Estados Unidos teme que los misiles de largo alcance de China lleguen hasta Guam. Así que se acaba de lanzar uno a sí mismo

¿Qué narices es Guam y por qué debería importarnos? Lo cierto es que la respuesta tiene aristas, porque Guam es Estados Unidos, aunque en realidad no lo es, o no del todo. Ubicada en la Micronesia, al norte del infinito conjunto de islas enanas que conforman el Pacífico Sur, el pedazo de tierra pertenece a Estados Unidos, pero como Territorio no incorporado. Sus ciudadanos cuentan con pasaporte USA, aunque no tienen todos los derechos. Pero más importante que estas cuestiones burocráticas, su situación geográfica la hace objetivo “nuclear”.

Un misil. Este martes ocurrió un hito de lo más significativo. Estados Unidos realizó la primera intercepción exitosa de un misil balístico desde Guam utilizando el sistema de defensa avanzado Aegis Guam System (AGS). Durante la prueba FEM-02, un interceptor SM-3 Block IIA destruyó un misil balístico de rango medio lanzado desde el aire cerca de la Base Aérea estadounidense Andersen.

¿Para qué? El logro confirmaba la capacidad del sistema para detectar, rastrear y neutralizar amenazas en vuelo, marcando un avance crucial en la defensa de Guam y la región. De fondo, mostrar al mundo, y sobre todo a China, que están preparados ante cualquier amenaza.

El Sistema de Defensa Aegis Guam. Desarrollado por Lockheed Martin, el AGS combina un radar AN/TPY-6 con sistemas de lanzamiento vertical Mark 41, similares a los utilizados en destructores y cruceros estadounidenses. Esta tecnología probada en conflictos del Medio Oriente se acaba de adaptar para proteger Guam, como decíamos, un territorio estratégico clave en el Pacífico Occidental. El éxito de la prueba refuerza la preparación del Departamento de Defensa para enfrentar amenazas emergentes, como por ejemplo los misiles balísticos chinos.

Objetivo del Proyecto. Contaba Reuters en un reportaje tras el lanzamiento e intercepción del misil balístico que Estados Unidos busca convertir Guam en una de las zonas más protegidas del mundo, utilizando ese sistema avanzado de defensa antimisiles. Este esfuerzo forma parte de la Iniciativa de Disuasión del Pacífico, diseñada para contrarrestar la creciente capacidad militar de China y garantizar la seguridad de este territorio crucial para las operaciones estadounidenses en Asia y el Pacífico.

Hay más, por supuesto. Guam es hogar de instalaciones militares clave como la Base Aérea Andersen, la misma que alberga bombarderos estratégicos y el mayor depósito de municiones de la Fuerza Aérea, además, la Base Naval de Guam presta servicio a submarinos nucleares. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto de proyección de poder hacia el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán, siendo fundamental para la logística y operaciones de Indo-Pacific Command.

Tecnología y Componentes del Sistema. El proyecto incluye misiles avanzados como los SM-3 Block IIA, SM-6, Patriot PAC-3 y THAAD, complementados con los radares AN/TPY-6 que comentábamos junto a un sistema de defensa aérea de corto alcance.

Todas estas herramientas estarán integradas bajo una red "en capas" que utiliza sensores regionales y espaciales para detectar e interceptar amenazas en diversas fases de vuelo, mejorando la capacidad de respuesta ante ataques.

Desafíos Técnicos y Estratégicos. Aunque la reciente prueba fue un éxito y demostró la capacidad de interceptar misiles balísticos desde tierra, todavía persisten dudas sobre la eficacia del sistema frente a un ataque masivo. A este respecto hay nombres clave, como los misiles balísticos avanzados DF-26 y el hipersónico DF-27 que podrían alcanzar el objetivo fácilmente desde Beijing. Ambos representan desafíos significativos debido a su capacidad de maniobra y uso de contramedidas. Además, aunque detener cada misil en un ataque simultáneo sería inviable, el objetivo es minimizar el daño y complicar los planes chinos.

Impacto local y preocupaciones. Es otra de las patas a tratar detrás de todo este esfuerzo bélico. La implementación del proyecto ha generado inquietudes entre los residentes de Guam. La llegada de personal militar adicional y trabajadores extranjeros se piensa que exacerbará la ya crítica escasez de vivienda y aumentará la presión sobre la infraestructura y servicios públicos de los casi 170.000 habitantes de la isla.

A pesar de estas preocupaciones, las autoridades locales destacan que el sistema aumentará la seguridad general de la isla, aunque muchos temen que también la convierta en un blanco prioritario. Lo que sí parece más o menos claro, más aún después del lanzamiento, es que no solo se busca proteger a Guam, también disuadir a posibles agresores enviando un mensaje claro: un ataque a la isla será tratado como un ataque al territorio estadounidense.

Imagen | U.S. Indo

En Xataka | Qué narices es Guam y por qué de repente nos puede llevar a una tercera guerra mundial

En Xataka | En 1940 una criatura se coló en una isla de EEUU y devoró todo. Hoy conviven solas dos de las especies más temidas por los humanos