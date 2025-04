No toda la península se quedó sin acceso estable a Internet, hubo una excepción: "Starlink iba mejor de lo habitual"

Cuando se fue la luz ayer no me alarmé. Después me di cuenta de que tampoco tenía datos, ni podía hacer llamadas, y supe que algo gordo había pasado.

Starlink fue la excepción. Sin wifi, ni conexión móvil, muchos nos quedamos completamente incomunicados. Y aunque algunas operadoras lograron restablecer parcialmente el servicio con los generadores de sus torres celulares, solo los usuarios de Starlink que tenían medios para alimentar el router y la antena gozaron de una conexión estable y rápida durante todo el día.

Con más de 7.000 satélites Starlink en órbita, la constelación de SpaceX funcionó en la península ibérica sin mayor problema. Los satélites tienen capacidad para comunicarse entre ellos y, si bien dependen de estaciones terrestres para acceder a Internet, estas cuentan con equipos de respaldo en caso de pérdida de energía, como generadores, paneles solares y baterías.

El youtuber Redskull mantuvo su conexión a Internet con Starlink y una estación de carga

Un youtuber en la Axarquía malagueña. Conocido como Redskull en YouTube, Alex se quedó sin luz en la provincia de Málaga entre las 12:30 y las 17:45, pero no recuperó la conexión móvil hasta el día siguiente. Sin embargo, siguió conectado a través de Starlink. "Funcionó durante todo el tiempo que duró el corte de luz", dijo a Xataka. "Las velocidades de descarga y subida fueron incluso mejores de lo habitual: unos 300 MB de descarga y 30 MB de subida".

El menor número de clientes haciendo uso del servicio por el apagón explica esto último. "Normalmente, por las noches, las velocidades de Starlink son más bajas porque la red está más congestionada. Ayer no fue así". Alex solucionó la falta de luz con una enorme batería externa, la estación de energía Jackery Explorer 1000 V2, que le daba para 12 horas de uso, incluyendo la alimentación de una red Mesh que tiene instalada en su casa para mejorar la cobertura wifi. Sin embargo, no necesitó consumir la carga durante el día gracias a un panel solar de 100 W.

La familia Graells mantuvo su conexión a Internet con Starlink, energía solar y baterías

Teletrabajo en un pueblo de Barcelona. La familia Graells tiene paneles solares y baterías de Tesla en su casa, una vivienda unifamiliar de L'Ametlla del Vallès donde teletrabajan dos personas. Solo se enteraron del apagón por la notificación de la app de Tesla porque tienen también conexión Starlink.

"La conexión fue igual que cualquier día, muy buena para un uso particular", dijo Eduardo Graells a Xataka. "Ping de 22 ms. Descarga de unos 150-200Mbps. Subida de unos 15Mbps. Se usó desde primera hora de la mañana sin interrupción alguna hasta las 18:00. A las 20:00 la usamos para YouTube y alguna serie. La electricidad volvió a nuestra zona a las 2:30 de la madrugada".

A pesar de las 14 horas de apagón, los Graells vivieron un día normal con un ojo puesto en la batería, que pasó de un 70% en el momento del corte de luz a un 40% cuando se recuperó el suministro. "Starlink puede tener alguna desconexión de 1-2 segundos cuando parece que cambia de satélite, y muy de vez en cuando. Solo lo notas si estás hablando en una videoconferencia. Viendo películas, fútbol, Fórmula 1, etcétera, no lo notas, imagino que por el buffer".

Cinco estaciones en España. Starlink acaba de abrir dos estaciones terrestres de Starlink en la península ibérica, una en la provincia de Barcelona y otra en Santa Olalla, provincia de Toledo. Son ya cinco, sumadas a las tres que había en Madrid, Huelva y Alicante. Y como hemos visto, resistentes a apagones.

Estas estaciones son pequeñas, pero reconocibles por las numerosas antenas en fase, cubiertas con domos blancos. Mantienen la conexión de la constelación con los centros de control y sirven como puertas de enlace para el tráfico de los clientes de Starlink a Internet. Básicamente, actúan como intermediarios, recibiendo datos de los satélites y enviándolos a las redes de Internet.

