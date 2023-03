"Hemos llegado a un acuerdo sobre el efuel": fumata blanca de la UE y Alemania para el fin de los coches de combustión

Fumata blanca. El acuerdo se veía venir desde ayer, pero ha sido esta mañana cuando Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión del Pacto Verde de la UE, ha dado la noticia de forma oficial: Bruselas y Berlín han llegado a un acuerdo sobre el uso de los efuels en vehículos. El alcance del anuncio va mucho más allá de los combustibles sintéticos o de Alemania, su política e industria. A lo largo de las últimas semanas el Ejecutivo de Olaf Scholz se había convertido en un obstáculo inesperado en el camino de la norma —ya negociada y pactada entre los socios europeos— que busca un parque móvil más ecológicos a partir de 2035.

Qué se enmarca exactamente en esa categoría, qué tecnologías están bajo su paraguas y cuáles quedan fuera ha sido la gran clave de la negociación.

¿Qué ha anunciado Bruselas? El encargado de dar la noticia ha sido el holandés Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo. Y lo ha hecho a golpe de tuit tras la cumbre de líderes de la UE, celebrada a lo largo de los últimos días: "Hemos llegado a un acuerdo con Alemania sobre el futuro de los efuels en los vehículos. Ahora trabajaremos para que se adopte lo antes posible el reglamento sobre normas de CO2 para automóviles y la Comisión dará con rapidez los pasos jurídicos necesarios para implementar el considerando 11".

Del lado germano la confirmación ha llegado de Volker Wissing, ministro de Transportes, quien ha ido un poco más allá al detallar el alcance del pacto con la Comisión: "Los vehículos con motor de combustión podrán seguir matriculándose después de 2035 solo si usan combustibles neutros en CO2". La decisión, recalca, mantiene a Europa en el objetivo de ser "tecnológicamente neutra".

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.



We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.