Uno de los mayores fracasos en taquilla de la historia del cine tendrá una segunda oportunidad. Una totalmente diferente

Corría el año 2012. Facebook compraba Instagram, Apple lanzaba el iPhone 5, todos cantábamos el 'Gangnam Style', nos temíamos que el mundo acabase por culpa de una profecía maya y Disney lanzaba su próxima gran franquicia: 'John Carter'. Lo hacía con grandes aspiraciones, con el objetivo de dar comienzo a una nueva era de la ciencia ficción (al fin y al cabo, es una historia con 11 novelas muy queridas), pero acabó siendo todo lo contrario.

Las bases no estaban ni tan mal. 'John Carter' es una obra literaria original de Edgar Rice Burroughs, creador de 'Tarzán', y ha influenciado a grandes títulos como 'Star Wars', 'Dune', 'Super Man' o 'Avatar'. Los ingredientes estaban ahí, pero no funcionaron. Con John Carter, Disney firmó uno de los mayores desastres financieros de la historia del cine. Por eso resulta llamativo que lo vayan a intentar de nuevo no con una película de acción real, sino con una serie de animación.

Contexto: el desastre de John Carter

La historia de John Carter es curiosa. No es que la película fuese mala, pero se juntaron las ganas de comer y el hambre. Por un lado, el largometraje tuvo un presupuesto desmedido de aproximadamente 300 millones de dólares, a los que hubo que sumar unos 100 millones en marketing. Eso ya pone el listón muy alto en lo que a taquilla se refiere, tan alto que 284 millones no fueron suficientes.

Por otro lado, su director, Andrew Stanton, venía de hacer 'Buscando a Nemo' o 'WALL-E' y no tenía experiencia dirigiendo películas con actores reales. Rodar una peli de animación y una de acción real es totalmente diferente en términos de rodaje, efectos, repetir escenas, etc., lo que también elevó el coste final.

Por último, nunca está de más recordar lo que pasó con el nombre. La obra original se titula 'John Carter of Mars', y Disney, por aquellos entonces, no estaba como para volver a apostar por cosas de Marte tras el fracaso de 'Mars Needs Moms'. Optó, por lo tanto, por dejar el título en 'John Carter', lo que, unido a unos tráileres de lo más confusos, provocó que el público no entendiese la película.

La producción dejó a la compañía de Mickey Mouse un agujero de unos 180 millones de euros (200 millones de dólares). Eso es más que suficiente para que la peli figure en el Libro Guinness de los Récords como el mayor fracaso en taquilla de la historia.

El directo de 'Brave' vuelve a Marte

Más de 14 años después de este desastre, John Carter tendrá una segunda oportunidad. Edgar Rice Burroughs, Inc., la empresa que gestiona los derechos del autor, está desarrollando la serie de animación 'John Carter, Warlord Of Mars'. Esta vez el enfoque es totalmente distinto: en lugar de una película para cines, será una serie; y en lugar de acción real, se apostará por la animación.

Aunque el proyecto se anunció inicialmente en 2025, es ahora cuando ha dado su paso más importante. Mark Andrews, un especialista en animación y ganador de un Óscar, ha sido contratado como director principal y co-showrunner. Andrews ya conoce muy bien a John Carter, puesto que fue uno de los guionistas de aquella fallida película de Disney.

Mark Andrews dirigió junto a Brenda Chapman la película de Pixar 'Brave (Indomable)', que se llevó el Óscar a la mejor película de animación en 2013. En 'John Carter, Warlord Of Mars' trabajará codo con codo con Michael Kogge, conocido principalmente por sus novelas de 'Star Wars', que ejercerá como guionista principal y co-showrunner.

Andrews ha asegurado que el universo de John Carter le apasiona desde que era niño, especialmente por su mezcla de ciencia ficción y fantasía. La nueva serie pretende hacer justicia a la escala de la obra original gracias a las posibilidades que ofrece la animación actual: "La animación es el medio perfecto para dar vida al mundo de Burroughs", ha explicado, justificando por qué cree que el resultado será muy diferente al de hace tres lustros.

Este nuevo proyecto no es, bajo ningún concepto, una secuela de la película de Disney. La serie se basará directamente en las novelas de Edgar Rice Burroughs y reescribirá la historia de forma totalmente independiente. Por el momento no se han revelado los actores de doblaje, el estilo visual ni la plataforma en la que se distribuirá, como tampoco hay una fecha de estreno prevista.

Vía | Filmstarts

Imagen | Disney