android 9.0 IP68 Móvil Antigolpes Impermeable,Batería 6580mAh,Carga Inalámbrica NFC Dual SIM Naranja Hoy en Amazon por 509,99€

Cat S61

Este Cat S61 (698 euros) no solo es un teléfono ultrarresistente, sino que por características como su cámara de imágenes térmicas integradas o su medición de distancia por láser o su monitorización de calidad del aire en interiores también es una herramienta de trabajo de aplicación industrial. No obstante, también cuenta con certificaciones MIL SPEC 810G, IP68 e IP69, así como panel con Gorilla Glass 5. Y si lo vas a usar para actividades outdoor, cuenta con GLONASS y Galileo.

En lo relativo a sus especificaciones, estamos ante un terminal a caballo entre la gama de entrada y la media, con procesador Snapdragon 630, 4GB de RAM y 64GB de ROM, una lente de 16GB y radio FM.

