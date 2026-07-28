De las mejores miniseries de la historia: en solo seis episodios llega más lejos que otras series en varias temporadas

Un abogado agonizante de sida le dice a su médico que él no es homosexual, que un homosexual "no tiene ningún poder" y él sí lo tiene. Recordando a alguna de sus grandes interpretaciones del pasado, Al Pacino borda uno de sus mejores papeles recientes con frases como esa. Y no es el único. 'Ángeles en América', que puedes ver en HBO Max y Movistar Plus, no solo es una de las mejores series para maratonear en HBO Max, sino una de las mejores miniseries de todos los tiempos.

Mike Nichols dirigió esta adaptación de la obra teatral de Tony Kushner 'A Gay Fantasia on National Theme', estrenada en Broadway en 1993, llevándose premios como un Pulitzer y un Tony a Mejor obra. HBO la rodó con 60 millones de dólares, presupuesto que en 2003 rozaba el de una película grande, y firmó con ella su año más premiado hasta entonces: 11 Emmys de 21 nominaciones. Jeffrey Wright repitió en la versión televisiva el papel por el que ya había ganado un Tony sobre las tablas, para refrendar el carácter oficial de la adaptación.ç

En ella, Pacino interpreta a Roy Cohn, el abogado real de la caza de brujas macartista, que dos décadas sería mentor de un jovencísimo Donald Trump. Una trayectoria escalofriante contada en seis horas, solo seis capítulos que nos llevan a Nueva York en 1985: el sida que nadie quiere nombrar, un ángel que atraviesa techos, fantasmas que dialogan con los vivos... el tono está completamente empapado de una fantasía casi teatral, herencia directa del montaje original.

Todo su sensacional reparto interpreta a varios personajes: Meryl Streep hace de rabino, de fantasma y de ángel, y Emma Thompson pasa de enfermera a criatura celestial. Con su puñado de episodios que permiten verla casi de una sentada, es el antídoto perfecto para la triste fórmula televisiva actual de estirar una idea floja durante diez episodios. Aquí no sobra nada.

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