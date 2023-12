En pleno salto hacia el coche eléctrico, una empresa se ha empeñado en salvar el motor de combustión: Porsche

Europa se debate entre dos fuerzas: quienes apuestan por el salto al eléctrico sin contemplaciones y quienes aspiran a que el combustible sintético se convierta en una realidad para nuestro día a día.

Los políticos parecían decantarse por la primera opción aunque, finalmente, han dejado la puerta abierta a los segundos. Fabricantes de todo tipo de han lanzado también al primer caso y, sin embargo, sólo unos pocos hablan abiertamente de los beneficios del efuel. Algunos como Porsche, incluso, están desarrollándolos.

Pero, ¿por qué todo este lío?

La situación de los efuel

Cuando Europa estaba dilucidando cuál sería su hoja de ruta en materia de movilidad para los próximos años, se decidió que a partir de 2035 no se venderían coches con motores de combustión. Pero esta prohibición tenía un asterisco. Un asterisco que, con el tiempo, se ha ido haciendo más y más grande.

Lo que se decidió en un primer momento es que no se venderían coches con motores de combustión que no fueran neutros en emisiones contaminantes. Es decir, se podrían vender vehículos con motores de combustión siempre y cuando no expulsaran ningún tipo de sustancia peligrosa para el ser humano. Combustibles sintéticos que, en estos momentos, no existen y que no se tienen noticias de que puedan existir a corto y medio plazo.

Con el paso del tiempo, más y más voces se mostraron disconformes con esta redacción. Dos de los países que más presionaron fueron Alemania e Italia, conocidos por sus firmas premium y de deportivos de lujo. Su disconformidad a firmar el texto obligó a redactar una nueva exigencia: no se venderán coches con motores de combustión que no sean neutros en carbono.

El cambio en la redacción es sutil pero las implicaciones prácticas son muy importantes. Los efuel son combustibles sintéticos cuya huella de carbono es mínima pues la cantidad expulsada es muy baja y, además, también se atrapa carbono en la producción del mismo, por lo que la huella final es mínima.

Sin embargo, sí hay esperanzas de que el efuel sea neutro en carbono. De hecho, es un tipo de combustible sintético que ya se puede comprar a un precio desorbitado. El cambio práctico se produce porque son combustibles neutros en carbono pero no en emisiones, pues los efuel expulsan NOx y diferentes PMx (partículas en suspensión), consideradas peligrosas para el ser humano.

Por lo tanto, no parece que los combustibles sintéticos vayan a ser especialmente baratos. Aunque no hay datos concluyentes de cuánto costarían en un futuro los efuel neutros en carbono (Porsche habla de un precio inferior a dos dólares/litro y asocaciones ambientalistas de costes cercanos a tres euros/litro), los fabricantes han ido tomando posiciones.

La mayor parte de las firmas que operan en Europa tienen una hoja de ruta en la que solo hablan de coches eléctricos. Pero otros como Porsche o BMW sí aseguran estar muy interesados en los combustibles sintéticos. No es casual tampoco que BMW asegure que sigue trabajando en el desarrollo de motores de combustión pero sólo en aquellos propulsores más potentes y, por tanto, caros.

El interés de Porsche tiene mucho sentido

Actualmente, Porsche investiga la producción de combustibles sintéticos con una planta de Chile. No es la primera vez que el Grupo Volkswagen juguetea con esta posibilidad pues Audi también ha tenido su propia planta. Con el abandono de la firma de los motores de combustión, todos los proyectos relacionados con este combustible recaen en Porsche.

Y tiene mucho sentido. Porsche lleva tiempo presionando con los avances y logros de sus combustibles sintéticos. Lo último ha sido llevar a un Porsche 911 a la cima del volcán Ojos del Salado, Chile, a 6.734 metros de altura. El paso es importante pues tratan de demostrar que sus efuel son tan funcionales como la gasolina tradicional.

Hace unos pocos días, Porsche ponía el foco en otros de sus pilares: los clásicos. Según la marca, sus combustibles sintéticos podrán utilizarse en los propulsores de sus vehículos más antiguos sin ningún tipo de problema, alargando su vida útil y asegurando que se puedan mantener activos con el paso de los años. De momento, ha demostrado que siete generaciones distintas de su modelo más icónico pueden funcionar con este tipo de combustible.

Porsche siempre ha sido conocida por la enorme cantidad de vehículos clásicos que todavía tiene en funcionamiento. Comprarse un Porsche no es solo un capricho, también se considera una inversión a futuro, pues bien mantenido se espera que mantenga buena parte de su valor con el paso de los años, convirtiéndose en un clásico más o menos en función de la versión escogida.

Con la utilización de este tipo de combustibles, Porsche da una red de seguridad a estos clientes que confían en la marca más allá de lo que pueda ofrecer su coche en el presente. Pero, además, le permitirá diversificar el negocio y sacar aún más rendimiento a sus motores de combustión.

Igual que BMW espera dejar estos propulsores para las versiones más caras de su oferta, Porsche puede ofrecer la experiencia del coche de combustión a un precio muy superior al del resto de la gama eléctrica. La buena acogida del Porsche Taycan adelantan que, según la marca, el 80% de sus ventas en 2030 serán eléctricas.

Si las previsiones se cumplen, la combustión quedaría relegada a un segundo lugar pero esta podría ser la oportunidad de la compañía para ahondar aún más en su estrategia de vender sus automóviles lo más caros posible. Si la combustión es la excepción, podrá vender modelos muy exclusivos a un precio muy alto para clientes a los que, en el fondo, les dará igual si el combustible termina costándoles dos, tres o más euros por cada litro.

Este mismo año, al cierre del ejercicio fiscal, aseguraron que el margen de beneficios actual es del 18%. Un incremento de dos puntos respecto a los datos de 2021. Pero, además, aspiran a que esta cifra aumente por encima del 20% en los próximos años. Para ello, es importantísimo vender un mayor volumen de ediciones especiales. Y estas ediciones especiales podrán sostenerse mucho mejor si pueden ofrecer combustibles sintéticos a sus adinerados clientes.

Fotos | Porsche