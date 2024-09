iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max: refinar un producto tiene una consecuencia inevitable. Ser tan continuista como siempre

Apple tiene nuevo candidato a mejor móvil de 2024 -y buena parte de 2025-. El iPhone 16 Pro, junto a su variante Max, se acaba de presentar de forma oficial en San Francisco. Llegan junto a los nuevos iPhone 16, el Apple Watch Series 10, los nuevos AirPods 4 y los AirPods Max 2. Un nuevo procesador, mejoras en cámara, Apple Intelligence como principal baza -aunque, a día de hoy, sea un futurible- y la promesa un año más de ser el mejor iPhone de la historia.

Esto es todo lo que hay que saber sobre los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, dos teléfonos continuistas pero con mucho que decir.

Caras conocidas. Pequeños cambios

A nivel de diseño, se hace completamente tener necesario los iPhone 15 Pro o 15 Pro Max al lado de los nuevos modelos para encontrar diferencias. Las partes traseras son prácticamente idénticas a lo visto el año pasado, con un módulo de cámara triple con la disposición que Apple lleva repitiendo desde el iPhone 11 Pro. Se repite con el titanio, ahora de grado cinco, prometiendo ser aún más resistente que la generación anterior.

Sí que hay cambios en el frontal, donde los biseles reducidos son los principales protagonistas. Apple ha reducido al mínimo los mismos para ofrecer un frontal todo-pantalla, manteniendo una de las características más identificativas del iPhone: la completa simetría.

Son, también, dispositivos con un mayor tamaño. Las pantallas han crecido, desde las 6,1 hasta las 6,3 pulgadas en el caso del iPhone 16 Pro y de 6,7 a 6,9 pulgadas en el iPhone 16 Pro Max. Se mantiene la misma resolución del año pasado, la tecnología OLED, y la denominación Super Retina XDR que nos recuerda que la calibración de estos iPhone sigue al nivel de los mejores Mac.

El nuevo Camera Control

El nuevo botón de cámara no solo la abre. También permite hacer fotografías con un solo click. Si lo dejamos pulsado, empezaremos a grabar vídeo. También puede usarse con pulsaciones ligeras o dobles para acceder a funciones como el zoom, la profundidad, etc. No se trata de un mero botón táctil, será sensible a la presión.

Un nuevo procesador para dominarlos a todos -sin echar a arder-

Los iPhone 16 Pro y Pro Max estrenan el nuevo Apple 18 Pro, una revisión bastante más potente respecto al A18 que utilizan sus hermanos menores. Fabricado en la segunda generación de tres nanómetros de TSMC, estrena un nuevo neural engine de 16 cores para Apple Intelligence.

Uno de los aspectos más importantes en el rendimiento tiene que ver con la disipación térmica. Por primera vez, los iPhone 16 cuentan con un sistema de refrigeración, mediante una cámara de grafito. El calor ha sido un problema histórico en los iPhone desde hace generaciones, y apostar por un sistema de refrigeración -como hace prácticamente toda su competencia- se hacía más necesario que nunca.

Apple Intelligence

La IA de Apple jugará un papel clave en los iPhone 16 Pro, a pesar de que Europa no se lo esté poniendo fácil a Apple y no esperemos Apple Intelligence hasta 2025. Los principales puntos en los que han hecho hincapié son los siguientes.

Private Cloud Compute : Apple asegura que los datos nunca se almacenan, y que tan solo se utilizan con el fin de responder a tus peticiones. Si bien Apple Intelligence combina funciones locales con otras en la nube, la seguridad es el elemento común que prometen.

: Apple asegura que los datos nunca se almacenan, y que tan solo se utilizan con el fin de responder a tus peticiones. Si bien Apple Intelligence combina funciones locales con otras en la nube, la seguridad es el elemento común que prometen. Podremos crear emojis con tan solo una descripción . La IA se encargará del resto. Sí, las posibilidades son infinitas.

. La IA se encargará del resto. Sí, las posibilidades son infinitas. Revivir recuerdos . Bastará con escribir la descripción de una fotografía de la galería para que esta aparezca. Además, estas podrán añadirse a colecciones personalizadas.

. Bastará con escribir la descripción de una fotografía de la galería para que esta aparezca. Además, estas podrán añadirse a colecciones personalizadas. Resúmenes en notificaciones : AI se encargará de priorizar las notificaciones por importancia, además de ofrecer resúmenes completos para que no tengamos que leerlas una por una.

: AI se encargará de priorizar las notificaciones por importancia, además de ofrecer resúmenes completos para que no tengamos que leerlas una por una. Una nueva Siri . Además de poder escribirle a Siri y no solo hablarle, será capaz de realizar más funciones que nunca.

. Además de poder escribirle a Siri y no solo hablarle, será capaz de realizar más funciones que nunca. Visual Intelligence . La alternativa de Apple a Google Lens recibe este nombre. Bastará con abrir la cámara con esta función para que pueda analizar el contenido que está viendo.

. La alternativa de Apple a Google Lens recibe este nombre. Bastará con abrir la cámara con esta función para que pueda analizar el contenido que está viendo. Integración con ChatGPT. Como ya adelantaron en la presentación de Apple Intelligence, ChatGPT 4o será una integración gratuita.

A Estados Unidos, Apple Intelligence llegará el próximo mes. No debemos esperarla en España hasta el año que viene.

