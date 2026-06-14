El profesor de Cartagena que le pidió a los Beatles que imprimieran sus letras y cambió cómo escuchamos música

En 1966, Juan Carrión viajó desde Cartagena a Almería con un cuaderno lleno de huecos. No eran apuntes incompletos: eran huecos muy concretos, los fragmentos de letras de los Beatles que no había conseguido descifrar escuchándolos en la radio y en sus discos. Fue a pedirle a John Lennon que le ayudara a completarlos. Una petición de la que saldría una decisión editorial que la industria discográfica conservaría durante décadas.

Quién es Juan. Juan Carrión Gañán nació en Madrid en 1924. Llegó a ser alto funcionario del Ministerio de Agricultura antes de renunciar para irse a Londres como profesor de español en el Centro de Lenguas asociado a la Embajada británica. Cuando volvió a España, se instaló en Cartagena, donde le ofrecieron un puesto en la base militar de Tentegorra, y montó su propia academia. Por entonces, nadie seguía este sistema de enseñar inglés con letras de canciones, pero era un trabajo peliagudo: las tanscribía en tiempo real mientras las escuchaba por radio, dejando en blanco los fragmentos que no lograba descifrar.

Un pionero. Recordemos que en 1966 no existía una manera cómoda de acceder a la letra de una canción. Los singles ocasionalmente la incluían en su contraportada, y los LPs rara vez lo hacían. El caso es que el método pedagógico de Carrión era eficaz y pionero, según describe el escritor Javier Adolfo Iglesias, autor del libro 'Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para siempre'. Carrión fue un "pionero en el uso de los recursos multimedia, el cine, las noticias de la BBC y las canciones de los Beatles" para enseñar inglés. Pero aún así, había fragmentos que se le escapaban.

Al encuentro. Cuando Carrión se enteró de que John Lennon vendría a España en octubre de 1966 para rodar '¡Cómo gané la guerra!' a las órdenes de Richard Lester, tomó el autobús hacia Almería. Se quedó allí una semana a pesar de que no tenía mucho dinero: primero trabó amistad con Les Anthony, su chófer y guardaespaldas, y a través de él le hizo llegar los cuadernos. Finalmente se encontraron en persona. Tenía una petición muy concreta: que los Beatles incluyeran las letras impresas en sus álbumes para facilitarle el trabajo. Al parecer, Lennon le prometió que en el siguiente disco se haría.

Curiosamente, la relación de Lennon con sus compañeros no pasaba por el mejor momento, y se estaba planteando abandonar los Beatles. En esos mismos días en Almería compondría 'Strawberry Fields Forever', tema que los Beatles grabarían a finales de 1966 y publicarían como single en febrero de 1967.

En la contra de Sgt. Pepper's. El LP que los Beatles publicaron después del encuentro fue 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', en 1967. Y según se dice, fue el primer LP de rock en incluir todas las letras impresas en su contraportada. Curiosamente, muchas fuentes especializadas en la historia de los Beatles documentan el dato, pero nunca se menciona a Carrión. Y sin embargo, la importancia de la decisión de los Beatles fue muy significativa: lo que la banda hizo en 'Sgt. Pepper's' pasó a ser práctica habitual en la industria.

Al cine. En 2013, el director David Trueba adaptó la historia de Carrión en 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', con Javier Cámara en el papel del profesor. En los Goya de 2014 la película obtuvo seis premios, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor actor protagonista. Fue la candidatura española a los Óscar de ese año. Carrión murió el 30 de agosto de 2017 en Cartagena y Trueba lamentó haberse "conocido muy tarde en la vida, sobre todo en la de él".

En Xataka | El shock de una era: así fue la turbia ruptura de los Beatles vista 50 años después