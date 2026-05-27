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PAU, EBAU o EvAU 2026: cuáles son las fechas en cada comunidad autónoma para el examen de selectividad

Te decimos cuáles son las fechas de la Selectividad de este año en cada una de las comunidades autónomas españolas. Tanto las convocatorias ordinarias como las extraordinarias.

Examen Pau
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Yúbal Fernández

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Vamos a decirte cuáles son las fechas de la PAU para cada comunidad autónoma, la antigua selectividad a la que también se la ha conocido como EvAU o EBAU. Se trata de uno de los exámenes más importantes para los estudiantes en España, ese que determinará qué carrera universitaria pueden cursar.

Aunque casi todas las comunidades realizan los exámenes en fechas muy similares o incluso en las mismas, hay algunas excepciones. Por eso, vamos a darte la lista con cada una de las comunidades y sus fechas concretas, para que sepas cuándo te toca a ti.

Fechas de la selectividad 2026 en España

A continuación te dejamos una lista de las fechas en las que se realizarán las pruebas de acceso a la universidad en cada comunidad autónoma. Vas a tener dos fechas: la convocatoria ordinaria y la extraordinaria. Así, lo sabrás en cada uno de los casos.

  • Andalucía: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Aragón: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Ceuta y Melilla: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio (se rigen por el calendario andaluz)
  • Canarias: Convocatoria ordinaria los 2, 3, 4 y 5 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Asturias: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 6, 7 y 8 de julio
  • Cantabria: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Castilla-La Mancha: Convocatoria ordinaria los 8, 9 y 10 de junio, y la extraordinaria los 29, 30 de junio y 1 de julio
  • Castilla y León: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Catalunya: Convocatoria ordinaria los 9, 10 y 11 de junio, y la extraordinaria los 2, 3 y 4 de septiembre
  • Comunidad de Madrid: Convocatoria ordinaria los 1, 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Comunitat Valenciana: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Euskadi: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Extremadura: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Galicia: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Baleares: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • La Rioja: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Murcia: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 30 de junio, 1 y 2 de julio
  • Navarra: Convocatoria ordinaria los 2, 3 y 4 de junio, y la extraordinaria los 24, 25 y 26 de junio
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