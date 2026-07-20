En la final del Mundial también se enfrentaron Palestina contra Israel. Y terminó ganando Palestina 1 a 0

Sobre el césped del MetLife Stadium corrían los jugadores de las selecciones española y argentina, pero hubo quien ayer vivió la final del Mundial como un pulso entre dos protagonistas distintos, con resonancias geopolíticas. De un lado una España que se ha convertido en una de las grandes valedoras internacionales (desde luego la más mediática) de Palestina. Del otro, una Argentina liderada por un gobernante que presume de ser "el presidente más sionista del mundo" y que antes del partido había recibido el respaldo público del primer ministro israelí.

Esa tensión que trasciende lo estrictamente deportivo se vivió el domingo de forma clara en las redes… y también Oriente Medio, sobre todo en Jerusalén.

Fútbol y algo más. Si hay un acontecimiento capaz de vaciar calles y playas en pleno julio y reunir a millones de personas alrededor de una pantalla es una final del Mundial. Esa viralidad ayuda a entender que a menudo el torneo trascienda el ámbito deportivo para colarse de lleno en el económico, político y simbólico.

Ocurrió ayer. Y es bastante comprensible. Si al magnetismo del Mundial le añadimos el contexto geopolítico, que el partido se disputaba en EEUU y que los protagonistas de la final eran España y Argentina, liderados por gobiernos que han mostrado un apoyo claro respectivamente a Palestina e Israel, el aderezo extradeportivo del encuentro estaba garantizado. Era deporte. Y era política.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met in his office with the Ambassador of Argentina to Israel, Rabbi Shimon Axel Wahnish, and wished great success to the Argentine national team in the World Cup final taking place tomorrow.



Ambassador Wahnish presented the Prime Minister with… pic.twitter.com/2x3pYAxA9b — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 18, 2026

Cruce de tuits. La demostración de hasta qué punto fue así llegó a través de X, donde Israel y Palestina dejaron claro a qué selección apoyaban.

El primer mensaje llegó el sábado desde la cuenta oficial del Primer Ministro israelí. En ella se publicaron varias fotografías de Benjamin Netanyahu con el embajador argentino Shimon Axel Wahnish en la que el líder israelí sostiene la camiseta albiceleste. Y por si la imagen no fuera clara de por sí, se acompañaba de un mensaje enviado públicamente por Netanyahu al presidente Javier Milei: "Apoyamos a Argentina de muchas maneras, incluida la de mañana".

Ese tuit circuló ya el sábado, en víspera del partido, pero ha vuelto a hacerlo en las últimas horas después de que lo recuperara la cuenta oficinal del Estado de Palestina para incluirlo en una nueva publicación. En ella básicamente hace dos cosas: comparte el cartel creado por la RFEF para anunciar la victoria de España y lo acompaña de la bandera palestina, la española y dos corazones. Todo esto (recordemos) junto al mensaje original de Netanyahu apoyando a Argentina.

Cosa de las redes, ¿no? No exactamente. Es cierto que el cruce de mensajes vía X ha sido los más mediático, pero en las últimas horas medios como elDiario, La Sexta o la agencia EFE han publicado crónicas que muestran cómo la final del domingo se vivió con intensidad en lugares como Gaza o Ramala, en Cisjordania, donde se pudo ver a aficionados celebrando el gol de Ferran Torres o incluso con camisetas de la Roja y banderas de España. Escenas parecidas pueden seguirse también en redes, como en un vídeo compartido en IG por Ya7ya_sager.

En Ramala el partido reunió a miles de personas para seguir el partido, incluido personal diplomático español. No se trataba solo de amor al fútbol o una cuestión de afinidad hacia una u otra selección. El trasfondo simbólico es más profundo.

Dos zonas, dos aficiones. Maria Trapaderne, de la agencia EFE, cuenta en una crónica cómo Jerusalén siguió dividida el partido que se disputaba en el MetLfife de Nueva Jersey. La zona Oeste se volcó con Argentina. La Este, con población mayoritariamente palestina, se movilizó con la Roja.

La cronista cuenta como en la Puerta Nueva de la Ciudad Vieja podían verse terrazas llenas de gente con la camiseta de la Roja y banderas rojigualdas. "El lado oriental apoya a España porque España ha apoyado activamente a Palestina, mientras que Argentina ha respaldado a Israel y ha fomentado la hermandad entre ambos países", resume Guad, un joven palestino que seguía el partido.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

@milenio Entre las ruinas de Gaza, la población celebró el triunfo de España ante Argentina dándole el triunfo de este Mundial 2026, ondeando banderas de ambos pueblos por las calles. Gazaties apoyan a España como una muestra de agradecimiento por el respaldo humanitario y político de esa nación que fue la primera de Europa en reconocer formalmente al Estado palestino. Gaza Palestina España Mundial Celebracion ♬ sonido original - MILENIO - MILENIO

¿Por qué esa polarización? Para entenderlo hace falta desempolvar la hemeroteca. Tanto la reciente como la más antigua. Argentina y el pueblo palestino tienen vínculos importantes, que incluyen tanto lazos de migración como la decisión de Buenos Aires de reconocer a Palestina como Estado en 2010. Sin embargo, el actual presidente del país sudamericano, Javier Milei, se ha destacado por su cercanía al Ejecutivo israelí encabezado por Netanyahu.

A comienzos de 2024, poco después de su elección, el líder argentino viajó a Israel, donde se le pudo ver llorando frente el Muro de las Lamentaciones, y él mismo se ha autoproclamado "el presidente más sionista del mundo". Ni siquiera Messi se ha librado de controversias relacionadas con la propaganda israelí.

Repasando cifras. El vínculo entre ambo territorios puede medirse en cifras. En 2005 el diario La Nación publicó que la Capital y Gran Buenos Aires residían alrededor de 244.000 judíos y en el conjunto del país sumaban cerca de 300.000, lo que los convierte en la mayor comunidad judía de toda América Latina.

A mayores de esos lazos, el vínculo histórico entre Buenos Aires y Tel Aviv se remonta décadas atrás: Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer el estado judío y este la apoyó en la guerra de Malvinas.

¿Y por parte de España? Destaca sobre todo el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a Palestina en los últimos dos años. En 2024 el Ejecutivo decidió reconocer el Estado Palestino alegando "una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas" de su pueblo. Desde entonces el Gobierno ha condenado también oficialmente los ataques israelíes en la Franja de Gaza y se ha mostrado muy crítico con las decisiones del ejecutivo liderado por Netanyahu.

En lo referido a Gaza España ha adoptado además un tono propio, mucho más fuerte que el del resto de sus socios comunitarios, igual que lo hizo en 2025 en su negativa a elevar al 5% su inversión en defensa, como reclamaba Donald Trump. Por si eso no fuera suficiente, la Vuelta Ciclista del año pasado dejó claro que el rechazo a la posición de Israel en Gaza permea parte de la sociedad española.

La muestra más clara llegó hace unos meses de manos (literalmente) de Lamine Yamal, que celebró la victoria del Barcelona en la Liga ondeando la bandera palestina, un gesto que celebró públicamente la autoridad de la región.

Imágenes | TikTok e Instagram

En Xataka | La FIFA ha logrado desnaturalizar hasta el extremo el fútbol y la prueba es el desconcertante show del descanso