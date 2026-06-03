“El mercado está muy agresivo”: Samsung responde con 6K, OLED y hasta 330 Hz en su nuevos monitores Odyssey

Un monitor gaming no es el típico producto que renovamos cada año. Quienes jugamos en PC o consola solemos estirarlo durante bastante tiempo, y por eso la elección importa más de lo que parece. No se trata solo de comprar una pantalla para jugar hoy, sino de pensar en la experiencia que vamos a querer dentro de unos años. En este terreno, elegir bien no es un capricho: es parte de la inversión.

Los fabricantes, en cambio, sí actualizan sus propuestas de forma periódica. Samsung acaba de mover ficha con su nueva línea de monitores gaming para 2026, presentada hoy en Madrid. Allí hemos podido ver los productos de cerca, pero también entender mejor hacia dónde quiere llevar la compañía surcoreana su catálogo en un mercado cada vez más competitivo.

La idea de Samsung no pasa por pelear únicamente en precio. Javier Luque Pérez, responsable de marketing B2B de la división de pantallas de Samsung España, lo resumió durante la presentación con una idea de fondo: la marca quiere seguir jugando la carta del producto ambicioso, pero sin dejar fuera a quienes buscan una puerta de entrada más accesible al OLED. Para el consumidor, la lectura es bastante clara: si la prioridad absoluta es pagar lo mínimo posible, quizá tenga sentido mirar hacia propuestas más agresivas en precio. Si se busca una combinación de prestaciones, diseño y ambición tecnológica, Samsung quiere estar en esa conversación.

“Nosotros mantenemos nuestra filosofía y seguimos con ella: innovando, ofreciendo mejores especificaciones y ofreciendo un producto premium, pero también abriendo la gama y haciéndola más accesible, como con los OLED G7 y toda la gama OLED G5 que sacamos el año pasado, para que todo el mundo pueda acceder a OLED, pero manteniendo nuestra filosofía de innovación y de buen producto”.

Odyssey G8: el salto al gaming 6K llega con dos tamaños y Dual Mode

El primero de los grandes protagonistas es el Odyssey G8, que llega en dos versiones claramente diferenciadas. El modelo de 32 pulgadas, identificado como G80HS, es la propuesta más ambiciosa de esta nueva hornada: Samsung lo presenta como el primer monitor gaming 6K de la industria. Esa resolución implica trabajar con una cantidad de píxeles muy superior a la de un monitor 4K, algo que puede traducirse en más detalle, más espacio visual y una imagen especialmente nítida, siempre que el PC sea capaz de mover los juegos o aplicaciones a ese nivel. Aquí la promesa no es solo ver más, sino ver con más precisión.

Odyssey G8 6K de 32 pulgadas

La otra mitad de la ecuación está en la fluidez. El Odyssey G8 de 32 pulgadas alcanza 165 Hz en 6K. En la práctica, esto ayuda a que el movimiento se perciba más suave que en un monitor convencional de 60 Hz, especialmente en juegos rápidos. Además, el fabricante incorpora Dual Mode, una función que permite bajar la resolución para ganar tasa de refresco: hasta 330 Hz en resolución reducida (no estándar, cercana a 1440p/3K propietario). En este caso, podemos priorizar resolución para calidad de imagen o tasa de refresco para juegos competitivos.

La segunda versión del Odyssey G8 es el G80HF, de 27 pulgadas. Aquí Samsung baja un peldaño en tamaño y resolución, pero mantiene una propuesta muy orientada al rendimiento: resolución cercana a 5K (5120 × 2880) a 180 Hz a 180 Hz o hasta 360 Hz en QHD mediante Dual Mode. Ese modo tiene sentido para un tipo de usuario muy concreto: quien quiere una pantalla de alta resolución para jugar con mucho detalle, pero también la posibilidad de reducir la carga gráfica y exprimir más fotogramas por segundo cuando el juego lo pide.

Odyssey G8 6K de 32 pulgadas

Ambos modelos incorporan DisplayPort 2.1, una conexión especialmente relevante en monitores de alta resolución y alta tasa de refresco porque permite mover más ancho de banda entre la tarjeta gráfica y la pantalla. En el caso de DisplayPort 2.1 con UHBR20, hablamos de hasta 80 Gbps, una cifra pensada precisamente para escenarios exigentes como 4K a muchos hercios, 5K, 6K o configuraciones con HDR. También cuentan con AMD FreeSync Premium y compatibilidad con G-Sync, dos tecnologías orientadas a sincronizar la frecuencia del monitor con los fotogramas que entrega la GPU para reducir tirones y cortes en la imagen.

La lista se completa con HDR10+ GAMING, una variante del estándar HDR10+ pensada específicamente para videojuegos. La diferencia frente al HDR10+ convencional está en que añade elementos adaptados al juego, como calibración HDR automática, baja latencia y soporte para frecuencia de refresco variable, siempre que la fuente del contenido y el cable sean compatibles.

Toca hablar de números. Los dos Odyssey G8 llegan a España con precios muy distintos: 1.299 euros para el modelo de 32 pulgadas y 749 euros para el de 27 pulgadas.

