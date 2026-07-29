Alina Dragos, experta fiscal: "Aunque la herencia no se haya repartido todavía. Hacienda ya te considera propietario"

Tres hermanos heredan los dos pisos de sus padres. Uno de ellos está alquilado a unos inquilinos que pagan sin falta su cuota mensual. Los tres hermanos no consiguen llegar a un acuerdo en el reparto de la herencia. Nadie cede, nadie firma, nadie reparte nada. Pasan los años y los pisos siguen ahí, alquilados, pero ninguno de los hermanos se lo adjudicado. Aportan cada mes un dinero que nadie declara a Hacienda porque, según ellos, al no haberse repartido la herencia, "no son de nadie".

Ese razonamiento tiene un fallo grave: para Hacienda esos pisos sí son de alguien. De los tres a la vez, desde el momento en el que sus padres murieron, aunque legalmente la herencia no se haya resuelto todavía. Así lo confirman Alina Dragos y Aitor Fernández, asesores fiscales de TaxDown que ven este error una y otra vez entre sus clientes.

Copropietarios antes de firmar nada. Tal y como nos confirma Alina Dragos, cuando alguien muere, sus bienes no quedan sin dueño ni un solo día. La ley reparte la propiedad entre los herederos desde el minuto uno aunque nadie haya firmado ni aceptado nada todavía. "Para Hacienda eres un posible heredero de esta herencia que está yaciendo", explica Dragos.

Eso significa que, si son tres hermanos, cada uno asume "de forma temporal" un tercio de cada bien que conforma la herencia y asume sus costes fiscales de forma solidaria hasta que se resuelva su adjudicación definitiva. No hace falta repartir nada para que la obligación exista. "Cada uno tiene que incluir el inmueble por un tercio en la declaración", cuenta Dragos. Y lo mismo pasa con cualquier renta que ese inmueble genere. Es decir, si es un piso alquilado, cada heredero tributará por el porcentaje correspondiente de ese beneficio que genera el bien.

Qué es una herencia yacente. El nombre suena un tanto raro, la idea es bastante sencilla. Una herencia yacente es el tiempo que pasa entre el fallecimiento de alguien y la aceptación formal de sus herederos. El patrimonio existe, tiene deudas y derechos, pero de momento no tiene un dueño único y definido.

Tal y como indican desde el bufete Vilches Abogados ese periodo puede durar semanas, o alargarse hasta 30 años, según lo que tarden los herederos en resolver la herencia. Mientras tanto, la propiedad sigue generando ingresos y alguien tiene que responder por ellos ante Hacienda. Para hacerlo, Hacienda asigna un NIF propio a la herencia de la que serán responsables solidarios sus herederos designados hasta su aceptación.

Por qué la obligación nace con la muerte, no con el reparto. La ley marca un plazo de seis meses desde el fallecimiento para liquidar el Impuesto de sucesiones. Haya reparto entre los hermanos o no. Es decir, hay que "liquidar el impuesto de sucesiones que tienen seis meses", insiste Aitor Fernández, pase lo que pase entre los herederos. Y no es solo ese impuesto.

El resto de obligaciones de los herederos sobre ese patrimonio comienzan de correr desde ese mismo día. Y hasta, que no se reparta, sigue siendo "un porcentaje de cada uno de ese inmueble". Da igual que el papeleo tarde años en resolverse. No es que la herencia entre en un limbo y no tenga dueño durante ese lapso de tiempo entre el fallecimiento y la aceptación de la herencia. Es que todos son dueños hasta que acuerden los porcentajes finales del reparto. Como tales, deben cumplir con las obligaciones fiscales de los bienes de la herencia desde el primer día.

Qué pasa con alquileres, rentas e inversiones mientras tanto. Si el piso heredado está alquilado o genera algún tipo de ingreso, cada heredero debe declarar su parte del alquiler. No importa si el dinero llegua a una sola cuenta, o solo a uno de los herederos.

No solo se limita a los bienes inmuebles, también sucede con los dividendos de acciones o intereses que formaban parte del patrimonio del fallecido. Son de los herederos desde el primer día, se hayan repartido o no, según recoge la Agencia Tributaria.

Dejar el piso vacío tampoco te libra de Hacienda. Como ejemplo fácil de entender hemos hablado de las obligaciones fiscales cuando uno de los bienes estaba alquilado y generaba ingresos antes de aceptar la herencia. Pero las obligaciones fiscales están ahí incluso cuando la propiedad no está obteniendo beneficios adicionales y nadie vive en ella. Hacienda asume que podría dar ingresos igualmente.

Es la conocida imputación de rentas. En este caso se aplica un valor del 2% del valor catastral, o de un 1,1% si el valor se ha revisado en los últimos diez años, que se paga solo por tener una vivienda vacía a tu nombre, o al de varios herederos, como pasa en una herencia sin repartir.

Cuando por fin llega el reparto de la herencia, cada heredero pasará a declarar el porcentaje definitivo que le corresponda y, lo que antes se dividía a partes iguales entre todos, ahora recae solo en quien se queda con cada bien.

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Imagen | Unsplash (Towfiqu barbhuiya)