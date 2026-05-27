"¿Alguna alternativa a un smartwatch más discreta, fina, y sin pantalla?" - Esto es lo que recomendamos

Los relojes inteligentes ya forman parte de la vida de muchos de nosotros. Los llevamos en la muñeca pero no solo para mirar la hora, sino también para mirar notificaciones y monitorizar nuestra salud. ¿Pero qué pasa si solo quieres monitorizar la salud sin necesidad de tener todo un reloj? ¿Hay alternativas sin pantalla que sean más discretas, finas y que pasen más desapercibidas?

Esta es una de las preguntas que nos hacía en nuestro Discord un xatakero que decidió aprovechar El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

El xatakero que nos consultaba nos decía que se había pasado a los relojes analógicos, pero que seguía queriendo algún accesorio discreto para monitorizar su salud. Esto es lo que le respondió nuestro compañero Iván Linares, especialista en smartphones y accesorios móviles.

La pregunta

Desde hace tiempo siento la necesidad de prescindir de un smartwatch (de hecho ya lo he guardado y sacado mi colección de relojes y ahora mismo llevo mi Casio ga2100). Sin embargo, sigo con necesidad de monitorear mi salud. Actualmente he visto la Amazfit Helio Strap (o Ring) y algunas marcas, pero no encuentro mucho más para ponerme en la otra muñeca sin que sea otra pantalla. ¿Alguna sugerencia más discreta o fina y que pase desapercibida?

Nuestra respuesta

Las pulseras sin pantalla y otros dispositivos más discretos que se limitan a medir tu salud siguen creciendo, pero todavía tienen que dar pasos hacia adelante en el mercado. Pero ya hay algunas alternativas muy interesantes, y esta fue nuestra recomendación

Si quieres un reloj sin pantalla, la más conocida es Whoop, aunque tiene un inconveniente: hay que pagar suscripción. Otras opciones que yo miraría antes: tienes la Helio Strap que comentas y la Polar Loop, ambas sin pagos extra. Si tuviera que elegir una, creo que la de Amazfit ofrece la mejor relación calidad-precio, aunque parece ya descatalogada.

También puedes optar por un smartwatch híbrido: esfera clásica y registro de actividad, lo mejor de ambos mundos. Los de Withings siempre me han parecido una excelente opción, aunque también son más caros. Tienen la ventaja de que ofrecen un diseño clásico de reloj y muy buena calidad de acabados. En cuanto a registro de salud, Withings también va muy bien (uso su plataforma desde que compré su primera báscula y estoy contento). Si quieres una banda sin pantalla, yo iría a por la Helio Strap. De los anillos no soy muy fan: aparte de que tienes que cargarlos más a menudo, molestan para los ejercicios de fuerza con pesas.

Al poco tiempo después de darle esta respuesta, llegó la Fitbit Air que, sin duda, sería otra de nuestras recomendaciones principales para el que busca una pulsera sin pantalla.

¿Tienes más dudas como esta? Los suscriptores de Xataka Xtra pueden enviarnos sus preguntas y desde nuestro equipo responderemos personalmente. Y si ya eres suscriptor, recuerda esta ventaja y que nos puedes preguntar cuando quieras.

Sube un nivel tu experiencia en Xataka Si te apasiona la tecnología y te gusta lo que hacemos en Xataka,

con Xtra puedes apoyar nuestro trabajo, tener línea directa con el equipo en El Consultorio

y disfrutar de beneficios exclusivos.







