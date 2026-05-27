Fitbit Air vs Whoop vs Polar Loop: la batalla por la pulsera sin pantalla más barata la gana Google, pero todo depende de si quieres o no una suscripción más

No es la primera en su especie, pero sí es la primera pulsera de este tipo que lanza Google: el pasado 26 de mayo aterrizó en las tiendas la Fitbit Air. Es un dispositivo que busca ayudarnos a medir varios aspectos de nuestra salud, pero de una forma mucho más minimalista que un smartwatch porque no tiene ni botones ni pantalla.

Ahora bien, como decimos, no es el primer dispositivo que llega a las tiendas con estas características. La marca Whoop lleva ya varios años ofreciendo dispositivos así y también hay otra marca muy conocida en el mundo de los wearables como es Polar con su Loop. Pero, ¿en qué se diferencian estos tres dispositivos? Si quieres saberlo, solo tienes que seguir leyendo.

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Las diferencias entre la Google Fitbit Air y sus rivales de Whoop y Polar

Filosofía de diseño similar, pero con diferencias

Como decimos, lo que caracteriza a estos dispositivos es que, con respecto al diseño, buscan ser lo más sencillos posible. Las tres que estamos comparando aquí comparten la ausencia de una pantalla o de botones, por lo que son ideales si buscas evitar distracciones o, sencillamente, no quieres tener contigo encima “un cacharro más”. Pero no son del todo iguales.

A nivel de diseño, podemos separar estas diferencias en dos grupos. El primero es el paso, porque aunque las tres pulseras son muy ligeras, hay una que se lleva aquí el premio con diferencia. La Fitbit Air pesa, con correa incluida, solo 12,5 gramos. Las otras dos pesan más del doble: la Whoop Peak pesa 26,5 gramos, mientras que la de Polar llega hasta los 29 gramos. Nada a demasiado disparatado, pero merece la pena mencionarlo.

Y llegamos al otro grupo de diferencias: la autonomía. Estas pulseras aguantan un buen montón de días lejos de un cargador, aunque aquí también tenemos una clara ganadora. Mientras que la pulsera de Google llega a los 7 días y la Loop de Polar hasta los 8 días, la Whoop Peak ofrece hasta 14 días de autonomía. Eso sí, cabe destacar que Google vende un cargador por separado que, según explica, es capaz de cargar la batería al completo en solo 5 minutos.

¿Qué te ayuda a medir cada una?

Estas tres pulseras están pensadas para medir ciertos aspectos de nuestra salud o de cómo entrenamos, pero de formas diferentes (y con un nivel de profundidad distinto). En ese sentido, la pulsera más “sencilla” en términos de mediciones es la Polar Loop, que te permitirá controlar tu actividad diaria, poner metas y registrar tu sueño nocturno. De hecho, analiza el descanso junto a otros factores (como la frecuencia cardíaca o la respiración) para ayudarte a recuperar mejor.

En el siguiente escalón estaría la nueva Fitbit Air de Google, aunque con un poco de trampa: para ello, es necesaria una suscripción (hablaremos de esto en el siguiente apartado más a fondo). Y luego estaría Whoop con su pulsera, aunque un pequeño matiz: tiene tres diferentes y, en función de la que elijamos, cambia la cantidad de cosas que podemos ir controlando de nuestra salud o entrenamientos.

En la tabla que hay justo encima de estas líneas encontramos un resumen muy cortito y al pie de lo que ofrece cada una de las pulseras que tiene Whoop ahora mismo. Tiene un poco de trampa, porque dos de ellas (One y Peak) utilizan la misma versión de pulsera, la 5.0. Sin embargo, en función de cuál elijamos, podremos tener control sobre ciertos aspectos adicionales, como el estrés o un medidor de ritmo de envejecimiento. Si buscamos lo más avanzado, entonces tenemos Life, que trae otra pulsera diferente y que también tiene electrocardiograma.

El modelo de suscripción, la diferencia más grande entre todas

La verdadera chicha de esta comparativa no está en el hardware, sino en el software y las suscripciones de estos dispositivos. Aquí tenemos tres modelos muy diferentes y, de hecho, más allá del precio, pueden ser lo que nos empuje a comprar la pulsera de un fabricante u otro. Porque claro, no es lo mismo pagar un dispositivo y ya, que tener que añadir una suscripción extra a las que ya tengas.

La que se aleja del modelo de suscripción es la Polar Loop que, de hecho, no tiene ninguna. Hablaremos después del precio de estas pulseras, pero es la mejor opción si buscas hacer un pago único. Esta tiene una app de Polar que está disponible tanto para Android como para iOS, que es lo que nos permitirá consultar datos recogidos por la pulsera.

