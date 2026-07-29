Doble rebaja en el Google Pixel 10: así es la nueva oferta que además permite financiar el móvil al 0%

Los Google Pixel llevan recibiendo muy buenas ofertas desde hace bastante tiempo, y no solo en la configuración mínima de almacenamiento que, en este caso, es de 128 GB. De hecho, ahora mismo es uno de los mejores momentos para dar el salto a la generación actual de la marca, ya que MediaMarkt tiene un doble descuento en el Google Pixel 10 que lo deja por 674,10 euros, casi su mínimo histórico.

Doble descuento en el Google Pixel 10

El Google Pixel 10 que se puede encontrar de oferta en MediaMarkt cuenta con una configuración de 256 GB. Tiene un doble descuento: uno directo y otro que se aplica al registrarse e iniciar sesión (es gratis) en la tienda. Además, se puede financiar al 0% con la MediaMarkt VISA.

Respecto al móvil, hablamos de un modelo compacto que incorpora una excelente pantalla OLED con diagonal de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de entre 60 y 120 Hz. A nivel interno monta el Google Tensor G5 que, pese a no ser el procesador más puntero del mercado, ofrece un buen rendimiento y una buena experiencia en el día a día.

Sin duda alguna, uno de los puntos clave de este móvil, y del resto de modelos de la marca en general, es que cuenta con una excelente fotografía computacional, ofreciendo una experiencia muy buena a la hora de realizar fotos. Además, cuenta con un telefoto 5x, algo que se agradece.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Google Pixel 10 hoy ✅ LO MEJOR Tiene un apartado multimedia excelente .

. El apartado fotográfico es muy bueno, e incluye un telefoto 5x. ❌ LO PEOR Su procesador sigue por detrás de la competencia .

. Su carga rápida es de tan solo 30W. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil para exprimir su apartado fotográfico, ya que es donde más destaca este móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres priorizar otros apartados como el de la potencia, ya que su chip se queda corto frente a sus competidores directos, o la batería y su potencia de carga.

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Imágenes | Pepu Ricca, Google

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