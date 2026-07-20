Japón no necesitaba otro portaaviones para mover ficha. Su siguiente paso militar empieza con Vietnam

Japón se ha pasado décadas midiendo cada gesto militar con una cautela casi quirúrgica. No por falta de industria, tecnología o capacidad, sino por el peso de su historia reciente y por los límites políticos que han marcado su defensa desde la posguerra. Por eso, cuando Tokio mueve una pieza en este terreno, conviene mirar más allá del tamaño aparente del gesto. Lo que tenemos delante muestra hacia dónde se mueve el país asiático.

La noticia concreta. El movimiento aparece en un comunicado del Ministerio de Defensa japonés después de la reunión que el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi mantuvo dos días antes con el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam. Según Tokio, ambos acordaron iniciar conversaciones para concretar nuevas formas de cooperación en equipamiento y tecnología de defensa. La parte más llamativa es la posibilidad de desarrollar y producir conjuntamente embarcaciones rápidas de desembarco.

Vietnam, socio sin alianza. La elección de Vietnam no es casual. Hablamos de un país cuya historia reciente quedó marcada por la guerra con Estados Unidos, que desde la normalización diplomática de 1995 ha elevado su relación con Washington al rango de asociación estratégica integral y que, al mismo tiempo, evita presentarse como parte de un bloque militar. Esa combinación es precisamente lo que hace interesante su papel para Japón: Hanoi necesita reforzar sus capacidades, diversificar socios y proteger sus intereses marítimos, pero sin quedar atrapado en una alianza formal. En ese equilibrio, Tokio aparece como un socio útil, avanzado y políticamente menos estridente que otros actores.

La política de equilibrio. Esa posición tiene una traducción muy concreta en la doctrina de defensa vietnamita: los llamados “cuatro noes”. Hanoi sostiene que no participa en alianzas militares, no se alinea con un país contra otro, no permite bases militares extranjeras ni que otros países usen su territorio contra terceros, y no recurre al uso o la amenaza de la fuerza en sus relaciones internacionales. Es una arquitectura pensada para cooperar sin quedar absorbido por nadie.

El mapa marítimo. El comunicado japonés no menciona a China como destinatario directo del mensaje, pero sí coloca la conversación en dos espacios muy concretos: el mar de China Oriental y el mar de China Meridional. Para Tokio,el primero forma parte de sus grandes preocupaciones de seguridad; para Hanoi, el segundo es el escenario donde se concentran algunas de sus principales tensiones marítimas. Por eso los dos ministros subrayaron la libertad de navegación y sobrevuelo, además del respeto al derecho internacional y a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Por qué importan. La expresión “embarcaciones rápidas de desembarco” puede sonar menor frente a submarinos, cazas o grandes buques de guerra, pero su función es muy concreta: mover tropas, vehículos, equipos o suministros hacia una costa, una isla o una zona de acceso difícil. En un entorno marítimo fragmentado, con archipiélagos, arrecifes y territorios donde la distancia no siempre se mide en kilómetros sino en capacidad de llegar antes, esa movilidad tiene valor estratégico. No hablamos de un arma espectacular, sino de una herramienta práctica para operar donde el mapa se estrecha.

Japón mueve su industria. La posible cooperación con Vietnam encaja en una transformación más amplia: Japón está intentando que su base industrial de defensa pese más dentro y fuera del país. Lo hemos visto en la reforma de sus reglas de transferencia de equipamiento militar, revisadas de nuevo en abril de 2026 para promover más cooperación defensiva con aliados y países afines, y también en proyectos avanzados que siguen en fase de investigación, como el cañón de riel electromagnético. El punto es que Tokio está dejando de mirar su industria militar como un asunto puramente doméstico.

Un giro muy medido. Lo interesante es que ninguno de los dos países necesita presentar esto como una ruptura para que tenga peso. Japón no abandona de golpe su cautela histórica, y Vietnam no firma una alianza militar formal. Lo que vemos es una fórmula mucho más discreta: cooperación industrial, tecnología defensiva y capacidades navales en una zona donde cada pequeño movimiento se lee en clave estratégica. Por eso unas embarcaciones de desembarco pueden parecer poca cosa sobre el papel, pero decir bastante sobre hacia dónde se está moviendo el Indo-Pacífico.

Imágenes | Xataka con Nano Banana

En Xataka | Alemania quiso blindar su ejército con una mili voluntaria. Se ha encontrado con un boom de objetores de conciencia