Como opción intermedia se sitúa la Fitbit Air de Google. Esta sí que tiene un modelo de suscripción (nada de Fitbit, esta se llama Google Health Premium), pero es opcional. Lo que ocurre es que esto desbloquea las mejores funciones, como un entrenador virtual al que hacerle preguntas sobre los datos recogidos por la pulsera, el acceso a planes de actividad personalizados o una biblioteca con entrenamientos y sesiones de mindfulness. Cada dispositivo incluye tres meses gratis de esta suscripción y tiene un precio de 8,99 euros al mes (o 99,99 euros al año).

Sin suscripción Con Google health premium LO BUENO 🟢 Sigues pudiendo medir tu actividad diaria, tu sueño o tu salud sin tener que pagar nada Tendrás un coach virtual basado en IA que te ayudará, métricas más avanzadas e incluso sesiones de meditación o relajación LO MALO 🔴 Te quedas sin funciones avanzadas o inteligencia artificial Añadirás una suscripción más a las que ya tengas contratadas, como Netflix o Spotify Ideal para: Personas que buscan un control sencillo de su día a día y de sus entrenamientos sin pagar más de lo que cuesta la pulsera Deportistas o usuarios que no solo quieren mediciones básicas, sino un sistema que les ayude con consejos o rutinas para sus entrenamientos

Y luego tenemos las pulseras Whoop, donde la suscripción es totalmente obligatoria. En este sentido, podemos ver la pulsera como una especie de servicio que estamos contratando, como podría ser Spotify o Netflix. Obviamente, necesitamos la pulsera, pero esta es inservible si no pagamos la suscripción. Dependiendo de la pulsera de Whoop que elijamos, el precio varía. Os dejamos un resumen a continuación:

Whoop One : 199 euros al año.

: 199 euros al año. Whoop Peak : 264 euros al año.

: 264 euros al año. Whoop Life: 399 euros al año.

Google parte con ventaja si buscas la pulsera sin pantalla más barata (con matices)

Para terminar con las diferencias entre estos tres dispositivos, nos queda hablar del precio. Y aquí, aunque sea por muy poco, la única que baja de los 100 euros es la Fitbit Air. Podemos aquí decir que su precio subiría si optamos por pagar la suscripción Google Health Premium, aunque esta es opcional y podríamos tener el dispositivo funcionando con nosotros sin pagar de más.

La pulsera de Polar, aunque es más cara (cuesta 179,90 euros), no requiere ningún pago adicional para extraer todas sus funciones. En cuanto a las pulseras de Whoop, como ya hemos explicado más arriba, va a depender de la suscripción o modalidad que elijamos. Es cierto que tanto las versiones Peak como Life son muy interesantes si tenemos en cuenta lo que ofrecen, pero eso se paga y se tiene que seguir pagando mientras queramos seguir usando la pulsera.

Para terminar, vamos a hacer una pequeña mención a los accesorios de estas pulseras. Si echamos un vistazo en Amazon, podemos ver cómo una correa de repuesto de la pulsera de Polar cuesta en torno a los 20 euros, mientras que las correas de la Fitbit cuestan 44,99 euros o 59,99 euros si nos vamos a la que tiene un aspecto prémium. Eso sí, la pulsera de Google incluye ahora mismo una correa extra gratis.

Whoop también cuenta con correas que cuestan muy parecido a las de la pulsera de Google (están situadas entre 49 y 59 euros), aunque lo destacable de esta pulsera es que cuenta con una banda para bíceps que cuesta. Esta permite llevar el dispositivo ajustado y dejar espacio para que llevemos un reloj sin problemas (o, directamente, por si no queremos llevar nada en las muñecas).

En resumen: qué pulsera elegir según tus gustos y necesidades

Ahora que tenemos todas las diferencias entre estos dispositivos encima de la mesa, es el momento de decidirse por uno o por otro. Como ya hemos explicado, las diferencias en cuanto a tamaño, diseño o autonomía no son tan determinantes como el precio o el modelo de suscripción. Vamos a ver motivos de compra para cada una de estas pulseras, pero, aunque sea muy obvio, quédate con esto: no pienses en cuánto te quieres gastar a la hora de comprar, sino también a la larga.

Por qué elegir la Google Fitbit Air

La nueva pulsera de Google ha irrumpido con fuera en un mercado que está cada vez más en auge y lo ha hecho con una pulsera muy equilibrada, pero, sobre todo, más barata (si obviamos suscripciones, claro). Estos son sus principales puntos fuertes:

Es la opción más económica de partida : Es la única de las tres que parte de menos de 100 euros de lanzamiento y viene, además, con una correa extra de regalo.

: Es la única de las tres que parte de menos de 100 euros de lanzamiento y viene, además, con una correa extra de regalo. Más ligera que el resto de sus competidoras : No es que ninguna de las tres pese mucho, pero la de Google es la más ligera de las tres con diferencia.

: No es que ninguna de las tres pese mucho, pero la de Google es la más ligera de las tres con diferencia. Las funciones de Google Heatlth Prémium son muy útiles: Es cierto que hay que pagarla aparte, pero la suscripción de Google cuenta con muchas ventajas de la mano de Gemini que pueden permitirnos entrenar o mejorar nuestros hábitos diarios.