Odyssey OLED G8: OLED 4K a 240 Hz y una apuesta por el brillo

El Odyssey OLED G8, con código G80SH, ocupa otro lugar dentro de la familia. No busca destacar por la resolución extrema de los modelos 6K o 5K, sino por combinar panel OLED 4K, 32 pulgadas y una tasa de refresco de 240 Hz. El OLED juega aquí un papel clave: al no depender de una retroiluminación tradicional, cada píxel puede apagarse de forma individual, lo que permite negros más profundos, más contraste y una imagen especialmente llamativa en escenas oscuras. En gaming, eso puede marcar diferencias tanto en inmersión como en lectura visual de determinadas escenas.

Odyssey G8 4K de 32 pulgadas

Una de sus claves está en la tecnología Glare Free, pensada para reducir reflejos molestos en la pantalla, el puerto USB-C con carga de hasta 98 W y el panel QD-OLED con estructura multicapa (Penta Tandem). Esta última denominación hace referencia a una evolución de los paneles QD-OLED con una estructura de varias capas emisivas, orientada a mejorar aspectos como brillo, eficiencia y rendimiento de color.

El precio recomendado en España es de 1.199 euros, por lo que queda muy cerca del Odyssey G8 6K en precio, aunque con una propuesta distinta: menos resolución máxima, pero OLED, 4K, 240 Hz y una orientación muy clara hacia la calidad de imagen.

Odyssey OLED G7: la puerta de entrada al OLED gaming de Samsung

El Odyssey OLED G7, con código G73SH, es uno de los modelos más importantes para entender la estrategia de Samsung en esta nueva generación. La compañía lo plantea como una forma de ampliar el acceso al gaming OLED, con una pantalla de 32 pulgadas, resolución 4K, tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms. No es el modelo más extremo de la familia, pero sí uno de los que mejor encajan con quienes buscan dar el salto al OLED sin irse necesariamente al precio más alto del catálogo.

Aquí conviene detenerse en dos puntos. El primero es el 4K, una resolución que sigue siendo uno de los puntos dulces para jugar con mucho detalle sin entrar en las exigencias de un monitor 5K o 6K. El segundo es el tiempo de respuesta de 0,03 ms, una cifra vinculada a la rapidez con la que el píxel cambia de estado. En términos prácticos, cuanto menor es ese tiempo, menos margen hay para estelas o desenfoques en movimientos rápidos, algo especialmente relevante en juegos. También incorpora Dual Mode para alcanzar hasta 330 Hz en FHD.

Odyssey G7 4K de 32 pulgadas

Su precio recomendado es de 899 euros, una cifra que lo sitúa por debajo del Odyssey OLED G8 y del Odyssey G8 de 32 pulgadas, pero por encima del Odyssey G8 de 27 pulgadas. En otras palabras: no es la opción más barata de la nueva familia, pero sí la que Samsung parece colocar como punto de entrada más accesible a su propuesta OLED gaming.

Samsung quiere crecer en OLED sin entrar de lleno en la guerra de precios

La nueva gama llega en un momento en el que el OLED empieza a ocupar un papel más relevante dentro del gaming. Samsung asegura que su familia Odyssey OLED ha crecido un 64% en España, una cifra que la compañía utiliza para defender que la apuesta por los paneles premium sigue teniendo recorrido incluso en un entorno cada vez más agresivo.

“Para nosotros, la parte de OLED es muy importante. Hemos crecido un 64% en España en la parte de Odyssey OLED. Hay muchísima competencia, porque es un mercado que creció muchísimo, pero nos mantenemos muy arriba, con un 64% más de ventas. Y en toda la parte general de gaming hemos crecido entre un 5% y un 10% en todas las gamas de monitores”.

Javier Luque Pérez, responsable de marketing B2B de la división de pantallas de Samsung España

El problema, como reconoce Luque, es que ese crecimiento convive con una presión muy fuerte sobre los precios. La respuesta de Samsung pasa por reforzar su tecnología propia y sostener una propuesta diferencial frente a las nuevas marcas que están llegando al mercado.

“La tendencia es muy positiva. El mercado está muy agresivo, muy agresivo, sobre todo en precio, con nuevas marcas que nacen. Por eso, para nosotros en este momento es tan importante mantener nuestras patentes, nuestra innovación tecnológica y seguir ofreciendo experiencias únicas al usuario”.

España también aparece como una pieza importante dentro de esa estrategia. Luque la sitúa entre los mercados gaming relevantes de Europa, aunque marcada por la misma volatilidad que afecta al resto del sector.

“El mercado español es un mercado muy importante a nivel europeo y, a nivel de gaming, es uno de los mercados top. Nosotros nos encontramos en una posición, como el resto del mercado, muy volátil por toda la competencia que nos encontramos”.

Pero sí que es verdad que vemos una tendencia positiva en todas nuestras gamas premium de OLED, de gran pulgada y demás. Seguimos liderando mercados y, en el resto de gamas, estamos introduciendo toda la parte de producto y líneas nuevas para poder llegar a más usuarios”.

Disponibilidad y promociones de lanzamiento

Todos estos monitores están disponibles en España desde hoy miércoles 3 de junio de 2026. Samsung acompaña el lanzamiento con promociones activas hasta el próximo 14 de junio, entre ellas unos Galaxy Buds4 de regalo para quienes adquieran alguno de los modelos incluidos en la promoción y descuentos de hasta 180 euros en la tienda online oficial de la compañía. Nuestros compañeros de Xataka Smart Home explican estas promociones en detalle y cómo aprovecharlas.

Imágenes | Xataka | Samsung

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