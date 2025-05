"Nunca deseé crear una dinastía": tras anunciar su retirada, Warren Buffet tiene claro qué hacer con su inmensa herencia

En algo menos de cinco meses Warren Buffet, el "Oráculo de Omaha", cumplirá nueve décadas y media de vida. Los años sin embargo han mantenido intactos su agudeza, su interés y sobre todo su capacidad para asombrar. Lo ha demostrado este fin de semana, cuando tras la multitudinaria junta de accionistas de Berkshire Hathaway y para pasmo de su equipo (incluido quien será su sucesor) anunció su intención de abandonar el puesto de consejero delegado del holding a finales de año. El cargo pasará al actual vicepresidente, Greg Abel.

Warren Buffet no hizo mención a su otra responsabilidad, la de presidente del consejo, que a priori pasará a su hijo Howard; pero el anuncio recuerda una de las máximas que ha compartido el famoso inversor de Omaha: su rechazo a las largas "dinastías". Tanto es así de hecho que, más allá de la junta de accionistas de Berkshire, Buffett ya lo ha dejado todo atado para que la enorme fortuna que suman sus acciones en Berkshire se destine a labores filantrópicas.

"Ha llegado el momento". A lo largo de su extensa y fulgurante carrera como inversor, Warren Buffet ha hecho algo más que ganar miles de millones de dólares y convertirse en la quinta mayor fortuna del planeta, según la lista Forbes. También se ha convertido en una voz respetada. Y temida. Quedó claro el sábado durante la multitudinaria junta de accionistas de Berkshire Hathaway celebrada en Omaha (Nebraska) con la asistencia de miles de personas.

Allí, además de hablar de las cuentas del holding, confirmar su enorme volumen de líquido en plena tormenta bursátil y lanzar alguna que otra indirecta con lectura política, Buffet dio la gran sorpresa, "la noticia del día", en sus propias palabras: el veterano inversor anunció su deseo de dejar el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Lo hará a finales de este mismo año, cuando pase las riendas al actual vicepresidente, Greg Abel (62), a quien Buffett eligió como su sucesor hace ya cuatro años, pero que el sábado no estaba al tanto de los últimos planes del empresario. De hecho Buffett solo los había compartido con sus hijos.

Click en la imagen para ir al tweet.

¿Qué hará exactamente? "Ha llegado el momento de que Greg se convierta en consejero delegado de la empresa a finales de año y quiero comunicárselo a los consejeros y dar esa recomendación", explicó Buffett. En su anunció se refirió exclusivamente al cargo de CEO, no al de presidente del consejo, responsabilidad que también ostenta. Según desveló en enero The Wall Street Journal, el plan de sucesión pasa por que sea su hijo Howie Buffett (70 años) quien asuma el rol de presidente no ejecutivo de Berkshire Hathaway. Su misión será mantener la cultura corporativa del holding.

Aunque vaya a pasarle el revelo a Greg Abel, Buffett explicó que no tiene "ninguna intención" de vender sus participaciones de Berkshire Hathaway, se mantendrá como accionista y aseguró que seguirá "rondando por ahí", si bien garantizó que la responsabilidad del CEO recaerá sobre su sucesor. "Creo que las perspectivas de Berkshire serán mejores bajo la dirección de Greg que bajo la mía".

Al futuro consejero delegado del holding le tocará el reto de tomar el relevo de una figura legendaria de las finanzas que convirtió Berkshire Hathayway en un gigante inversor con una capitalización de mercado que ha crecido de forma prácticamente constante desde los 90 y es una de las grandes compañías de EEUU, solo por detrás de las "Big Tech".

El futuro de su fortuna. No es la primera vez que Warren Buffett despeja cuál será el futuro de su milmillonario legado. En noviembre de 2024 el inversor publicó una carta dirigida a los accionistas en la que ya daba algunas pistas sobre qué tiene pensado hacer con su fortuna, que por entonces se valoraba en 149.700 millones de dólares y Forbes sitúa ahora en torno a los 168.200.

Su deseo pasa porque gran parte de esa riqueza se destine a causas filantrópicas, un compromiso asumido por el propio Buffet en 2006. En la carta compartía de hecho su decisión de convertir 1.600 de sus acciones de Clase A en 2,4 millones de acciones de Clase B, con menor derecho a voto, para repartirlas entre fundaciones familiares. La mayor parte se dedicó a Susan Thompson Buffett, una organización benéfica creada en 1964 y que lleva el nombre de la primera mujer de Buffett.

Un recorte de 56% en ocho años. "Las donaciones que hago hoy reducen mis acciones de Clase A de Berkshire a 206.363, un 56,6% menos que en 2006", detallaba en su carta de finales de 2024, en la que deba otro dato clave: a su muerte, sus hijos serán los responsables de "distribuir gradualmente" todas sus participaciones en el holding, que representaban por entonces alrededor del 99,5% de todo su patrimonio. El magnate deja por lo tanto a sus hijos la tarea de repartir todo lo posible a causas benéficas. En caso de que no les dé tiempo en vida (tiene entre 67 y 71 años), la misión pasará a tres fideicomisos anónimos que los reemplazarían.

"Nunca he deseado una dinastía". La carta de Buffett es interesante por algo más: en ella el inversor comparte reflexiones sobre el futuro, el legado y la familia. Y se pronuncia de forma rotunda contra los largos linajes empresariales. "Nunca he deseado crear una dinastía ni perseguir ningún plan que se extendiera más allá de los hijos. Conozco bien a los tres y confío plenamente en ellos. Las generaciones futuras son otra cuestión", revela.

"¿Quién puede prever las prioridades, la inteligencia y la fidelidad de las generaciones sucesivas para hacer frente a la distribución de una riqueza extraordinaria en medio de lo que puede ser un panorama filantrópico muy diferente? Aun así, la enorme riqueza que he reunido puede tardar más en desplegarse que lo que vivan mis hijos. Y es probable que las decisiones del mañana las tomen mejor tres cerebros vinos y bien dirigidos que una mano muerta", zanja Buffett antes de anunciar la designación de tres fideicomisos sucesores, más jóvenes que sus hijos, que llegado el momento se encargarían de seguir con el reparto filantrópico.

Imagen | Fortune Live Media (Flickr)

En Xataka | Las grandes fortunas se están desangrando con el desplome de la bolsa. Warren Buffett ha vuelto a acertar con su vieja receta