Por qué elegir la Whoop Peak (u otra de sus hermanas)

Este fabricante es el que más tiempo y experiencia tiene en este mercado, aunque tanto por precio como por métricas, es un producto muy orientado a usuarios exigentes o deportistas profesionales. Estas son sus bazas:

Es la que más autonomía ofrece de las tres : Son 14 días de autonomía, el doble que la de sus rivales. Es tener contigo un dispositivo que solo tendrás que cargar dos veces al mes prácticamente.

: Son 14 días de autonomía, el doble que la de sus rivales. Es tener contigo un dispositivo que solo tendrás que cargar dos veces al mes prácticamente. Peak y Life son lo más completo a nivel de métricas : Whoop One cuenta con un registro de métricas más básico, pero las otras dos suscripciones están por encima de lo que miden tanto la pulsera de Loop como la de Google.

: Whoop One cuenta con un registro de métricas más básico, pero las otras dos suscripciones están por encima de lo que miden tanto la pulsera de Loop como la de Google. Tiene un perfil muy orientado a atletas o deportistas profesionales: Es una pulsera muy interesante si quieres tener un control intensivo y exhaustivo de tu descanso, de tu entrenamiento o de tu actividad diaria. Para un usuario medio quizás no, pero es la mejor opción si eres un deportista profesional o te gusta competir en alguna disciplina.

Por qué elegir la Polar Loop

Polar Loop es la única de estas tres opciones que no tiene un modelo de suscripción, lo que es su principal baza. Es cierto que no ofrece la misma cantidad de opciones que las otras dos pulseras, pero eso precisamente la hace una opción interesante para la mayoría de usuarios:

Un solo pago y se acabó : Google te da la opción de elegir o no una suscripción, pero Polar directamente no tiene ninguna. Pagas una sola vez y y ya tienes todo lo que ofrece el dispositivo.

: Google te da la opción de elegir o no una suscripción, pero Polar directamente no tiene ninguna. Pagas una sola vez y y ya tienes todo lo que ofrece el dispositivo. Buen control del sueño y de la actividad física : Con su app para móviles podemos ver cómo es nuestro sueño o nuestra actividad física, aunque no tan profundo como sus rivales.

: Con su app para móviles podemos ver cómo es nuestro sueño o nuestra actividad física, aunque no tan profundo como sus rivales. Es ideal para usuarios poco exigentes que no quieren un dispositivo de Google: No es la opción más barata, pero al no ofrecer suscripciones, puede ser interesante si buscas un dispositivo sencillo y con buen control del descanso y el deporte.

Ficha técnica con las principales diferencias entre la Google Fitbit Air, la Polar Loop y la

Fitbit Air whoop 5.0 polar loop dimensiones y peso 34,9 x 17 x 8,3 mm 5,2 g sin la correa 12 g con la correa 34,7 x 24 x 10,6 mm 26,5 gramos con la correa 42 x 27 x 9 mm 19,5 gramos sin correa 29 gramos con correa batería y carga Hasta 7 días de autonomía Carga de 0 a 100% en 90 minutos Hasta 14 días de autonomía Carga de 0 a 100 % en 152 minutos o 110 minutos con el PowerPack Hasta 8 días de autonomía conectividad Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 sensores Monitor de frecuencia cardiaca óptico Acelerómetro de tres ejes Sensores rojos e infrarrojos para monitorizar la saturación de oxígeno (SpO2) Sensor de temperatura en el dispositivo (variación de la temperatura cutánea disponible en la aplicación Google Salud) Motor de vibración - Sensor Precision Prime Acelerómetro Sensor OHR GEN 3.5 Resistencia Resistente al agua hasta 50 metros Resistencia IP68 Resistencia WR30 al agua colores Obsidiana, gris niebla, frambuesa, lavanda Disponible en 21 colores diferentes y posibilidad de personalizar el tuyo propio Negro, beige, marrón precio Desde 99,99 euros Desde 199 euros (suscripción anual) Desde 179,90 euros

Google Fitbit Air - Pulsera de Actividad sin Pantalla con monitorización de la Actividad física - Compatible con iOS y Android - Obsidiana + Correa Deportiva de Fitbit Air - Obsidiana, pequeña Hoy en Amazon — 99,99 € Google — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

WHOOP One – Suscripción de 12 Meses, Wearable de Salud y Forma física 5.0 – Control de Actividad 24/7 con VO2 máx., Seguimiento del sueño, Entrenamiento Personalizado, información del Ciclo Menstrual Hoy en Amazon — 199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Polar Loop: Wearable de Actividad sin Pantalla con Registro 24/7 de Actividad, sueño y FC, detección automática de Entrenamiento, sin suscripción, 8 días de autonomía. Hoy en Amazon — 179,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Google, Polar, Whoop

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