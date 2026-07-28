Repsol ya tiene su gasolina especial llamada Nexa 95. Una que vale para (casi) cualquier vehículo

Repsol ya tiene disponible su primera gasolina "de origen 100% renovable a escala industrial". Es, aseguran, un combustible con el que se compensan durante su producción todas las emisiones que salen del tuvo de escape. Es la conocida como Nexa 95 y ahora ya está disponible en algunas gasolineras de España.

¿Qué es Nexa 95? Como bien señalan nuestros compañeros de Motorpasión Moto, es posible que si has acudido a una gasolinera de Repsol este verano te hayas dado cuenta de que cuentan con un nuevo surtidor. En él puedes encontrar la conocida como Nexa 95, un combustible que se presentó el pasado mes de octubre pero que ha ido aumentando su disponibilidad.

Esta gasolina es el fruto del desarrollo que trata de encontrar una opción alternativa para los motores de combustión. La idea es sencilla: compensar durante la producción las emisiones contaminantes que se producen durante la quema del combustible en el motor.

Concretamente, esta nueva gasolina la podrás encontrar en más de 30 estaciones de servicio repartidas por todo el territorio nacional.

¿Cómo que renovable? En Repsol aseguran que estos combustibles son renovables porque, para empezar, reducen en un 70% las emisiones que salen por el tubo de escape de nuestro coche. Sin embargo, en sus informaciones no especifican en qué se basan estos datos ni se ofrecen estimaciones o cifras más concretas.

La empresa señala que no sólo hay que tomar como referencia los humos que salen por el tuvo de escape. Para entender por qué se considera renovable hay que mirar todo el proceso productivo, desde su generación hasta su distribución. Y, cómo no, ponen el foco en la posibilidad que brinda para que los coches de combustión generen menos emisiones y sigan siendo competitivos pese a las restricciones en materia de emisiones.

¿Cómo lo hacen? Es una de las grandes preguntas porque Repsol apenas suelta prenda en sus informaciones. En el caso de la gasolina, señalan que la Nexa 95 se produce en Tarragona y la versión de gasóleo, el Nexa Diésel, se produce en Cartagena.

El salto adelante es que utilizan la hidrogenación para someter a los aceites usados de cocina y otros residuos orgánicos a la acción del hidrógeno. Con ello eliminan las impurezas y el oxígeno de los residuos, produciendo "moléculas muy similares a las de los combustibles convencionales". Estos combustibles son compatibles con los motores actuales de combustión.

Cuando se presentó esta nueva gasolina el pasado mes de octubre, Repsol no quiso dar más detalles sobre la fórmula con la que consiguen este resultado. De hecho, en Car and Driver señalaban durante una primera prueba de la misma que los responsables de producto se habían negado a compartir ninguna información sobre la fórmula utilizada.

¿Y los combustibles sintéticos? Cuando hablamos de estos combustibles no hay que confundirlos con combusitbles sintéticos. Estos últimos nacen en un laboratorio, aplicando hidrógeno a la mezcla pero utilizando también CO2 capturado de la atmósfera.

Un combustible sintético, como los que trata de producir Porsche a escala industrial, se obtiene separando las moléculas de hidrógeno del agua mediante electrólisis. Durante ese proceso, una estación captura CO2 de la atmósfera mediante un filtro que "limpia" el aire. Cuando el filtro de CO2 está colmatado, se calienta para que el CO2 se guarde en un depósito. Al combinar este último con hidrógeno se produce metanol.

Mientras que los combustibles renovables dicen ser neutros en carbono porque están reciclando materia orgánica desechada y reducen las emisiones contaminantes del tubo de escape, los productores de combustibles sintéticos defienden que el CO2 capturado durante el proceso es tan alto que las emisiones del motor de combustión quedan compensadas.

Los problemas. El principal problema de este último combustible es que la energía que hay que utilizar para producirla es enorme. De hecho, es mucho menos eficiente que el uso de la electricidad en un coche eléctrico y eso implica que su precio ahora mismo es desorbitado. La ventaja es la de poder mantener con vida coches históricos y grandes deportivos y por eso Alemania y Porsche están metidos de lleno en el proyecto.

El combustible renovable, como pasaría con estos combustibles sintéticos, llega con un precio superior a la gasolina convencional. Ese es otro de los grandes inconvenientes para su implantación ya que, de poder elegir, es probable que el cliente priorice el ahorro que la reducción de emisiones con su propio coche.

¿Y se puede utilizar con cualquier coche? Sí y no. En líneas generales, la respuesta es positiva porque, de hecho, está pensado precisamente para que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de parque móvil posible. Si tu coche puede repostar gasolina 95 (la inmensa mayoría de los coches de gasolina) puede utilizar este combustible de Repsol.

Sin embargo, los compañeros de Motorpasión Moto recuerdan que hay motocicletas muy antiguas para las que no es recomendable utilizar este tipo de combustible. Tampoco es lo mejor para motores en los que se recomienda utilizar gasolina de 98 octanos. No, al menos, si quieres sacar todo el rendimiento al mismo.

Foto | Repsol

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