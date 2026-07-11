"Lo he olido": los artistas están empezando a pedir a sus fans que no se hagan caca en los conciertos, aunque pierdan el sitio

Olivia Rodrigo ha confesado que reconoce a sus fans más devotos por el olfato. Son los que se hacen caca en las primeras filas, incapaces de dejar de verla ni por un momento. Detrás del chiste escatológico hay un dato algo más controvertido (si cabe): la primera fila de los conciertos se cotiza actualmente tan cara que muchos fans no están dispuestos a perder el sitio por un apretón.

Los fans tienen aguas mayores. En KISS Breakfast, el programa matinal de la emisora británica KISS FM, los presentadores preguntaron a Olivia Rodrigo por el lugar más incómodo en el que había tenido que ir al baño. La cantante reorientó la respuesta: ha estado en conciertos y festivales donde la gente lleva pañales para plantarse en primera fila, no moverse y hacer sus necesidades in situ, y esa cercanía la notó de primera mano. "Lo he olido", dijo. No es la primera.

Otros artistas que dan ganas. La primera vez en la que se percató del problema fue en un concierto suyo en Hyde Park en junio de 2025: es un recinto que prohíbe salir y volver a entrar una vez escaneada la entrada. Allí leyó el cartel de una fan que anunciaba que llevaba pañales para aguantar en la primera fila. No es la primera artista: años antes, en 2023, durante el Eras Tour de Taylor Swift, se detectó una oleada de fans que presumían de pañal para no perderse ni un minuto de repertorio de más de tres horas. La revista 'Glossy' documentó cómo creadoras de contenido enseñaban a colocárselos bajo el vestido y recomendaban las marcas de pañales más discretas.

Parte del problema. La cuestión es graciosa, pero hay un aspecto de esta historia que no da tanta risa. Rodrigo arranca en Hartford (Connecticut) el próximo mes septiembre The Unraveled Tour, una gira de 86 fechas por todo el mundo. Los precios ya confirmados por Ticketmaster van de los 83,40 dólares a 799,50. El acceso general de pista ronda los 250 dólares y los paquetes VIP de entrada temprana al foso estarán entre 540 y 554. Con esas cantidades, es normal que si un fan está dispuesto a hacer hasta diez horas de cola para pillar un buen sitio, también esté más que dispuesto a mearse encima.

La imagen de las fans histéricas que no se pueden contener el pipí es sustituida por otra más triste: el diseño del recinto penaliza salir al baño, y los fans tienen que ingeniárselas como pueden. Podemos discutir si hay artistas que realmente merezcan toda esta ordalía, pero la cuestión es que los precios de los directos no van a bajar, y tal y como hemos visto en fenómenos como el de Bad Bunny, los conciertos son el nuevo sitio en el que hay que estar. Con o sin pañales.

Todos huelen. Rodrigo no es la única que ha padecido el tema en las últimas semanas. En un concierto del cantautor folk Noah Kahan en Filadelfia el pasado 26 de junio, alguien no llegó ni a ponerse el pañal: defecó directamente junto a los asientos. Kahan lo abordó al día siguiente en X pidiendo por favor que la gente usara el baño, y recordando que detrás de cada deposición no autorizada hay "un trabajador del recinto con la mirada de las mil yardas". Días después, en Toronto, hizo recitar al público un juramento: al entrar en el recinto se firma un contrato social por el cual no se debe hacer de vientre en el suelo.

La envergadura como artista (y la edad del público) que va a ver a Rodrigo o a Taylor Swift y la que va a ver a Kahan es distinta, así que quizás la proximidad en el tiempo de esta deriva escatológica de los conciertos puede que sea casual. Pero desde luego, articula un relato en torno a cómo los conciertos se han convertido en lujosas y carísimas prisiones que nos cohartan en las necesidades más básicas. Eso sí, abre la puerta a vías altamente expresivas de reclamación por aglomeraciones y retrasos.

Cabecera | NRK P3

En Xataka | En 1966, un profesor viajó a Cartagena para conocer a John Lennon. Y gracias a él España empezó a aprender inglés