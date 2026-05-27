Sony entra en el RGB MiniLED por la puerta grande con la Bravia 9 II: hasta 115 pulgadas y la precisión de color más extrema

Sony lleva más de dos décadas desarrollando en silencio una tecnología que ahora, por fin, tiene nombre propio y está lista para llegar a los salones. La firma japonesa acaba de presentar su Sony Bravia 9 II, con la que asegura que ha dado el salto más ambicioso de su historia en televisores LCD: una retroiluminación RGB controlada LED a LED que promete una precisión de color que hasta ahora solo existía en los monitores de referencia de los estudios de postproducción. Casi nada.

Según la propia marca, este nuevo panel no es una evolución más del MiniLED convencional de LED azul, sino que integra los tres subpíxeles RGB en cada diodo LED, lo que le aporta un mayor control sobre la iluminación y el volumen de color resultante. La Bravia 9 II llega con la etiqueta de buque insignia y nueva tecnología bajo el brazo, pero no lo hace sola. Sony también ha presentado la Bravia 7 II con la que comparte tecnología de pantalla True RGB.

Más de 20 años cocinando una idea: True RGB

La historia de la nueva tecnología True RGB de Sony comienza en 2004, cuando la marca lanzó el Qualia 005, el primer televisor LCD del mercado equipado con un panel Triluminos que usaba fuentes de luz roja, verde y azul para retroiluminar el panel LCD.

Doce años más tarde, en 2016, la marca dio un nuevo paso en esa evolución con el sistema Backlight Master Drive que montaba la Sony ZD9, que sentó las bases del control sobre la retroiluminación que después dio origen a las zonas de atenuación tal y como las conocemos ahora.

Con la llegada de Bravia 9 II, la marca nipona cierra el círculo de desarrollo tras más de dos décadas dando como resultado la tecnología True RGB, en la que se combina la retroiluminación RGB que puso sobre la mesa el Qualia 005 y el control de iluminación por zonas de la ZD9.

El MiniLED convencional utiliza diodos LED blancos o azules agrupados en zonas de atenuación. True RGB sustituye esos diodos por otros formados por diodos más pequeños que integran en una sola capsula un led de color azul, verde y rojo que se controlan de forma independiente, de forma que la luz que llega al panel LCD ya lo hace con el color que debe representar.

Esto significa que la luz que llega al panel ya es, de entrada, más pura y más precisa en términos de color, sin necesidad de que los filtros del panel hagan tanto trabajo de corrección. De ese modo, los colores obtenidos son más intensos y saturados incluso cuando se alcanzan niveles de brillo muy altos, momento en los que las tecnologías MiniLED convencionales sufren para mantener la fidelidad de los colores.

Sony Bravia 9 II, el referente de la gama

El modelo de referencia para la tecnología True RGB de Sony es la Bravia 9 II, que incorpora lo más avanzado de esta tecnología RGB MiniLED con el sistema de iluminación RGB Backlight Master Drive Pro que incorpora los nuevos controladores LED de desarrollo propio que, según Sony, mejoran el nivel de control de retroiluminación.

Este modelo también incluye las tecnologías RGB Triluminos Max y Luminance Booster Pro para incrementar el volumen de color y una gradación más suave incluso en estancias con mucha luz ambiental, algo especialmente relevante para salones con ventanas o mucha iluminación artificial.

Sony Bravia 9 II llega con diagonales de 65, 75, 85 y hasta 115 pulgadas, lo que la convierte en una de las propuestas más ambiciosas del mercado en tamaño. La apuesta por estas diagonales de gran formato no es casual, sino que responde a una de las grandes ventajas de la tecnología RGB MiniLED: ofrecer una calidad de imagen y profundidad de negros cercanos al OLED, en un tamaño de pantalla inalcanzable para este tipo de televisores.

En los modelos que no son de 115 pulgadas, la pantalla incluye el tratamiento de pantalla Immersive Black Screen Pro, un recubrimiento antireflejos y de baja reflexión desarrollado con la participación de Sony Pictures Entertainment para garantizar negros profundos y detalles visibles incluso en escenas oscuras, en cualquier condición de iluminación. Es decir, menos brillos y reflejos en la pantalla, sin que eso afecte a la fidelidad del color.

Una familia completa con audio incluido

La Bravia 9 II no llega sola. Sony la presenta junto a la Bravia 7 II, en la que aplica la misma tecnología True RGB, pero en tamaños de 50, 55, 65, 75, 85 y 98 pulgadas, con tecnología X-Wide Angle para mantener la uniformidad de color desde ángulos de visión amplios.

Tanto la Bravia 9II como su hermana pequeña Bravia 7 II, comparten funciones orientadas al cine en casa, como el modo My Cinema, que ajusta la imagen y el sonido a tu salón y los modos de imagen calibrado para plataformas como Netflix, Prime Video y Sony Pictures Core, además de soporte para Dolby Vision, IMAX Enhanced y audio Dolby Atmos, DTS:X.

Para completar la propuesta, Sony presenta el Bravia Theatre Trio, un sistema de tres altavoces (frontal izquierdo, derecho y central) desarrollado en colaboración directa con los creadores de sonido de Sony Pictures Entertainment.

Este sistema de sonido usa la tecnología 360 Spatial Sound Mapping para generar hasta 24 altavoces virtuales y crear un escenario sonoro envolvente desde todas las direcciones.

Sony no ha revelado el precio de sus nuevos productos, pero sí que todos los productos presentados podrán reservarse a partir del 27 de mayo.

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Imagen | Sony