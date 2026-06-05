La NASA pone en alerta de evacuación a astronautas de la Estación Espacial Internacional [Actualizado]

Actualización, 5 de junio, 17:09. La NASA ha ordenado finalizar el procedimiento preventivo y volver a las operaciones previstas en la ISS, después de que Roscosmos pausara los trabajos de reparación en el túnel PrK. A continuación, el artículo original.

Podría haber sido una jornada más de trabajo a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero la situación ha dado un giro delicado. La NASA ha puesto en alerta de evacuación a varios astronautas después de que una fuga de aire en la parte rusa del laboratorio orbital se agravara, lo que llevó a la agencia a ordenarles refugiarse por precaución en una nave acoplada.

La orden llegó desde el control de misión de la NASA a las 9:04 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos (15:04 hora peninsular española). Varios tripulantes recibieron la instrucción de entrar en la nave Crew Dragon de SpaceX y ponerse sus correspondientes trajes espaciales por si la situación derivaba en una evacuación de emergencia.

En la ISS hay actualmente siete tripulantes, pero la medida preventiva no afecta a todos ellos. Bethany Stevens, del equipo de comunicaciones de NASA, explica que la orden alcanza a los estadounidenses Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, de la NASA; a la francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y al ruso Andrey Fedyaev, de Roscosmos.

La fuga se localiza en una zona muy concreta del segmento ruso: el túnel de transferencia del módulo de servicio Zvezda, conocido como PrK. Según Stevens, esa parte de la estación arrastra grietas y fugas desde hace tiempo, un asunto que NASA ha seguido de cerca y que Roscosmos ha tratado de contener hasta ahora con medidas operativas y reparaciones parciales.

Las grietas siempre han sido una preocupación que la NASA observa muy de cerca. La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa raíz de las grietas, y Roscosmos gestiona el problema mediante medidas operativas de mitigación y esfuerzos periódicos de reparación parcial.

De momento, la alerta no equivale a una evacuación en marcha. Lo que NASA ha activado es una medida preventiva mientras Roscosmos trabaja en la zona afectada, con parte de la tripulación en la Dragon y el resto de la estación bajo seguimiento. La diferencia es importante: hay preparación ante un posible escenario de emergencia, pero no una salida confirmada.

Imágenes | NASA

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